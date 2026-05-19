Az EFL (Angol Labdarúgó Liga) a kémbotrány miatt vádat emelt a Southampton ellen, miután a klub egyik munkatársa megfigyelte az Oxford United és az Ipswich Town edzéseit, valamint videóra vette a Middlesbrough csapatának tréningjét a május 7-i Championship rájátszás-elődöntő első mérkőzése előtt.

A kémbotrány után a Southampton már nem juthat fel a Premier League-be

Fotó: Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via AFP

A független fegyelmi bizottság a kizárás mellett négypontos levonást is kiszabott a Southamptonra a Championship következő szezonjára vonatkozóan.

​A szentek lemaradnak a Premier League-ről a kémbotrány miatt

A Southampton a kémbotrány miatt lemarad a világ futballjának egyik legjövedelmezőbb mérkőzéséről, mivel a rájátszás döntőjének győztese legalább 110 millió fontnyi televíziós pénzhez jut a Premier League közvetítésekből.

A Middlesbrough, amelyet a Southampton az elődöntőben búcsúztatott, visszakerült a versenybe, és a Hull Cityvel játszhat a Premier League-be jutásért. A döntőt szombaton rendezik a Wembley Stadionban, a kezdési időpontot később határozzák meg.

A Southampton elismerte a liga szabályainak megsértését, amelyek más klubok edzéseinek jogosulatlan videózására vonatkoznak”

– közölte az EFL, melynek döntése ellen május 20-ig fellebbezést nyújthat be a Southampton.

„Úgy gondoljuk, ez világos üzenetet küld a sportág jövőjéről a sportszerűség és a magatartás tekintetében. Klubként most a Hull City elleni Wembley Stadionban sorra kerülő mérkőzésre koncentrálunk” – olvasható az újra játékba kerülő Middlesbrough közleményben.

A Southampton egyébként már korábban eladott minden jegyet a szombati meccsre, így a szurkolók teljes visszatérítést kapnak.

​Szürreális, ahogy lebukott a Southampton megfigyelője

A Southampton egyébként úgy bukott le, hogy a klub egyik munkatársa, William Salt titokban figyelte a Middlesbrough taktikai edzését kevesebb mint 72 órával az első mérkőzés előtt. A brit sajtóban megjelent fotókon egy férfi volt látható, aki fák mögül, mobiltelefonnal a kezében leselkedik a boro-i edzőközpont közelében.

A photograph has emerged of the Southampton analyst allegedly observing Middlesbrough’s training session last Thursday, just 48 hours before the two clubs met in the Championship play-off semi-final first leg.



The photograph, originally published in the Daily Mail but which The… pic.twitter.com/nkjNZS4Yba — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026

A helyzetet az tette még kínosabbá, hogy Salt állítólag lebukott, amikor bankkártyával vásárolt egy kávét a Rockliffe Hall Golf Clubban – amely történetesen a Middlesbrough tulajdonosához, Steve Gibsonhoz köthető, és közvetlenül az edzőközpont mellett található. A beszámolók szerint innen indult el a nyomozás, amely végül a Southampton alkalmazottjához és a kémbotrányhoz vezetett.