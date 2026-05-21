A Kisvárda bejelentette, hogy Supka Attila lesz az NB I-es csapat új vezetőedzője. A 63 éves szakember 2020 és 2021 között már irányította a klubot, akkor az ötödik helyen zárt az együttessel, ami a Kisvárda addigi legjobb élvonalbeli szereplése volt.

Kisvárda: Supka Attila újra a kispadon

Supka az elmúlt időszakban sem szakadt el a klubtól, 2024-től a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott. A vezetőség döntésében fontos szerepet játszott, hogy jól ismeri az utánpótlást, valamint az NB III-as bajnokcsapat játékosait is.

„Hosszas beszélgetés után, a klubnak a szempontjait figyelembe véve döntöttünk úgy Révész Attila sportigazgatóval, hogy ismételten közösen dolgozunk ebben a felállásban” – mondta Supka Attila.

Sportigazgatónk azon az állásponton volt, hogy belülről kellene megoldani az edzőkérdést, az alapján, hogy az utánpótlást és az NB III-as keretet jól ismerem, azokat a gyerekeket is, akiket be szeretnénk építeni az első csapatba. A velem együtt dolgozó kollégákkal azon leszünk, hogy minél előbb meghatározó futballistákká váljanak.

Négy-öt új játékosra van szükség

A visszatérő edző szerint a kisvárdai keret még nem végleges, több poszton is erősítésre lesz szükség. Supka azt szeretné, ha a június 15-i felkészülési rajtra már minél teljesebb csapattal kezdhetné meg a munkát.

„A játékoskeret alakulóban van, négy-öt labdarúgó érkezésére mindenképpen szükség van, elsősorban a meglévő hiányposztokra és azokba a szerepkörökre, amelyek erősítésre szorulnak. Bízunk benne, hogy a felkészülés június tizenötödikei rajtjáig már együtt lesz a keret. Ami az előző időszakomat illeti, szépek az emlékek, jó eredménnyel zártunk, az ötödik helyen végeztünk, valami hasonlóval a következő szezonban is megelégednénk, és bízunk benne, hogy a csapat minél jobb szereplésre lesz képes” – fogalmazott Supka.

Révész Attila szerint ez volt a legkézenfekvőbb döntés

Révész Attila sportigazgató szerint az edzőkérdés megoldásánál az volt a legfontosabb, hogy a klub szakmai irányvonala ne változzon. A Kisvárda továbbra is szeretne minél több saját nevelésű futballistát beépíteni az első csapatba.