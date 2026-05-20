A Rousing The Kop szerint Kerkez Milos lehet az egyik legnagyobb nyertese annak, ha a Liverpool végül edzőváltás mellett dönt, és Andoni Iraola érkezik az Anfieldre. A spanyol szakember jól ismeri a magyar játékost, hiszen Bournemouth-ban már bizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle.

Kerkez Milosnak nem volt rossz éve, de a következő még sokkal jobb is lehet

Kerkez Milos újra régi önmaga lehet Iraola alatt

Kerkez liverpooli első idénye eddig nem alakult úgy, ahogy azt sokan várták. A 22 éves balhátvéd Bournemouth-ban az előző szezonban két gólt és öt gólpasszt ért el 38 bajnokin, Liverpoolban viszont eddig két gól és egy gólpassz áll a neve mellett a Premier League-ben. A Rousing The Kop cikke szerint nem a tehetségével van gond, hanem azzal, hogy Slot rendszerében nem tudott olyan rendszeresen veszélyes pozíciókba kerülni, mint korábban.

Iraola futballja sokkal inkább illene Kerkez erősségeihez.

A magyar válogatott játékos akkor a legveszélyesebb, amikor nagy területet kap maga előtt, agresszívan támadhatja a pálya szélét, sokat érkezhet az ellenfél tizenhatosának közelébe, és nem csak védekezésben kell robotolnia.

Slot alatt nem jött ki belőle az igazi klasszis

Kerkez érkezése nagy fogásnak tűnt Liverpoolban, de a szezon során egyre többször látszott, hogy nem találta meg igazán a helyét az új rendszerben. A Rousing The Kop kiemeli, hogy a passz- és beadásmutatói jelentősen visszaestek, miközben a védekezési hozzájárulása sem tartozik a Premier League legjobb szélső védői közé.

Iraolást (b) a Premier League legjobb edzői között tartják számon

A helyzetet az is bonyolította, hogy a Liverpool ugyanabban az átigazolási időszakban Jeremie Frimpongot is megszerezte. Mindkét futballista támadó szellemű szélső védő, akik akkor tudnak igazán kiteljesedni, ha a rendszer szabadságot ad nekik a felfutásokhoz. Slot alatt ez nem mindig látszott, Kerkez pedig ennek az egyik legnagyobb vesztese lehetett.

Iraola esetleges érkezése mindent megváltoztathat

Andoni Iraola Bournemouth-ban már megmutatta, hogy képes fiatal játékosokat magasabb szintre emelni. Kerkez esetében ez nem elmélet, hanem bizonyított tény: a magyar balhátvéd az ő irányítása alatt vált a Premier League egyik legizgalmasabb szélső védőjévé.