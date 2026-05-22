A Budapest Honvéd pénteken hivatalos közleményben jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamással. A szakember ugyan teljesítette a klub által kitűzött célt, és visszajuttatta a csapatot az NB I-be, a következő idényt már új vezetőedző irányításával kezdi meg a Honvéd.

A Honvéd vezetősége közölte: a döntést a következő szezon sportszakmai terveinek és hosszú távú koncepciójának mérlegelése után hozták meg. A klub szerint az élvonalbeli szereplést már más szakmai stáb vezetésével kezdik meg. Feczkó Tamás 2024 decemberében vette át a Honvéd irányítását. A vezetőedző legfontosabb feladata az volt, hogy a patinás fővárosi klub visszajusson az NB I-be, ezt pedig sikerrel teljesítette. A mögöttünk hagyott idényben a csapat kivívta az élvonalbeli szereplés jogát, így a szakember teljesítette a vele szemben támasztott legfontosabb elvárást.

Az NB I-ben már nem Feczkó Tamás lesz a Honvéd edzője
Fotó: honvedfc.hu

A Honvéd közleményében elismerte Feczkó munkáját

„Elismerjük az eredményeket és köszönjük Feczkó Tamás munkáját, amelyet az elmúlt időszakban egyesületünk sikeréért végzett, további pályafutásához sok sikert kívánunk” – írta a Honvéd.

A bejelentés ugyanakkor meglepetést okozhat a szurkolók körében, hiszen a csapat sikeresen teljesítette a szezon legfontosabb célját. A klub azonban egyértelművé tette, hogy hosszabb távú szakmai elképzelései miatt új irányba szeretne elindulni.

A Honvéd egyelőre nem nevezte meg, ki lehet Feczkó Tamás utódja. A klub közlése szerint a következő szezonra vonatkozó sportszakmai döntésekről később adnak tájékoztatást.

A kispesti szurkolók számára most az lehet a legfontosabb kérdés, hogy az NB I-be visszatérő Honvéd milyen kerettel és milyen szakmai koncepcióval vág neki az élvonalbeli idénynek.

Feczkó Tamást nem érhette váratlanul a döntés, az utolsó NB II-es meccs után érdekes nyilatkozatot adott és spanyolul is elköszönt, utalva ezzel arra, hogy a Honvéd külföldi edzővel képzeli el a jövőt.

Elvileg gy spanyol szakemberről van szó, aki jelenleg a spanyol harmadosztályban dolgozik. A szurkolók szerint Pablo Alfaro érkezhet majd.

