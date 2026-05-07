Mikel Arteta csapata kedd este, az Atlético Madrid elleni 1-0-s győzelemmel biztosította be hazai pályán, hogy pályára léphet a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében. A Bayern München csatára, Harry Kane legfeljebb a nézőtéren foglalhat helyet a Puskás Arénában. A müncheniek a múltheti 5-4-es vereséget követően nem tudták kiharcolni a továbbjutást az Allianz Arénában, Kane az egyenlítő gólja után azonban elmondta várakozásait a fináléval kapcsolatban.

Harry Kane elmondta megnyerheti-e a BL-t az Arsenal

Fotó: TOM WELLER / DPA

A címvédő PSG a klub történetének második Bajnokok Ligája döntőjére készül. Az Arsenal 2006-ban járt legutóbb a sorozat fináléjában, a Barcelona elleni vereséget szeretné kijavítani Budapesten. A Bayern szerda este búcsúzott, a mérkőzés után Harry Kane-től megkérdezték, mit gondol a két csapat május 30-i összecsapásáról.

„Azonos erősségű csapatok jutottak be a döntőbe. Érdekes lesz, az biztos. Úgy gondolom, a PSG, mivel címvédő, egy hajszálnyival esélyesebb. Két topcsapat csap majd össze, kiegyenlített mérkőzésre számítok” – mondta Kane, aki a Bayern München előtt éppen az Arsenal észak-londoni riválisánál, a Tottenham csapatánál szerepelt.

Kane minden sorozatot figyelembe véve 435 mérkőzésen lépett pályára a Tottenhamben, 280 gólt szerzett és 63 gólpasszt osztott ki. A legendás angol csatár karrierje azonban az Arsenal utánpótlásából indult.

Arsenal-legenda lehetett volna belőle?

A csatár csupán nyolc éves volt, amikor az Arsenal Hale End akadémiáján kötött ki. A leendő angol válogatott csapatkapitány azonban nagyon rövid időszakot töltött az ágyúsoknál: csupán egy szezon. Az akadémia korábbi igazgatója, Liam Brady néhány éve elárulta, inkább a fizikai adottságaival akadtak problémák, mint a futballtudásával.

Egy kis pufók volt, nem túl atletikus, de hibát követtünk el”

– ismerte el Brady.

A kelet-londoni születésű Kane elengedése valóban hiba volt. A Premier League-ben kizárólag a Tottenham színeiben lépett pályára és káprázatos számokat produkált, 320 mérkőzésen 213 gólt és 49 asszisztot jegyzett.