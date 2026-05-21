Andy Robertson pontosan tudta, hogy a Liverpoolnál megváltozhat a helyzete, mégis rendkívül elegánsan reagált a klub nagy döntésére. Kerkez Milos érkezése után a skót klasszis nem panaszkodott, hanem olyan szavakat mondott, amelyek sokat elárulnak arról, miért lett legenda az Anfielden.

Andy Robertson éveken át a Liverpool egyik legfontosabb játékosa volt, de a klub Kerkez Milos leigazolásával egyértelműen jelezte, hogy hosszú távon új korszakot akar nyitni a balhátvédposzton. A skót futballista helyzete ezzel látványosan megváltozott, ám ahelyett, hogy sértődötten reagált volna, elképesztően tiszta és profi üzenetet fogalmazott meg.

Kerkez Milos miatt szorult a kispadra a szezon végén távozó Andy Robertson Fotó: Getty Images
Kerkez Milos érkezése után is klasszisként viselkedett Robertson

Robertson nem tett úgy, mintha nem látná, mi történik körülötte. A Liverpool balhátvédje elismerte, hogy a klubnál nagy döntések születhetnek, és azt is világossá tette, hogy pontosan érti a saját helyzetét. Ugyanakkor egy pillanatra sem tett úgy, mint aki feladta volna. A skót válogatott játékos arról beszélt, hogy bízik magában, a saját képességeiben, és továbbra is úgy érzi, van mit adnia a futballnak.

Andy Robertson először a Burnley elleni bajnoki után állt ki Kerkez Milos mellett, akinek nem alakult jól a mérkőzése, Arne Slot ugyanis már az első félidőben lecserélte. A magyar válogatott balhátvéd helyére éppen Robertson állt be, aki a meccs után nem kritizálta fiatal posztriválisát, hanem kifejezetten dicsérte.

„A Bournemouth-nál fantasztikus volt az előző szezonban” – mondta Robertson Kerkezről, majd hozzátette, hogy szerinte sokan hajlamosak elfelejteni, mennyire fiatal játékosról van szó. 

Még fiatal, és szerintem ezt elfelejtjük. Az új igazolások mind fiatalok, de hihetetlen potenciál van bennük, ők a klub jövője, és az ember próbál segíteni nekik, amennyire csak tud

 – fogalmazott a Liverpool legendája.

Robertson szerint Kerkez a Liverpool jövője

A skót válogatott védő ennél is erősebben fogalmazott, amikor Kerkez liverpooli jövőjéről beszélt. Robertson szerint a magyar futballista hosszú távon meghatározó játékosa lehet a klubnak, de ehhez neki is segítenie kell a fejlődését.

„Ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje a jövőben, és rajtam múlik, hogy ebben a szezonban hajtsam őt, és segítsek neki fejlődni” – jelentette ki Robertson.

Robertson szerint Kerkeznek nem szabad hagynia, hogy egy nehezebb meccs megtörje az önbizalmát. A skót játékos úgy látja, a magyar válogatott futballistában minden megvan ahhoz, hogy hosszú távon is beváljon a Liverpoolnál. Erről már a minap beszélt a Liverpool.com szerint.

Fantasztikus jövő áll előtte, csak tovább kell keményen dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy ez hatással legyen rá. Nem is fogja, mert magabiztos srác

 – mondta Robertson.

Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on April 25, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Andy Robertson a Kop egyik legnagyobb kedvence
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A legerősebb mondat

A Liverpool rutinos védője saját példáját is felhozta, hiszen ő is kisebb klubtól, a Hull Citytől érkezett az Anfieldre, és pontosan tudja, mekkora ugrást jelent bekerülni egy ilyen klubba. 

„Ez hatalmas ugrás. Én a Hulltól jöttem, ő a Bournemouth-tól, és ez valószínűleg elég hasonló. Sokkal több szem szegeződik rád egy Liverpool-mezben, mint annál a két klubnál” – mondta Robertson.

A skót klasszis szerint Kerkez már most jól kezeli az átállást, de időre és türelemre van szüksége. Robertson külön kiemelte, hogy a Liverpool játékstílusa, az elvárások és az információmennyiség mind komoly terhet jelentenek egy fiatal futballistának.

„Jól alkalmazkodott. Sok az információ, sokféle módon kell játszani, neki pedig csak folytatnia kell, és meg kell őriznie az önbizalmát” – mondta Robertson.

Majd jött a legerősebb mondata Kerkezről: 

Semmi kétségem nincs afelől, hogy a jövőben fantasztikus balhátvédje lesz a Liverpoolnak, és ez a legfontosabb.”

Robertson szavai azért különösen értékesek, mert Kerkez éppen az ő posztjára érkezett, és ebben a szezonban nagyrészt előtte kapott lehetőséget. A skót legenda mégsem sértődötten beszélt róla, hanem úgy, mint egy olyan fiatal játékosról, akiben a Liverpool hosszú távú megoldását látja.

