A hatszoros Super Bowl-győztes Tom Brady eddig elképzelhetetlen dolgot tett. A legendás egykori irányító megszerezte, Zlatan Ibrahimovic féltett kincsét.

Zlatan Ibrahimovic nagyon megváltozott

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Zlatan Ibrahimovic egy olyan posztot osztott meg közösségi oldalán, amelyen az NFL-legenda egy hajnyíróval a kezében éppen kopaszra vágja a svéd futballikon haját.

Zlatan csak annyit írt a képekhez: „a fogadás az fogadás”.

A kérdés már csak az, mi volt a fogadás, amelynek eredményeként a korábbi futballista elveszítette már-már ikonikussá vált hosszú haját.

Marketingfogás az egész?

Javában zajlanak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előkészületei. A nyári torna - amely június 11-én kezdődik és a július 19-i döntővel zárul - rendkívül izgalmasnak ígérkezik. Az Egyesült Államokban pedig a tévétársaságok mindent megtesznek, hogy feltüzeljék a szurkolókat és a sportág nagyobb figyelmet kapjon.

Az USA válogatottját azonban továbbra is esélytelennek tartják a végső győzelemre, a reklámfilm pedig egy kitalált történetet mutat be. Az amerikai férfi labdarúgó-válogatott a világbajnoki döntőben legyőzi Brazíliát, a Fox Sports pedig azt kérdezi a rajongóktól: „hisztek benne?”

A reklám legmeglepőbb jelenete azonban egyértelműen az a pillanat, amikor Brady lenyírja Ibrahimovic haját, aki a történet szerint elveszíthetett egy fogadást.