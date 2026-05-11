Derek McInnes csapata fantasztikus fordítással legyőzte a Rangerst egy héttel ezelőtt, majd szombaton becsúszott egy döntetlen a Motherwell ellen, így most egy pont előnnyel áll a Celtic előtt. Korábban László Csaba személyében volt magyar edzője is a csapatnak. Akkor a csapattal elérte azt, amit akkor el lehetett, azaz a két gigász, a Rangers és a Celtic mögött bronzérmet nyert a csapattal. A korábbi Fradi-edző ma is szívesen gondol vissza az itt eltöltött évekre.
László Csaba tudja, mi a Hearts titka?
„Napra kész vagyok a csapattal, ma is egyik otthonomnak tekintem a várost, Edinburgh-t, idén is voltam már, talán három meccset láttam is élőben" – kezdi László Csaba, aki 2008 és 2010 között volt a Heart of Midlothian, azaz a Hearts menedzsere, de később volt a Dundee United szakvezetője is. A Hearts csapatával volt, hogy élen állt a skót Premier League-ben, végül bajnoki bronzérme lett a csapattal.
„Közel állok a csapathoz, de ez igaz az összes korábbi klubomra is. Igaz, hogy már nincsenek azok a játékosok csapatban, akikkel én dolgoztam, de egy korábbi Dundee-játékosom van a csapatnál" – mondta a 62 éves edző, aki rögtön kitért arra is, hogy lehet az, hogy most a Hearts a skót bajnokság legnagyobb esélyese.
„Erre senki nem gondolt, pláne a bajnokság elején. A két nagy szenvedésével egy időben megérkezett a csapathoz egy Tony Bloom nevű úriember, aki nemcsak a Hearts-nak résztulajdonosa, miután 10 millió fontért bevásárolta magát, de a Brighton, a Melbourne Victory és a belga Royal Union csapatánál is ott van a tulajdonosi körben. Olyan emberről beszélünk, aki sportfogadásokból, pókerjátékból és ehhez hasonló dolgokból lett tehetős. A Brightonhoz családi kötődése is van, de az az érdekes, ahogy a mesterséges intelligenciát használja. Kidolgozott egy olyan programot, ami a Brightonnál működött: játékosok eladása, vásárlása kapcsán. A Hearts-nál eleinte nagyon szkeptikusak voltak, mert a 10 millióért ő azt kérte, hogy az átigazolásokban ő legyen a döntéshozó. Én is szkeptikus voltam, de működik, mert olyan játékosokat hozott a klubhoz, akik mondjuk a holland másodosztályban játszottak, vagy az olasz harmadosztályban. De neki lett igaza" – mondta a 62 éves szakember.
A Hearts „nincs egy ligában” a nagyokkal
Elég csak a pénzügyi mutatókat átfutni. A Celtic bevétele az előző évben 166 millió euró, a Rangersé 109, a Hearts-é 28 millió volt, vagyis a Hearts több mint ötször kisebb költségvetéssel dolgozik, mint a Celtic.
A nyári átigazolási költések is beszédesek:
- a Rangers 43,7 millió
- a Celtic 30,2 millió
- a Hearts 5 millió eurót költött.
A Heartsnak azonban van egy óriási előnye: Tony Bloom és a Jamestown Analytics hatása. 2024 novemberében a Hearts együttműködést kötött a Brighton tulajdonosához, Tony Bloomhoz tartozó adatelemző céggel, a Jamestown Analyticsszel.
2025 júniusában Bloom 29 százalékos tulajdonrészt szerzett. Bloom 2009-ben vette át a Brightont, amely azóta az angol Premier League stabil szereplője lett. Ebben kulcsszerepe volt annak az adatvezérelt játékosmegfigyelési rendszernek, amelyet a klub használ. Az elmúlt tíz év átigazolási bevételeit vizsgálva látszik, hogy a Hearts nemcsak a Celtic és a Rangers mögött maradt le jelentősen, hanem több más skót klub mögött is. Tony Bloom ezt az egyik legfontosabb fejlesztendő területnek tartja.
Bár a Hearts az elmúlt évtizedben megjárta a másodosztályt is, játékoseladásokból mindössze 8 millió eurót termelt – ez például háromszor kevesebb, mint a rivális Hibernian bevétele. Eközben a Celtic évek óta kiválóan működik ezen a téren: rendszeresen nagy profittal ad el játékosokat.
