A FC Barcelona labdarúgócsapata hétfőn egy emlékezetes buszparádéval ünnepelte fennállása 29. bajnoki címét. A bajnoki ünneplés képsorai bejárták az egész világot, a legnagyobb feltűnést a csapat sztárjátékosa, a 18 éves Lamine Yamal keltette, aki egy palesztin zászlót lengetett ünneplés közben.

A palesztin zászlót lengető Lamine Yamalra hősként tekintenek Gázában

Lamine Yamal megmozdulása erős reakciókat váltott ki Izraelben és Gázában egyaránt. Az Európa-bajnok támadóról készült képek és videók vírusként terjedtek a közösségi oldalakon, a játékoshoz közel álló források azt mondták, hogy a zászló lengetése spontán cselekedet volt.

Lamine Yamalra hősként tekintenek Gázában, már falfestmény is készült róla

A The Athletic forrásai szerint Lamine Yamal gyakorló muszlim, erős érzéseket táplál az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban, és soha nem riadt vissza attól, hogy a nyilvánosság előtt is kifejezze a meggyőződését.

Az FC Barcelona támadója korábban már beszélt vallása fontosságáról is, elmagyarázva, hogyan egyezteti össze a ramadán havi böjtjét a profi sportolói karrierrel. Márciusban Lamine Yamal nyíltan bírálta a spanyol válogatott szurkolóit is, amikor azok muszlimellenes rigmusokat skandáltak az Egyiptom elleni felkészülési mérkőzésen.

Csütörtökön Israel Katz, Izrael védelmi minisztere egy spanyol nyelvű bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben azzal vádolta a 18 éves játékost, hogy gyűlöletet szít Izrael és a zsidó emberek ellen, és arra szólította fel a katalán klubot, hogy határolódjon el játékosa tetteitől.

„Lamine Yamal úgy döntött, hogy gyűlöletet szít Izrael ellen, miközben katonáink a Hamász terrorszervezet ellen harcolnak, amely 2023. október 7-én zsidó gyerekeket, nőket és időseket mészárolt le, erőszakolt meg és égetett el” – írta Katz, aki nem fejtette ki, pontosan hogyan szított volna Yamal gyűlöletet azon kívül, hogy a zászlót lengette.

Aki támogatja az ilyen üzenetet, annak fel kell tennie a kérdést: humanitárius ez? Erkölcsös ez? Izrael Állam védelmi minisztereként nem maradok csendben az Izrael és a zsidó nép elleni uszítás láttán. Remélem, hogy egy nagy és tekintélyes klub, mint az FC Barcelona elhatárolódik ezektől a kijelentésektől, és egyértelművé teszi, hogy nincs helye az uszításnak vagy a terror támogatásának”

– olvasható a védelmi miniszter bejegyzésében.