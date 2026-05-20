Liverpoolban egyre nagyobb a bizonytalanság Arne Slot jövője körül, és a hírek szerint Andoni Iraola is esélyes lehet arra, hogy átvegye a csapat irányítását. Kerkez Milos számára ez hatalmas fordulatot jelenthetne, hiszen a magyar válogatott balhátvéd éppen Iraola kezei alatt játszotta pályafutása eddigi legjobb futballját Bournemouth-ban.

A Rousing The Kop szerint Kerkez Milos lehet az egyik legnagyobb nyertese annak, ha a Liverpool végül edzőváltás mellett dönt, és Andoni Iraola érkezik az Anfieldre. A spanyol szakember jól ismeri a magyar játékost, hiszen Bournemouth-ban már bizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle.

Kerkez Milosnak nem volt rossz éve, de a következő még sokkal jobb is lehet Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
Kerkez Milos újra régi önmaga lehet Iraola alatt

Kerkez liverpooli első idénye eddig nem alakult úgy, ahogy azt sokan várták. A 22 éves balhátvéd Bournemouth-ban az előző szezonban két gólt és öt gólpasszt ért el 38 bajnokin, Liverpoolban viszont eddig két gól és egy gólpassz áll a neve mellett a Premier League-ben. A Rousing The Kop cikke szerint nem a tehetségével van gond, hanem azzal, hogy Slot rendszerében nem tudott olyan rendszeresen veszélyes pozíciókba kerülni, mint korábban. 

Iraola futballja sokkal inkább illene Kerkez erősségeihez.

A magyar válogatott játékos akkor a legveszélyesebb, amikor nagy területet kap maga előtt, agresszívan támadhatja a pálya szélét, sokat érkezhet az ellenfél tizenhatosának közelébe, és nem csak védekezésben kell robotolnia.

Slot alatt nem jött ki belőle az igazi klasszis

Kerkez érkezése nagy fogásnak tűnt Liverpoolban, de a szezon során egyre többször látszott, hogy nem találta meg igazán a helyét az új rendszerben. A Rousing The Kop kiemeli, hogy a passz- és beadásmutatói jelentősen visszaestek, miközben a védekezési hozzájárulása sem tartozik a Premier League legjobb szélső védői közé. 

Bournemouth's Spanish manager Andoni Iraola (L) reacts next to Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola during the English Premier League football match between Manchester City and Bournemouth at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 20, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Iraolást (b) a Premier League legjobb edzői között tartják számon
A helyzetet az is bonyolította, hogy a Liverpool ugyanabban az átigazolási időszakban Jeremie Frimpongot is megszerezte. Mindkét futballista támadó szellemű szélső védő, akik akkor tudnak igazán kiteljesedni, ha a rendszer szabadságot ad nekik a felfutásokhoz. Slot alatt ez nem mindig látszott, Kerkez pedig ennek az egyik legnagyobb vesztese lehetett.

Iraola esetleges érkezése mindent megváltoztathat

Andoni Iraola Bournemouth-ban már megmutatta, hogy képes fiatal játékosokat magasabb szintre emelni. Kerkez esetében ez nem elmélet, hanem bizonyított tény: a magyar balhátvéd az ő irányítása alatt vált a Premier League egyik legizgalmasabb szélső védőjévé.

A Liverpool állítólag figyeli Iraolát, de nincs egyedül a kérők között, ezért ha valóban őt akarja, gyorsan kell lépnie. Kerkez szempontjából mindenesetre kevés jobb hír jöhetne annál, mint hogy korábbi edzője üljön le az Anfield kispadjára. Ha ez megtörténik, könnyen lehet, hogy a magyar válogatott játékosból nemcsak stabil kezdő, hanem a Liverpool egyik új szupersztárja lesz.

