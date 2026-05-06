A címvédő Liverpool az angol Premier League 36. fordulójában az Anfielden fogadja azt a Chelsea-t, amely március eleje óta nem nyert bajnoki mérkőzést. A találkozót megelőzően a Liverpool Echo nevű oldal arról írt, hogy Arne Slotnak egy olyan döntést kell meghoznia, amely nemcsak fájdalmasnak ígérkezik, hanem Kerkez Milost is érinti.

Kerkez Milos a klublegenda kárára térhetne vissza

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Kerkez Milos márciusban volt utoljára kezdő a Premier League-ben

A 31-szeres magyar válogatott balhátvéd kisebb meglepetésre kikerült Arne Slot kezdőcsapatából: Kerkez Milos a Bajnokok Ligáját és az FA-kupát leszámítva legutóbb március 21-én, egy Brighton elleni bajnokin került be a kezdő tizenegybe. A helyét Andy Robertson vette át, aki a mostani idény végén végleg lezárja liverpooli pályafutását, s állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tottenham képviselőivel.

Robertson azonban a gyenge teljesítménye miatt kikerülhet a holland tréner kezdőjéből.

A Liverpool Echo, amely cikkét a Bors szúrta ki, szintén beszámolt a kialakult helyzetről, s úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nem lenne meglepő, ha Slot ismét a magyar játékosnak szavazna bizalmat. Ez persze nem lesz könnyű döntés, mivel a skót védőnek ez lenne az utolsó előtti meccse az Anfielden, de a negyedik hely biztosítása érdekében nagyon kellenek a pontok.

Kerkez a 2025-2026-os idény során 45 tétmeccsen jutott szerephez, ezzel szemben Robertson 35-ször lépett pályára, viszont az utóbbi időben ezt javarászt kezdőként tette meg.

Szoboszlaiék szombaton, 13.30-tól fogadják a londoniakat, míg a közvetlen riválisnak számító Aston Villa a Burnley otthonában folytatja a PL-küzdelmeket.