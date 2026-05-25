Bejelentette első érkezőjét a friss feljutó. A Budapest Honvéd hivatalos honlapján számolt be az átigazolásról, a Serie A-ban is játszó védőt szereztek meg a magyar bajnoktól.

A friss NB I-es bajnok, ETO FC Győr csapatától igazolt romániai védőt az NB II feljutója. A Budapest Honvéd bejelentette, olasz élvonalbeli tapasztalattal rendelkező, a Románál nevelkedett játékos az első nyári szerzemény.

Megerősíti keretét a Honvéd?
Fotó: honvedfc.hu

A romániai Deian Boldor magyar bajnokként szerződik a Honvédhoz, miután a nemrég befejeződő idényben a Győr játékosa volt. A 31 éves középsővédő háromszor lépett pályára a Konferencia-liga selejtezőjében, összesen pedig 19 alkalommal játszott.

Boldor a Roma utánpótlásánál nevelkedett, a felnőttek között egyszer ült a kispadon. A Pescara csapatánál mutatkozott be a másodosztályban, majd Serie A-s bemutatkozására a Hellas Verona színeiben került sor, 2018-ban. Eddigi karrierje során számos csapatban szerepelt már, többek között a Piacenza, a Foggia, a Virtus Lanciano, a CF Montreal, az FK Partizani és az FC Arges mezében is feltűnt, Magyarországra 2023-ban igazolt.

