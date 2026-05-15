Sorra érik egymást a botrányok a Real Madridnál: Kylian Mbappé körül forr a levegő, az öltözőben példátlan balhék robbannak ki, és Florentino Pérez klubelnök kifakadása sem nevezhető mindennaposnak. A csapat pocsék szezont produkál, ilyen előjelekkel pedig lehetett rá számítani, hogy az Oviedo elleni bajnoki sem lesz éppen egy fáklyásmenet. A Real ugyan 2-0-ra nyert, ám a mérkőzés után Mbappé nyilatkozata sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint maga a meccs.

Kylian Mbappé körül forr a levegő

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Kylian Mbappé a Real Madrid negyedik számú csatára?

A sérüléséből visszatérő francia támadó a 69. percben állt be Gonzalo García helyére, ám a Santiago Bernabéu közönsége füttykoncerttel fogadta, a szurkolók szinte minden megmozdulása után erősen pfújolták őt – a drukkereknél korábban az verte ki a biztosítékot, hogy Mbappé a sérülése idején Párizsban és Szardínián nyaralgatott a barátnőjével. A 27 éves sztár végül az Oviedo elleni bajnokit egy gólpasszal zárta, ám a lefújást követően furcsán nyilatkozott az edzőjéről.

Nem kerültem be a kezdőbe, mert az edző azt mondta, hogy a csapatban a negyedik számú csatár vagyok Franco Mastantuono, Vinícius Júnior és Gonzalo García mögött. Elfogadom ezt, és kihasználom a pályán töltött időmet.

Úgy gondolom, jól játszottam. Készen álltam a kezdésre. Nem haragszom az edzőre. Mindig tisztelni kell az edző döntését. Keményen fogok dolgozni, hogy visszakerüljek a kezdőcsapatba” – nyilatkozta a madridiak francia szupersztárja, aki a nyarlása kapcsán hozzátette, hogy a klub engedélyt adott neki a távozásra. Mbappé azt is elmondta, megérti a szurkolók dühét és nem veszi magára a kifütyülést, mert a híres emberek élete már csak ilyen.

🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Je n’ai pas joué car L’ENTRAÎNEUR M’A DIT QUE J’ÉTAIS LE 4ème ATTAQUANT. » 😱 pic.twitter.com/FDoDing0lK — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2026

Kylian Mbappé állítását Álvaro Arbeloa azonnal cáfolta

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa határozottan reagált Mbappé kijelentéseire. A vezetőedző tagadta, hogy valaha is „negyedik számú támadónak” nevezte volna a francia klasszist.

Azt mondtam, bárcsak lenne négy csatárom. Talán nem értett meg. Nem tudom, mit mondhatnék még. Soha nem mondtam neki, hogy ő a negyedik számú csatár. Én vagyok az edző, és én döntöm el, ki játszik és ki nem.

Beszéltem vele a mérkőzés előtt. Nem tudom, hogyan értelmezhette. Egy játékos, aki négy napja még nem volt a kispadon, ezen a meccsen nem kezdhetett. Ez nem egy döntő volt, nem élet-halál meccs... ennyi. Senkivel sincs problémám” – zárta le a témát Arbeloa, aki szerint logikus döntés volt, hogy Gonzalo García kezdett helyette, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Mbappé hamarosan ismét alapember lehet.