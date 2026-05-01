Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Nyolcvan éve kedvenc a sör és a virsli a munka ünnepén – vidám képeken az egykori majálisok

Műszaki vizsgára vitte a kocsiját, soha nem fogja elfelejteni, ami történt

Ki lesz a Real Madrid következő vezetőedzője? Vészesen közeledik a mostani szezon vége, és valószínűnek tűnik Madridban nem Álvaro Arbeloával képzelik el a jövőt. Az egyik legnagyobb név mindig is Jürgen Klopp volt a kispadra, viszont az egykori liverpooli tréner érkezésére hiába vár Florentino Pérez klubelnök.

Álvaro Arbeloa januárban vette át a Real Madrid irányítását, miután a Királyiak vezetősége úgy döntött, hogy Xabi Alonso alkalmatlan a feladatra. A 43 éves tréner mérlege eddig 23 tétmérkőzésen 14 győzelem, és minden jel arra mutat, hogy a mostani szezon után új edzővel próbálja meg a csapat. Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, José Mourinho, de még Jürgen Klopp esetleges érkezéséről is lehetett olvasni, azonban utóbbinak más tervei vannak.

Jürgen Klopp egyetlen kispadra térne vissza
Fotó: EDUARDO CARMIM / BRAZIL PHOTO PRESS

Jürgen Klopp visszatér valaha?

Az 58 éves szakember 2024-ben távozott végleg a Liverpooltól, azóta pedig a Red Bull cégcsoportnál vállalt munkát, mint a márka globális futballstratégiáért felelős vezetője. Azóta természetesen Klopp sem úszta meg a különböző sajtópletykákat, több alkalommal is szóba hozták a Real Madriddal, viszont egyre valószínűbbnek tűnik, hogy ez a házasság sosem fog megtörténni.

A spanyol AS című lap szerint a német szakembernek nem áll érdekében Madridba költözni, ugyanis egyedül a német válogatott érdekelné, amelyet jelenleg Julian Nagelsmann irányít. Hozzáteszik, hogy Klopp remekül érzi magát a Red Bullnál, ezért sem siet sehová, ráadásul nagyon tiszteli honfitára munkáját, akinek 2028-ig van szerződése a Nationalelf élén.

Nagy kérdés, hogy a 2026-2027-es szezon elején mégis ki lesz a Real Madrid edzője, a klub elnöke, Florentino Pérez állítólag José Mourinho érkezését szorgalmazza, de ez könnyen csapaton belül konfliktusokat alakíthat ki.

