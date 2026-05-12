A Barcelona buszos parádéján a 18 éves spanyol sztár palesztin zászlót lengetett a tömeg előtt, miközben egy „Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú pólóval provokálta az ősi rivális Real Madrid szurkolóit. A jelenetek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és a zászlós incidens nem is maradt reakció nélkül, többek között a csapat német edzője, Hansi Flick is elhatárolódott Lamine Yamal gesztusától.

Lamine Yamal tette megosztotta a szurkolókat

Lamine Yamal palesztin zászlóval ünnepelt

Yamal a hétvégi rangadó után egy közösségi médiás poszttal is felkeltette a figyelmet, de a palesztin zászlóra is érkeztek reakciók. A Barcelona német vezetőedzője, Hansi Flick egyértelműen reagált Lamine Yamal vitatott ünneplésére. A katalánok mestere nyilvánosan is elhatárolódott fiatal sztárja akciójától, és finoman meg is dorgálta játékosát.

A kiváltó ok az volt, hogy a Barcelona bajnoki ünneplésén a muszlim vallású Yamal, aki számára a szezon egy sérülés miatt már véget ért, egy hatalmas palesztin zászlót lengetett a nyitott buszon. Flick a Deportivo Alavés elleni bajnoki mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt az esetről.

„Az ilyen dolgok nekem nem tetszenek. Mi azért futballozunk, hogy boldoggá tegyük az embereket. Ez az elsődleges feladatunk” – mondta a korábbi német szövetségi kapitány. A Barca edzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tiltotta meg Yamalnak az akciót.

„Beszéltem vele, és elmondtam neki: ha ezt akarja tenni, az az ő döntése. Már elég idős hozzá, 18 éves” – fogalmazott Flick, aki szerint Yamalnak vállalnia kell a felelősséget a megnyilvánulásaiért.

Az eset nemcsak Spanyolországban váltott ki komoly vitát. Miközben Flick inkább visszafogottan reagált, a közösségi médiában sok szurkoló bátor kiállásként ünnepelte Yamal gesztusát. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is kiállt a fiatal játékos mellett.

„Palesztinának minden joga megvan a létezéshez” – mondta Sánchez.

A Barcelona bajnoki ünneplése egyébként hatalmas tömeget mozgatott meg: a rendőrség szerint mintegy 750 ezer ember ünnepelte a csapatot Barcelona utcáin, miután a katalánok a Real Madrid elleni 2–0-s Clásico-győzelemmel biztosították be a bajnoki címet.