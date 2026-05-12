A La Liga 35. fordulójának csúcsrangadóján a címvédő Barcelona hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot, és ezzel eldőlt, hogy már egyetlen csapat sem érheti utol a bajnokságban. Lamine Yamalt még sérülés hátráltatja, így az El Clásicón nem léphetett pályára, azonban a bajnoki cím megünnepléséből alaposan kivette a részét.
Mivel sértette meg Lamine Yamal a Real Madridot?
A Barcelona buszos parádéján a 18 éves spanyol sztár palesztin zászlót lengetett a tömeg előtt, miközben egy
„Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú pólóval provokálta az ősi rivális Real Madrid szurkolóit.
A jelenetek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és újabb érdekes sztorival bővítették a két sztárcsapat közöti rivalizálás modern korszakát. A gesztus egyes Barcelona-drukkereknél hatalmas lelkesedést váltott ki, míg a Madridhoz köthető körökben éles kritikákat kapott, mondván: a versengés túlmutat a sportszerű kereteken.
Lamine Yamal visszavágott Jude Bellinghamnek
Yamal a hétvégi rangadó után egy közösségi médiás poszttal is felkeltette a figyelmet, amelyben a „talk is cheap” („a beszéd nem elég”) üzenettel utalt Jude Bellingham korábbi kijelentésére. A Real angol válogatott klasszisa az októberi El Clásico után posztolta ezt, miután az akkor még Xabi Alonso által irányított madridiak 2-1-re nyertek a Barca ellen a Santiago Bernabéu Stadionban. Az őszi mérkőzés botrányos jelenetekkel ért véget, több játékosnál is elszakadt a cérna, a rangadót követően pedig még a Real állt a tabella élén.
Azóta azonban nagyot fordult a kocka, a Barcelona tavasszal remek sorozatot produkált
– míg a rivális látványosan összeomlott –, és magabiztosan védte meg címét.
„Az nevet, aki utoljára nevet” – szögezték le a katalánok, a Barcelona visszavágott a Real Madridnak, Yamal pedig a győztes rangadóval és a bajnoki címvédéssel mutatott fricskát Bellinghamnek.
