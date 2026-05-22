A Ted Lasso sorozat sztárja, Jason Sudeikis és a Barcelona Európa-bajnok spanyol válogatott támadója, Lamine Yamal együtt szerepel a foci-vb új reklámfilmjében.

Lamine Yamal biztosan kihagyja a világbajnokság elejét

Fotó: GONGORA / NurPhoto

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság még el sem kezdődött, a világmárkák és szponzorok azonban már hosszú hetek óta teljes erőbedobással készülnek a tornára. A vb egyik legnagyobb partnere, a Visa a játék egyik legegyszerűbb mozdulatára, a közelről „betessékelt” gólra – az úgynevezett tap-inre – építette a kampányának alapötletét, mondván ugyanolyan gyorsnak és egyszerűnek kell lennie a fizetésnek is, mint egy olyan szituációnak, amikor a játékosnak csak bele kell tennie a lábát a labdába, hogy az üres kapuba találhasson.

Ted Lasso tanítani próbálta Lamine Yamalt, a rajongók imádják

A reklámkampány egyik arca a kétszeres Golden Globe-díjas és négyszeres Emmy-díjas amerikai színész, Jason Sudeikis lett, aki az utóbbi években a Ted Lasso című sorozatban tűnt fel. Mellette pedig olyan futballsztárok szerepelnek még a reklámban, mint Lamine Yamal, Erling Haaland, vagy Christian Pulisic.

A reklámban Sudeikis karaktere, Ted Lasso a sorozatból megszokott vicces stílusával próbál leckéket adni a még mindig csak 18 éves Lamine Yamalnak, aki azonban mit sem foglalkozik ezzel és inkább látványos trükköket mutat be a pályán. A videó nagy sikereket ért el a rajongók körében, néhány óra alatt már több százezren kedvelték.

Lamine Yamal x Ted Lasso 🔥pic.twitter.com/Sk7e5JxWPn — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 21, 2026

A kampányt a Visa azzal a céllal készítette, hogy még közelebb hozza a fiatal generációhoz a futballt és a szórakoztatást. Nem véletlenül esett a választás Yamalra: a Barcelona tinisztárja az elmúlt évben az egész világ egyik legismertebb futballistájává vált, és sokan már most Lionel Messi örökösét látják benne. A jelenleg sérüléssel bajlódó spanyol szupersztár miatt viszont aggódhatnak a szurkolók, ugyanis a hírek szerint nem épül fel a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnokság rajtjára, így a Zöld-foki-szigetek elleni első mérkőzést (június 15.) biztosan ki kell hagynia, de egyelőre az is kérdéses, hogy szerepelhet-e a Szaúd-Arábia elleni második csoportmérkőzésen (június 21.).