Tony Bloom modellje már működik, James Penrice tavaly nyári eladása jól mutatta a klub szemléletváltását. A balhátvéd szívesen maradt volna a Hearts-nál, de a klub úgy döntött, hogy jelentős összegért értékesíti azt a játékost, aki korábban ingyen érkezett.
A Jamestown által ajánlott igazolások közül eddig három futballista játszott igazán fontos szerepet az idényben. Claudio Braga különösen nagy fogásnak bizonyult: piaci értéke 500 ezer euróról 6 millió euróra nőtt, és várható nyári eladása akár mintapéldája lehet a Hearts új üzleti modelljének.
Belga és angol példa
Tony Bloom másik projektje, a belga Union Saint-Gilloise is érdekes. Amikor Bloom 2018-ban kisebbségi tulajdonrészt szerzett a klubban, a keret értéke mindössze 8,18 millió euró volt. Ma már 122,5 millió eurót ér – ez közel 1400 százalékos növekedés. A Jamestown rendszerének használata után a klub az alsóbb osztályokból indulva hét év alatt bajnok lett Belgiumban, ezért sokan úgy tekintenek rá, mint a Hearts jövőbeli mintájára.
Tony Bloom vezetésével a Brighton az angol harmadosztályból jutott fel a Premier League-be, majd története során először európai kupaszereplést is kiharcolt. A Brighton 2017-es Premier League-feljutása óta az ötödik legnagyobb átigazolási bevételt termelte Angliában. Játékoseladásokból összesen 645 millió eurót keresett, köszönhetően többek között Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister vagy Yves Bissouma eladásának.
László Csaba szerint a fél ország szurkol a csodáért
„Azt mondanám, hogy a Hearts teljesítménye végig olyan 70 százalék fölött maradt, miközben a Celtic és a Rangers folyamatosan botladozott. Nagyon sok edzőváltás volt, ezek nem váltak be, a sok kirúgás pedig hozta az anyagi gondokat is. A Rangersnél nem tudtak a télen igazolni, mert olyan drága játékosokat igazoltak nyáron, ráadásul be se váltak. A Hearts eközben folyamatosan gyűjtötte a pontokat, nem veszített a nagyok ellen sem, ráadásul a harmadik-negyedik forduló óta folyamatosan vezetik a bajnokságot. Az sem meglepő, hogy fél Skócia nekik szurkol. Nagyjából a lakosság 25-25 százalék szorít a nagyoknak, de rajtuk kívül most mindenki más a Hearts-nak drukkol. Annak ellenére, hogy a Rangers az elmúlt időszakban volt a másodosztályban is,
Sir Alex Ferguson és az Aberdeen, azaz 1984 óta nem nyert más bajnokságot, mint a Celtic vagy a Rangers” – mesélte László Csaba.
A Hearts előnye a beszélgetésünkkor három pont volt a tabellán, ez olvadt hétvégén egyre. Az utolsó körben pedig éppen a Celtic otthonában. A Celtic és a Rangers vasárnap egymás ellen játszott és a kelták nyertek. A következő körben a Hearts a felső házban utolsó Falkirk, a Celtic a Motherwell ellen szerepel.
„Most fél Skócia a Hearts-nak drukkol, mert történelmi év van. A válogatott 1998 után jutott ki először a nyári vb-re, most pedig megtörhet ez a sorozat is a bajnokságban. A Hearts esetében nem kiscsapatról beszélünk, egy népszerű csapat, ez a skótok igazi csapata. Az első világháborúban vezették a bajnokságot, majd mindenki elment katonának, sokan meghaltak, és így elbukták a bajnoki címet. Ez beleivódott az emberekbe. A Hearts az, ahol feláldozták magukat a skót szabadságért. Az egész országban nagyon sok szurkolója van a csapatnak, ez az a csapat, amelynek minden idegenbeli mérkőzésen tele van a szektora.”
De mire megy a Hearts, ha bajnok lesz?
„Ha a Celtic vagy a Rangers lenne bajnok, akkor egyből csoportkörbe jutna a BL-ben, de a Hearts esetében ez nem igaz. Mindenki kicsit szkeptikus, sokan örülnének a Celtic sikerének, mert akkor lenne BL-csoportkörben csapat, míg a Hearts-nak inkább a Konferencia-ligát tartanák otthonosnak. A BL-csoportkör szerintem is nagy falat lenne, egy-két játékos van, aki a válogatottba játszik, és van nemzetközi tapasztalata. Összességében azt mondom, mindenkinek példát mutatna, ha a Hearts lenne a bajnok” – mondta László Csaba, akivel a Fradi is szóba került természetesen.
