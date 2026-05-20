A Rousing The Kop szerint Kerkez Milos lehet az egyik legnagyobb nyertese annak, ha a Liverpool végül edzőváltás mellett dönt, és Andoni Iraola érkezik az Anfieldre. A spanyol szakember jól ismeri a magyar játékost, hiszen Bournemouth-ban már bizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle.
Kerkez Milos újra régi önmaga lehet Iraola alatt
Kerkez liverpooli első idénye eddig nem alakult úgy, ahogy azt sokan várták. A 22 éves balhátvéd Bournemouth-ban az előző szezonban két gólt és öt gólpasszt ért el 38 bajnokin, Liverpoolban viszont eddig két gól és egy gólpassz áll a neve mellett a Premier League-ben. A Rousing The Kop cikke szerint nem a tehetségével van gond, hanem azzal, hogy Slot rendszerében nem tudott olyan rendszeresen veszélyes pozíciókba kerülni, mint korábban.
Iraola futballja sokkal inkább illene Kerkez erősségeihez.
A magyar válogatott játékos akkor a legveszélyesebb, amikor nagy területet kap maga előtt, agresszívan támadhatja a pálya szélét, sokat érkezhet az ellenfél tizenhatosának közelébe, és nem csak védekezésben kell robotolnia.
Slot alatt nem jött ki belőle az igazi klasszis
Kerkez érkezése nagy fogásnak tűnt Liverpoolban, de a szezon során egyre többször látszott, hogy nem találta meg igazán a helyét az új rendszerben. A Rousing The Kop kiemeli, hogy a passz- és beadásmutatói jelentősen visszaestek, miközben a védekezési hozzájárulása sem tartozik a Premier League legjobb szélső védői közé.
A helyzetet az is bonyolította, hogy a Liverpool ugyanabban az átigazolási időszakban Jeremie Frimpongot is megszerezte. Mindkét futballista támadó szellemű szélső védő, akik akkor tudnak igazán kiteljesedni, ha a rendszer szabadságot ad nekik a felfutásokhoz. Slot alatt ez nem mindig látszott, Kerkez pedig ennek az egyik legnagyobb vesztese lehetett.
Iraola esetleges érkezése mindent megváltoztathat
Andoni Iraola Bournemouth-ban már megmutatta, hogy képes fiatal játékosokat magasabb szintre emelni. Kerkez esetében ez nem elmélet, hanem bizonyított tény: a magyar balhátvéd az ő irányítása alatt vált a Premier League egyik legizgalmasabb szélső védőjévé.
A Liverpool állítólag figyeli Iraolát, de nincs egyedül a kérők között, ezért ha valóban őt akarja, gyorsan kell lépnie. Kerkez szempontjából mindenesetre kevés jobb hír jöhetne annál, mint hogy korábbi edzője üljön le az Anfield kispadjára. Ha ez megtörténik, könnyen lehet, hogy a magyar válogatott játékosból nemcsak stabil kezdő, hanem a Liverpool egyik új szupersztárja lesz.
