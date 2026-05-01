Álvaro Arbeloa januárban vette át a Real Madrid irányítását, miután a Királyiak vezetősége úgy döntött, hogy Xabi Alonso alkalmatlan a feladatra. A 43 éves tréner mérlege eddig 23 tétmérkőzésen 14 győzelem, és minden jel arra mutat, hogy a mostani szezon után új edzővel próbálja meg a csapat. Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, José Mourinho, de még Jürgen Klopp esetleges érkezéséről is lehetett olvasni, azonban utóbbinak más tervei vannak.

Jürgen Klopp egyetlen kispadra térne vissza

Jürgen Klopp visszatér valaha?

Az 58 éves szakember 2024-ben távozott végleg a Liverpooltól, azóta pedig a Red Bull cégcsoportnál vállalt munkát, mint a márka globális futballstratégiáért felelős vezetője. Azóta természetesen Klopp sem úszta meg a különböző sajtópletykákat, több alkalommal is szóba hozták a Real Madriddal, viszont egyre valószínűbbnek tűnik, hogy ez a házasság sosem fog megtörténni.

A spanyol AS című lap szerint a német szakembernek nem áll érdekében Madridba költözni, ugyanis egyedül a német válogatott érdekelné, amelyet jelenleg Julian Nagelsmann irányít. Hozzáteszik, hogy Klopp remekül érzi magát a Red Bullnál, ezért sem siet sehová, ráadásul nagyon tiszteli honfitára munkáját, akinek 2028-ig van szerződése a Nationalelf élén.

🚨🚨 BREAKING: Jurgen Klopp will NOT join Real Madrid. It's OVER.



— Madrid Zone (@theMadridZone) April 30, 2026

Nagy kérdés, hogy a 2026-2027-es szezon elején mégis ki lesz a Real Madrid edzője, a klub elnöke, Florentino Pérez állítólag José Mourinho érkezését szorgalmazza, de ez könnyen csapaton belül konfliktusokat alakíthat ki.