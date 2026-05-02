Az első perc közepén Soltész Dominik távoli lövéssel kísérletezett, de nem okozott különösebb gondot a hazai kapusnak. A folytatásban sem alakultak ki nagy helyzetek, az NB I-ből már korábban kiesett Kazincbarcika azonban a játékrész közepén egy szép egyéni megoldással megszerezte a vezetést: bedobás után Szőke elé került a labda, aki 17 méterről, kapásból a vendégek kapujának jobb oldalába lőtt.

Megtörte rossz sorozatát a Kazincbarcika

Győzelemmel búcsúzott Miskolctól a Kazincbarcika

Ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát a Kisvárda, fölénye azonban gólszerzési lehetőségekben nem mutatkozott meg.

Sőt, a hazai együttes a szünet előtt, a ráadásban növelte előnyét, amikor bal oldali szöglet után Nagy Zsombor nyolc méterről, középről fejelt pontosan.

Hármas cserével próbálta a második félidőre felpörgetni a Kisvárdát Révész Attila. Aktívabbá is vált a vendégcsapat, amely a 65. percben Novothny szép csúsztatásával szépített.

A hazaiak többnyire a saját kapujuk elé szorultak, és megpróbáltak szervezetten védekezni. Sikerrel is jártak, mivel a vendégek támadásaiban kevés volt az ötlet. A Kazincbarcika megdolgozott a három pontért.

Kuttor Attila együttese, amely január óta Miskolcon játszotta hazai meccseit, négy vereség és egy döntetlen után gyűjtötte be a három pontot. A párharc korábbi két meccsén a Kisvárda győzött, egyformán 1-0-ra.

Fizz Liga, 32. forduló:

Kolorcity Kazincbarcikai SC-Kisvárda Master Good 2-1 (2-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, v.: Kovács I.

gól: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)

sárga lap: Meszhi (10.), Schuszter (16.), Kártik (53.), Deutsch (65.), illetve Szőr (6.), Soltész D. (86.)