„Én azért tartom érdekesebbnek a skót bajnokságot, mert külön válik az elő és a második hatos. Az első hat a bajnoki címért és a nemzetközi kupaindulásért küzd, a második hatos pedig a kiesés ellen. A rendszer bizonyos szempontból kedvez az első osztályos csoportnak, mert csak az utolsó esik ki, akinek a helyére jön a másodosztály bajnoka. Az utolsó előtti osztályozót játszik, de a másodosztályból a második, harmadik és negyedik is feljuthat, ők még rájátszásban döntik el, ki mehet az osztályozóra. Skóciában végig hatalmas a feszültség, ezeken a mérkőzéseken nagyon jó a hangulat, nagyon sok néző van. A felsőház is izgalmasabb, hiszen a a legjobb csapatok játszanak egymással, folyamatosan van tét és a legjobbak játszanak egymással. Ezzel ellentétben a magyar bajnokságban már hetek óta tudjuk, hogy ki a kieső. És azt is hetek óta tudjuk, hogy a Győr bajnoki címéről döntő Kisvárda elleni meccsen az ellenfélnek már hetek óta nincs tétmeccse – és ezt nem fradistaként mondom. Rengeteg a tét nélküli meccs, ez igaz az utolsó körre is.
Ami a Fradi bajnoki címét illeti, nyilván a remény még él, és nem szabad soha sem feladni, de az igazság az, hogy nem a saját kezében van a sorsa.
Meglepetés lenne, ha a Győr a Kisvárda elleni meccset kiengedné a kezéből. A csapat sérülésmentes, pozitív a hozzáállásuk. Láttam a Debrecen elleni meccset, ott arra számítottam, hogy a Győr fáradtabb lesz mentálisan. Fizikálisan persze az volt, a Fradi elleni 120 perces kupameccs után, de meglepően jót bírták, sőt, ők voltak azok, akik irányították 70 percig a mérkőzést, és egy döntetlent el tudtak vinni. Sportszerű vagyok, nem mondom, hogy Kisvárdán félvállról veszik a meccset, de inkább most azzal foglalkoznak, hogy ki fog maradni, mi lesz az új keret. Olvastuk az utóbbi időben, hogy már játékosoktól köszöntek el, ilyenkor a fiataloknak is nehezebb pont erre a mérkőzésre koncentrálni. Révész Attila is arról beszélt, hogy a téma az, mi lesz a jövőben Kisvárdán. Úgy érzem, hogy a Győr ezt a mérkőzést meg fogja nyerni, és magyar bajnok lesz. Van egy kis hasonlóság most a magyar és a skót bajnokság között, mert a Fradinak is most lenne a legkönnyebb bekerülni a BL-be, de erre persze nem marad esély, ha a Győr lesz a bajnok, ahogy a Hearts is elveheti az esélyt a nagyok elől. De ez most mindegy, ez a sport szépsége, azt is el kell ismerjük, hogy tényleg egy nagyon jó szezon futott a Győr. Bárki bármit mond, a Ferencvárosnak a hazai meccseit kell majd megnézni, mert a Groupamában veszített nagyon sok pontot" – mondta a mester, aki azt is elmondta, miért nem edzősködik.
„Kevesen tudják, de másfél éve volt egy műtétem, térdprotézist kaptam. Muszáj volt ezt meglépnem, és tudtam, hogy legalább egy-másfél évre így kiesek, de már nem tudtam állni, menni. Nagyon jól sikerült a műtét, úgyhogy most már minden nap futok, teljesen normális életet tudok élni, és közben a Debreceni Egyetemen előadok, képviselem az egyetemet különböző nemzetközi fórumokon. Most már szeretnék visszatérni a kispadra. Az adrenalin az dolgozik, működik, pláne, hogy most újra egészséges vagyok. Nagy köszönettel tartozom a magyar orvosoknak, akik remek munkát végeztek, segítettek, és rábeszéltek, és tényleg most azt mondom, hogy fájdalombentesen tudok élni. Vissza szeretnék térni újra a futball vérkeringésébe" – zárta az interjút László Csaba.