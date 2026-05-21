Andy Robertson éveken át a Liverpool egyik legfontosabb játékosa volt, de a klub Kerkez Milos leigazolásával egyértelműen jelezte, hogy hosszú távon új korszakot akar nyitni a balhátvédposzton. A skót futballista helyzete ezzel látványosan megváltozott, ám ahelyett, hogy sértődötten reagált volna, elképesztően tiszta és profi üzenetet fogalmazott meg.

Kerkez Milos miatt szorult a kispadra a szezon végén távozó Andy Robertson

Kerkez Milos érkezése után is klasszisként viselkedett Robertson

Robertson nem tett úgy, mintha nem látná, mi történik körülötte. A Liverpool balhátvédje elismerte, hogy a klubnál nagy döntések születhetnek, és azt is világossá tette, hogy pontosan érti a saját helyzetét. Ugyanakkor egy pillanatra sem tett úgy, mint aki feladta volna. A skót válogatott játékos arról beszélt, hogy bízik magában, a saját képességeiben, és továbbra is úgy érzi, van mit adnia a futballnak.

Andy Robertson először a Burnley elleni bajnoki után állt ki Kerkez Milos mellett, akinek nem alakult jól a mérkőzése, Arne Slot ugyanis már az első félidőben lecserélte. A magyar válogatott balhátvéd helyére éppen Robertson állt be, aki a meccs után nem kritizálta fiatal posztriválisát, hanem kifejezetten dicsérte.

„A Bournemouth-nál fantasztikus volt az előző szezonban” – mondta Robertson Kerkezről, majd hozzátette, hogy szerinte sokan hajlamosak elfelejteni, mennyire fiatal játékosról van szó.

Még fiatal, és szerintem ezt elfelejtjük. Az új igazolások mind fiatalok, de hihetetlen potenciál van bennük, ők a klub jövője, és az ember próbál segíteni nekik, amennyire csak tud

– fogalmazott a Liverpool legendája.

Robertson szerint Kerkez a Liverpool jövője

A skót válogatott védő ennél is erősebben fogalmazott, amikor Kerkez liverpooli jövőjéről beszélt. Robertson szerint a magyar futballista hosszú távon meghatározó játékosa lehet a klubnak, de ehhez neki is segítenie kell a fejlődését.

„Ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje a jövőben, és rajtam múlik, hogy ebben a szezonban hajtsam őt, és segítsek neki fejlődni” – jelentette ki Robertson.

Robertson szerint Kerkeznek nem szabad hagynia, hogy egy nehezebb meccs megtörje az önbizalmát. A skót játékos úgy látja, a magyar válogatott futballistában minden megvan ahhoz, hogy hosszú távon is beváljon a Liverpoolnál. Erről már a minap beszélt a Liverpool.com szerint.

Fantasztikus jövő áll előtte, csak tovább kell keményen dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy ez hatással legyen rá. Nem is fogja, mert magabiztos srác

– mondta Robertson.