A Kisvárda bejelentette, hogy Supka Attila lesz az NB I-es csapat új vezetőedzője. A 63 éves szakember 2020 és 2021 között már irányította a klubot, akkor az ötödik helyen zárt az együttessel, ami a Kisvárda addigi legjobb élvonalbeli szereplése volt.
Kisvárda: Supka Attila újra a kispadon
Supka az elmúlt időszakban sem szakadt el a klubtól, 2024-től a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott. A vezetőség döntésében fontos szerepet játszott, hogy jól ismeri az utánpótlást, valamint az NB III-as bajnokcsapat játékosait is.
„Hosszas beszélgetés után, a klubnak a szempontjait figyelembe véve döntöttünk úgy Révész Attila sportigazgatóval, hogy ismételten közösen dolgozunk ebben a felállásban” – mondta Supka Attila.
Sportigazgatónk azon az állásponton volt, hogy belülről kellene megoldani az edzőkérdést, az alapján, hogy az utánpótlást és az NB III-as keretet jól ismerem, azokat a gyerekeket is, akiket be szeretnénk építeni az első csapatba. A velem együtt dolgozó kollégákkal azon leszünk, hogy minél előbb meghatározó futballistákká váljanak.
Négy-öt új játékosra van szükség
A visszatérő edző szerint a kisvárdai keret még nem végleges, több poszton is erősítésre lesz szükség. Supka azt szeretné, ha a június 15-i felkészülési rajtra már minél teljesebb csapattal kezdhetné meg a munkát.
„A játékoskeret alakulóban van, négy-öt labdarúgó érkezésére mindenképpen szükség van, elsősorban a meglévő hiányposztokra és azokba a szerepkörökre, amelyek erősítésre szorulnak. Bízunk benne, hogy a felkészülés június tizenötödikei rajtjáig már együtt lesz a keret. Ami az előző időszakomat illeti, szépek az emlékek, jó eredménnyel zártunk, az ötödik helyen végeztünk, valami hasonlóval a következő szezonban is megelégednénk, és bízunk benne, hogy a csapat minél jobb szereplésre lesz képes” – fogalmazott Supka.
Révész Attila szerint ez volt a legkézenfekvőbb döntés
Révész Attila sportigazgató szerint az edzőkérdés megoldásánál az volt a legfontosabb, hogy a klub szakmai irányvonala ne változzon. A Kisvárda továbbra is szeretne minél több saját nevelésű futballistát beépíteni az első csapatba.
„A klub céljai nem változtak, és az elmúlt időszak változásai miatt kialakult bizonytalanság mellett is kitartunk azok megvalósítása mellett” – mondta Révész Attila. „A már bejelentett edzőcsere megoldására, a célok megvalósulása érdekében – vagyis, hogy a saját bázisunkból minél több játékost építsünk be a keretbe – ez a lépés tűnt a legkézenfekvőbbnek.”
Nagy örömünkre szolgált, hogy az NB III-as csapatunk megszerezte az aranyérmet, méghozzá döntő többségében azokkal a játékosokkal, akik az első akadémiai korosztályunkat alkották. Az ő beépítésük prioritást élvez, és mivel Supka Attilának a két éve ellátott feladata révén remek rálátása van erre a csapatra, illetve korábban remekül dolgozott nálunk, és nem véletlenül hívtuk vissza az akadémia szakmai vezetésének pozíciójába, ezért ez ésszerű megoldásnak tűnt.
A sportigazgató azt is kiemelte, hogy Supka nem kívülről érkező edzőként veszi át a csapatot, hiszen az elmúlt időszakban is követte az NB I-es együttes munkáját.
„A felnőttcsapat eddigi stábja az eddigi munkánkat jól ismeri, éppúgy a felkészülés menetére, mint a bajnoki ritmusra gondolva, Supka Attila szinte valamennyi NB I-es meccsünket látta, többször beszélgettünk a felnőtt csapatról is, és mivel az utánpótlásra is rálátása van, ezért a folytonosság biztosítását szem előtt tartva, ettől kockázatmentesebben nem tudtuk volna megoldani ezt a kérdést” – tette hozzá.
Fiatalok és új szerepek Kisvárdán
A stábban is lesz változás: Törtei Tamás, a bajnoki címet szerző tartalékcsapat edzője csatlakozik Supka Attila stábjához. A klubnál abban bíznak, hogy az NB III-as aranyérmes együttesből több fiatal is elindulhat az első csapat felé.
„A stábhoz csatlakozik még Törtei Tamás, aki jelenleg a bajnoki címet szerző tartalékcsapatunk edzője, így ő azt az utat követheti, amelyen korábban több edzőnk is járt már. Az új keretet is együtt alakítjuk ki, támaszkodva a meglévő játékosokra, az újonnan igazolandókra és az NB III-as csapatból felkerültekre, akik közül néhányan a Kazincbarcikával kötött kooperációs megállapodás alapján többen az NB II-ben is lehetőséghez juthatnak. Supka Attilának ennek a koordinálása is a feladatai közé tartozik” – mondta Révész Attila.
Supka Attila korábbi akadémiai szakmai igazgatói pozícióját Török László veszi át, aki eddig preakadémiai képzésvezetőként dolgozott, és korábban már az NB I-es csapat elemző munkájába is bekapcsolódott.
Supka komoly rutinnal tér vissza a kispadra: a DVSC-vel kétszer nyert bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig Magyar Kupát.