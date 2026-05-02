A sereghajtó és búcsúzó Kazincbarcika 2-1-re nyert szombaton a Kisvárda ellen Miskolcon, a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában. A másfél hónap után újra diadalmaskodó Kazincbarcika a hatodik győzelmét aratta az NB I-ben.

Az első perc közepén Soltész Dominik távoli lövéssel kísérletezett, de nem okozott különösebb gondot a hazai kapusnak. A folytatásban sem alakultak ki nagy helyzetek, az NB I-ből már korábban kiesett Kazincbarcika azonban a játékrész közepén egy szép egyéni megoldással megszerezte a vezetést: bedobás után Szőke elé került a labda, aki 17 méterről, kapásból a vendégek kapujának jobb oldalába lőtt. 

Megtörte rossz sorozatát a Kazincbarcika
Megtörte rossz sorozatát a Kazincbarcika
Fotó: Facebook/Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Győzelemmel búcsúzott Miskolctól a Kazincbarcika

Ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát a Kisvárda, fölénye azonban gólszerzési lehetőségekben nem mutatkozott meg. 

Sőt, a hazai együttes a szünet előtt, a ráadásban növelte előnyét, amikor bal oldali szöglet után Nagy Zsombor nyolc méterről, középről fejelt pontosan.

Hármas cserével próbálta a második félidőre felpörgetni a Kisvárdát Révész Attila. Aktívabbá is vált a vendégcsapat, amely a 65. percben Novothny szép csúsztatásával szépített. 

A hazaiak többnyire a saját kapujuk elé szorultak, és megpróbáltak szervezetten védekezni. Sikerrel is jártak, mivel a vendégek támadásaiban kevés volt az ötlet. A Kazincbarcika megdolgozott a három pontért.

Kuttor Attila együttese, amely január óta Miskolcon játszotta hazai meccseit, négy vereség és egy döntetlen után gyűjtötte be a három pontot. A párharc korábbi két meccsén a Kisvárda győzött, egyformán 1-0-ra.

Fizz Liga, 32. forduló: 
Kolorcity Kazincbarcikai SC-Kisvárda Master Good 2-1 (2-0) 
Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, v.: Kovács I. 
gól: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.) 
sárga lap: Meszhi (10.), Schuszter (16.), Kártik (53.), Deutsch (65.), illetve Szőr (6.), Soltész D. (86.)

 

