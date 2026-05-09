Az öltözői verekedés mellett jelenleg Kylian Mbappé szolgáltatja a Real Madrid legnagyobb botrányát, amelyet egy szardíniai kikapcsolódás robbantott ki. A világbajnok ugyanis úgy utazott el új kedvesével, Ester Espoxiot színésznővel, hogy egyébként frissen összeszedett sérüléséből kellene lábadoznia. Azonban a szurkolók ezt nem vették jó néven, s elindítottak egy online petíciót, amely a játékos távozásáról szól.

Kylian Mbappé pályára lép a Barcelona ellen?

A cikk írása közben ez a petíció 64 millió aláírásnál jár, de fontos megjegyezni, hogy gyakorlatilag bárki, bárhonnan rányomhat a honlapon felvillanó gombra.

Nem mindenki követeli Kylian Mbappé távozását

A drukkerek körében Mbappé esete megosztott, és logikus módon olyan szurkolók is vannak, akik nem szeretnék, hogy mindössze két év után távozzon a házi gólkirály. Ezért megjelent egy Mbappé In nevű petíció is, mint a másik ellenpólusa.

A Real Madrid szurkolói azt szeretnék, ha Kylian Mbappé továbbra is itt játszana, és tovább gyarapítsa a góljainak a számát”

− olvasható az oldalon, amelyre szintén bárki, bármikor felnézhet, sőt ezt is „aláírhatja”.

Mbappé minden bizonnyal ott lesz a világbajnokságon

Ami pedig a számokat illeti, az ellenvélemény hamarosan eléri az 50 milliós számot, az eredeti cél ennek csupán a tizede volt, de az is hamar összejött. Még nem tudni, hogy Mbappé pályára lép-e a vasárnapi el Clásicón, de az bizonyos, hogy a mostani idényben szerzett 41 gólja nem elhanyagolható tényező, amikor ennyire a kirúgását követelik.