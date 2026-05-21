Az élvonalba visszajutó két csapat az NB II utolsó előtti fordulójában csapott össze egymással. A Budapest Honvéd hazai pályán, a Bozsik Arénában győzött 3-1-re a Merkantil Bank Liga 2025/2026-os idényének bajnoka, a Vasas ellen.

Nézők nélkül kezdi az idényt a Honvéd az NB I-ben

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága mindkét csapatot megbüntette a parázs hangulatú rangadót követően.

„A FEB a Honvédot a Vasas elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista tartalmú bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, és elrendeli a sportszervezet egy soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás mérkőzésének nézők nélküli megrendezését. A bizottság elrendeli továbbá a sportszervezet korábbi felfüggesztett szektorbezárásának a végrehajtását” — olvasható az MLSZ csütörtöki közleményében.

A határozat szerint tehát a Honvéd a következő idény - amelyet az NB I-ben kezd majd meg -, első meccsét zárt kapuk mögött játssza majd le. A sorsolást csak később közli majd a szövetség, így az egyelőre nem tudott, melyik csapat ellen lépnek majd pályára az üres lelátók előtt.

A Vasas esetében, „szurkolóinak megbotránkoztató, diszkriminatív és rasszista tartalmú bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt” pénzbüntetést kell fizetnie. Ezen felül a FEB elrendelte a „korábbi felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását”.

Továbbá a Fegyelmi Bizottság eljárást indított a szurkolók rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásai miatt a Budapest Honvéddal szemben, valamint „kisebb súlyú” fegyelmi vétség miatt másik hét csapattal szemben.