Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Érdekes

Döbbenet Hongkongban: elpusztíthatatlan anyagot alkottak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Barcelona 2-0-ra nyert a Real Madrid elleni El Clásicón, ezzel bebiztosította újabb La Liga-győzelmét. A katalánok sérüléssel bajlódó sztárja, Lamine Yamal természetesen részt vett a bajnoki parádén, amely során kíméletlen üzenetet küldött az ősi riválisnak.

A La Liga 35. fordulójának csúcsrangadóján a címvédő Barcelona hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot, és ezzel eldőlt, hogy már egyetlen csapat sem érheti utol a bajnokságban. Lamine Yamalt még sérülés hátráltatja, így az El Clásicón nem léphetett pályára, azonban a bajnoki cím megünnepléséből alaposan kivette a részét.

Lamine Yamal nem maradt ki az ünneplésből
Lamine Yamal nem maradt ki az ünneplésből
Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mivel sértette meg Lamine Yamal a Real Madridot?

A Barcelona buszos parádéján a 18 éves spanyol sztár palesztin zászlót lengetett a tömeg előtt, miközben egy 

„Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú pólóval provokálta az ősi rivális Real Madrid szurkolóit. 

A jelenetek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és újabb érdekes sztorival bővítették a két sztárcsapat közöti rivalizálás modern korszakát. A gesztus egyes Barcelona-drukkereknél hatalmas lelkesedést váltott ki, míg a Madridhoz köthető körökben éles kritikákat kapott, mondván: a versengés túlmutat a sportszerű kereteken.

Lamine Yamal visszavágott Jude Bellinghamnek

Yamal a hétvégi rangadó után egy közösségi médiás poszttal is felkeltette a figyelmet, amelyben a „talk is cheap” („a beszéd nem elég”) üzenettel utalt Jude Bellingham korábbi kijelentésére. A Real angol válogatott klasszisa az októberi El Clásico után posztolta ezt, miután az akkor még Xabi Alonso által irányított madridiak 2-1-re nyertek a Barca ellen a Santiago Bernabéu Stadionban. Az őszi mérkőzés botrányos jelenetekkel ért véget, több játékosnál is elszakadt a cérna, a rangadót követően pedig még a Real állt a tabella élén. 

Azóta azonban nagyot fordult a kocka, a Barcelona tavasszal remek sorozatot produkált 

– míg a rivális látványosan összeomlott –, és magabiztosan védte meg címét.

„Az nevet, aki utoljára nevet” – szögezték le a katalánok, a Barcelona visszavágott a Real Madridnak, Yamal pedig a győztes rangadóval és a bajnoki címvédéssel mutatott fricskát Bellinghamnek.

  • Kapcsolódó cikkek
A Bayern korábbi sikeredzője Barcelonában is aranyat ér: Rummenigge szerint ez a titok
Botrány: a Real Madrid égett az El Clásicón, Mbappé meccs közben Instagramozott
Hansi Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!