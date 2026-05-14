A FC Barcelona labdarúgócsapata hétfőn egy emlékezetes buszparádéval ünnepelte fennállása 29. bajnoki címét. A bajnoki ünneplés képsorai bejárták az egész világot, a legnagyobb feltűnést a csapat sztárjátékosa, a 18 éves Lamine Yamal keltette, aki egy palesztin zászlót lengetett ünneplés közben.
Lamine Yamal megmozdulása erős reakciókat váltott ki Izraelben és Gázában egyaránt. Az Európa-bajnok támadóról készült képek és videók vírusként terjedtek a közösségi oldalakon, a játékoshoz közel álló források azt mondták, hogy a zászló lengetése spontán cselekedet volt.
Lamine Yamalra hősként tekintenek Gázában, már falfestmény is készült róla
A The Athletic forrásai szerint Lamine Yamal gyakorló muszlim, erős érzéseket táplál az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban, és soha nem riadt vissza attól, hogy a nyilvánosság előtt is kifejezze a meggyőződését.
Az FC Barcelona támadója korábban már beszélt vallása fontosságáról is, elmagyarázva, hogyan egyezteti össze a ramadán havi böjtjét a profi sportolói karrierrel. Márciusban Lamine Yamal nyíltan bírálta a spanyol válogatott szurkolóit is, amikor azok muszlimellenes rigmusokat skandáltak az Egyiptom elleni felkészülési mérkőzésen.
Csütörtökön Israel Katz, Izrael védelmi minisztere egy spanyol nyelvű bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben azzal vádolta a 18 éves játékost, hogy gyűlöletet szít Izrael és a zsidó emberek ellen, és arra szólította fel a katalán klubot, hogy határolódjon el játékosa tetteitől.
„Lamine Yamal úgy döntött, hogy gyűlöletet szít Izrael ellen, miközben katonáink a Hamász terrorszervezet ellen harcolnak, amely 2023. október 7-én zsidó gyerekeket, nőket és időseket mészárolt le, erőszakolt meg és égetett el” – írta Katz, aki nem fejtette ki, pontosan hogyan szított volna Yamal gyűlöletet azon kívül, hogy a zászlót lengette.
Aki támogatja az ilyen üzenetet, annak fel kell tennie a kérdést: humanitárius ez? Erkölcsös ez? Izrael Állam védelmi minisztereként nem maradok csendben az Izrael és a zsidó nép elleni uszítás láttán. Remélem, hogy egy nagy és tekintélyes klub, mint az FC Barcelona elhatárolódik ezektől a kijelentésektől, és egyértelművé teszi, hogy nincs helye az uszításnak vagy a terror támogatásának”
– olvasható a védelmi miniszter bejegyzésében.
A történtek után egyébként Hansi Flick, a Barcelona edzője nyilvánosan is elhatárolódott fiatal sztárja akciójától, és finoman meg is dorgálta játékosát, de hangsúlyozta, hogy nem tiltotta meg Yamalnak az akciót.
„Az ilyen dolgok nekem nem tetszenek. Mi azért futballozunk, hogy boldoggá tegyük az embereket. Ez az elsődleges feladatunk. Beszéltem vele, és elmondtam neki: ha ezt akarja tenni, az az ő döntése. Már elég idős hozzá, 18 éves” – fogalmazott Flick, aki szerint Lamine Yamalnak vállalnia kell a felelősséget a megnyilvánulásaiért.
Eközben egy a spanyol válogatott sztárjáról egy falfestmény is készült Gáza egy olyan részén, amelyet a régióban zajló hosszú konfliktus jelenlegi szakasza súlyosan érintett.
Lamine Yamal palesztin zászlólengetése után készítettem el ezt a festményt, amelyet az egész világ látott egy hatalmas ünnepségen. Szeretnénk köszönetet mondani Lamine Yamalnak azért, amit tett. Kockáztatta a karrierjét, a játékát és a jövőjét, de nem törődött vele, és támogatta a palesztin ügyet”
– mondta a Reutersnek az alkotó, a palesztin Ubay al-Qurshali.
A Palesztin Misszió ENSZ-nél működő hivatalos fiókja is megosztotta Yamal zászlólengetős fotóját, a Palesztin Labdarúgó Szövetség pedig szintén köszönetet mondott Yamalnak.
Az izraeli védelmi miniszter bejegyzése után megkeresték Lamine Yamal képviselőit. Egy klubhoz közel álló, névtelenséget kérő tisztviselő azt mondta a The Athleticnak, hogy tudnak az izraeli kormány részéről érkező kritikáról, és értik az érintettek érzékenységét. A klub ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Lamine Yamal nem a z FC Barcelona nevében tett politikai nyilatkozatot, és nem is az volt a szándéka, hogy bármely közösség, ország vagy nép ellen üzenetet küldjön.
