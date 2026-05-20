Halmosi Péter 1998-ban kezdte pályafutását a Szombathelyi Haladás korosztályos csapatában. Az elmúlt közel három évtizedben többek között játszott a Debreceni VSC színeiben, szerepelt az angol másodosztályban a Plymouth Argyle együttesében, majd a Hull City csapatában a Premier League-ben is pályára lépett. A korábbi 35-szörös magyar válogatott futballista 2020 óta tagja a Király Sportegyesületnek, amelyet a legendás kapus, Király Gábor alapított. A háromszoros magyar bajnok szélső továbbra sem tud elszakadni a futballtól, és úgy tűnik, még közel sincs vége a pályafutásának.

Halmosi Péter a Hull City színeiben 18 Premier League-meccsen lépett pályára

Megyei bajnok lett a sokszoros magyar válogatott Halmosi Péter

A rutinos focista 46 évesen is meghatározó szerepet játszik csapatában, amellyel most megyei bajnok lett. Ennek apropóján készített interjút a Magyar Nemzet Halmosival, aki egyáltalán nem gondol még a visszavonulásra, sőt elárulta, hogy szívesen folytatná akár az NB III-ban is.

„Nem bírom elengedni a futballt, mind a mai napig szükségem van arra az adrenalinra, amit csak ez a közeg és a meccsek tudnak megadni. Mondtam is már a csapattársaknak: lehet, hogy tolószékben visztek majd le a pályáról – mondta a profiként hat éve visszavonult játékos.

Halmosi szerint bár a harmadosztály szintje messze van a Premier League-étől, a győzni akarás semmit sem változott benne az elmúlt évek alatt, így még közel az ötvenhez is aktívan futballozna.

„Ha Király Gabi még számít rám, akkor maradok, szerintem állnám még a sarat az NB III-ban is. Voltam már bajnok az NB I-ben a Debrecennel, az NB II-ben a Haladással, most meg a megyeiben. Az NB III még kimaradt… Ez a szint már nem a Premier League, de nekem ez már főként a mozgásról szól. Győzni viszont ugyanúgy szeretek és akarok, mint régen – fogalmazott Halmosi Péter.