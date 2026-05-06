Mint ismert, a Honvéd a Szeged ellen elért döntetlennel csatlakozott a Vasashoz, amely szintén feljutott a labdarúgó NB I-be. Kispesten most az angyalföldiek elleni rangadóra készülnek, azonban sajtóhírek szerint véget érhet az idill, hiszen a Fizz Ligában már nem Feczkó Tamás fogja irányítani az együttest.

Feczkó Tamás minden bizonnyal távozik a Honvéd kispadjáról

Edzőváltásra készül a Honvéd

Feczkó Tamás a 2024-2025-ös idény közepén érkezett Kispestre, s munkájával nemcsak megmentette a kieséstől a Honvédot, hanem a tabella középmezőnyébe repítette. Ezt követően a kispestiek kirobbanóan indították a mostani szezont, sőt a bajnoki címért is pole pozícióban voltak, de aztán jött pár pontvesztés és máris a Vasas vette át a vezetést. Jelen állás szerint mindkét csapat feljutott az NB I-be, vasárnap pedig egymás ellen lépnek pályára, hogy a bajnoki cím sorsa is eldőljön az egyik irányba.

Azonban a Csakfoci.hu információi szerint hamarosan véget ér Feczkó kispesti tevékenysége, mivel a Honvéd külföldi edzővel képzeli el a jövőt.

Sőt azt is megírták, hogy egy spanyol szakemberről van szó, aki jelenleg a spanyol harmadosztályban dolgozik.

Mindez azért is lehet különösen furcsa, hiszen a Honvéd trénere közvetlenül a feljutás után mondta el, hogy élő szerződése van a csapattal.

Még nem keresett meg senki. Örülök, hogy újságírók ilyeneket lehoznak, de ilyen fontos mérkőzés előtt nem hiszem, hogy ez egy jó dolog volt. A feljutás esetén élő szerződésem van, úgyhogy nem szeretném kommentálni”

− mondta korábban Feczkó.