Az EFL (Angol Labdarúgó Liga) a kémbotrány miatt vádat emelt a Southampton ellen, miután a klub egyik munkatársa megfigyelte az Oxford United és az Ipswich Town edzéseit, valamint videóra vette a Middlesbrough csapatának tréningjét a május 7-i Championship rájátszás-elődöntő első mérkőzése előtt.
A független fegyelmi bizottság a kizárás mellett négypontos levonást is kiszabott a Southamptonra a Championship következő szezonjára vonatkozóan.
A szentek lemaradnak a Premier League-ről a kémbotrány miatt
A Southampton a kémbotrány miatt lemarad a világ futballjának egyik legjövedelmezőbb mérkőzéséről, mivel a rájátszás döntőjének győztese legalább 110 millió fontnyi televíziós pénzhez jut a Premier League közvetítésekből.
A Middlesbrough, amelyet a Southampton az elődöntőben búcsúztatott, visszakerült a versenybe, és a Hull Cityvel játszhat a Premier League-be jutásért. A döntőt szombaton rendezik a Wembley Stadionban, a kezdési időpontot később határozzák meg.
A Southampton elismerte a liga szabályainak megsértését, amelyek más klubok edzéseinek jogosulatlan videózására vonatkoznak”
– közölte az EFL, melynek döntése ellen május 20-ig fellebbezést nyújthat be a Southampton.
„Úgy gondoljuk, ez világos üzenetet küld a sportág jövőjéről a sportszerűség és a magatartás tekintetében. Klubként most a Hull City elleni Wembley Stadionban sorra kerülő mérkőzésre koncentrálunk” – olvasható az újra játékba kerülő Middlesbrough közleményben.
A Southampton egyébként már korábban eladott minden jegyet a szombati meccsre, így a szurkolók teljes visszatérítést kapnak.
Szürreális, ahogy lebukott a Southampton megfigyelője
A Southampton egyébként úgy bukott le, hogy a klub egyik munkatársa, William Salt titokban figyelte a Middlesbrough taktikai edzését kevesebb mint 72 órával az első mérkőzés előtt. A brit sajtóban megjelent fotókon egy férfi volt látható, aki fák mögül, mobiltelefonnal a kezében leselkedik a boro-i edzőközpont közelében.
A helyzetet az tette még kínosabbá, hogy Salt állítólag lebukott, amikor bankkártyával vásárolt egy kávét a Rockliffe Hall Golf Clubban – amely történetesen a Middlesbrough tulajdonosához, Steve Gibsonhoz köthető, és közvetlenül az edzőközpont mellett található. A beszámolók szerint innen indult el a nyomozás, amely végül a Southampton alkalmazottjához és a kémbotrányhoz vezetett.