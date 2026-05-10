Harry Kane eddig hibátlan volt a Bundesligában a tizenegyeseknél, a Wolfsburg ellen azonban megszakadt a fantasztikus sorozata. A Bayern München angol klasszisa a labda mögé állt, nekifutott, majd a lövés pillanatában megcsúszott, és a kapu fölé lőtte a büntetőt. A jelenet után azonnal látszott rajta, hogy nem érti, mi történhetett, később pedig kiderült: nem véletlenül nézte hitetlenkedve a büntetőpontot.

Itt már tudhatta Harry Kane, hogy nagy a baj

Harry Kane büntetője előtt jött a piszkos trükk

A felvételek szerint a Wolfsburg játékosa, Jeanuël Belocian a tizenegyes elvégzése előtt rátaposott a büntetőpontra, és megrongálta a talajt. Nem sokkal később Kane éppen annál a pontnál csúszott meg, ahol a francia futballista korábban „dolgozott” a gyeppel.

A 21 éves Belocian később nem is tagadta az esetet. Amikor rákérdeztek a történtekre, elismerte, hogy hozzányúlt a büntetőponthoz, majd csak annyit mondott: „Igen. Ez egyszerű volt.” A rövid válasz aligha csillapította a kedélyeket, sőt, csak még nagyobb vihart kavart a Bayern kihagyott tizenegyese körül.

A wolfsburgiak szerint a kiesés elleni harcban ilyen is belefér

A Wolfsburg nehéz helyzetben van a Bundesligában, ezért a meccs után többen is arról beszéltek, hogy a bennmaradásért folytatott harcban minden apró részlet számít. Patrick Wimmer például úgy fogalmazott, hogy ilyen helyzetben előfordulnak „piszkos játékok”, amelyeket talán alkalmazni is kell, ha egy csapat a tabella alsó részén küzd.

A Bayern oldalán már egészen másként látták a történteket. Tom Bischof szerint érthető, hogy a Wolfsburg a bennmaradásért harcol, de ettől még a fair playnek meg kellene maradnia. A bajorok játékosa felesleges és sportszerűtlen akciónak nevezte a büntetőpont megrongálását.

Ritka pillanat: megszakadt Kane hibátlan Bundesliga-sorozata

Kane kihagyott tizenegyese azért is keltett ekkora visszhangot, mert a Bayern csatára korábban mind a 24 Bundesliga-büntetőjét értékesítette. Ebben az idényben már a tizenegyedik tizenegyesét rúghatta volna be. A Bayern végül így is 1-0-ra nyert Wolfsburgban.