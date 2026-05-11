A skót futball idei szezonjának egyik legkülönlegesebb története, hogy a Heart of Midlothian vezeti a skót Premier League-et, mindössze két körrel a vége előtt. A Hearts legutóbb 66 éve nyert bajnokságot, és még a legoptimistább szurkolók sem nagyon hitték volna, hogy ez az átok már idén megtörhet. A skót labdarúgást évtizedek óta a Celtic és a Rangers uralja. A két glasgow-i óriás pénzügyi fölénye akkora a többi klubhoz képest, hogy az elmúlt több mint 40 évben rajtuk kívül senki sem tudott bajnokságot nyerni. Legutóbb Sir Alex Ferguson vezette bajnoki címre az Aberdeent még 1984-ben. Ez a nagy sorozat szakadhat meg László Csaba egykori csapata, a Hearts vezetésével.

Derek McInnes csapata fantasztikus fordítással legyőzte a Rangerst egy héttel ezelőtt, majd szombaton becsúszott egy döntetlen a Motherwell ellen, így most egy pont előnnyel áll a Celtic előtt. Korábban László Csaba személyében volt magyar edzője is a csapatnak. Akkor a csapattal elérte azt, amit akkor el lehetett, azaz a két gigász, a Rangers és a Celtic mögött bronzérmet nyert a csapattal. A korábbi Fradi-edző ma is szívesen gondol vissza az itt eltöltött évekre.

László Csaba tudja, mi állhat a Hearts sikere mögött
László Csaba tudja, mi a Hearts titka?

„Napra kész vagyok a csapattal, ma is egyik otthonomnak tekintem a várost, Edinburgh-t, idén is voltam már, talán három meccset láttam is élőben" – kezdi László Csaba, aki 2008 és 2010 között volt a Heart of Midlothian, azaz a Hearts menedzsere, de később volt a Dundee United szakvezetője is. A Hearts csapatával volt, hogy élen állt a skót Premier League-ben, végül bajnoki bronzérme lett a csapattal.

„Közel állok a csapathoz, de ez igaz az összes korábbi klubomra is. Igaz, hogy már nincsenek azok a játékosok csapatban, akikkel én dolgoztam, de egy korábbi Dundee-játékosom van a csapatnál" – mondta a 62 éves edző, aki rögtön kitért arra is, hogy lehet az, hogy most a Hearts a skót bajnokság legnagyobb esélyese.

„Erre senki nem gondolt, pláne a bajnokság elején. A két nagy szenvedésével egy időben megérkezett a csapathoz egy Tony Bloom nevű úriember, aki nemcsak a Hearts-nak résztulajdonosa, miután 10 millió fontért bevásárolta magát, de a Brighton, a Melbourne Victory és a belga Royal Union csapatánál is ott van a tulajdonosi körben. Olyan emberről beszélünk, aki sportfogadásokból, pókerjátékból és ehhez hasonló dolgokból lett tehetős. A Brightonhoz családi kötődése is van, de az az érdekes, ahogy a mesterséges intelligenciát használja. Kidolgozott egy olyan programot, ami a Brightonnál működött: játékosok eladása, vásárlása kapcsán. A Hearts-nál eleinte nagyon szkeptikusak voltak, mert a 10 millióért ő azt kérte, hogy az átigazolásokban ő legyen a döntéshozó. Én is szkeptikus voltam, de működik, mert olyan játékosokat hozott a klubhoz, akik mondjuk a holland másodosztályban játszottak, vagy az olasz harmadosztályban. De neki lett igaza" – mondta a 62 éves szakember.

László Csaba korábban bronzérmes volt a Hearts csapatával
László Csaba korábban bronzérmes volt a Hearts csapatával
A Hearts „nincs egy ligában” a nagyokkal

Elég csak a pénzügyi mutatókat átfutni. A Celtic bevétele az előző évben 166 millió euró, a Rangersé 109, a Hearts-é 28 millió volt, vagyis a Hearts több mint ötször kisebb költségvetéssel dolgozik, mint a Celtic.

A nyári átigazolási költések is beszédesek: 

  • a Rangers 43,7 millió
  • a Celtic 30,2 millió
  • a Hearts 5 millió eurót költött.

A Heartsnak azonban van egy óriási előnye: Tony Bloom és a Jamestown Analytics hatása. 2024 novemberében a Hearts együttműködést kötött a Brighton tulajdonosához, Tony Bloomhoz tartozó adatelemző céggel, a Jamestown Analyticsszel.

2025 júniusában Bloom 29 százalékos tulajdonrészt szerzett. Bloom 2009-ben vette át a Brightont, amely azóta az angol Premier League stabil szereplője lett. Ebben kulcsszerepe volt annak az adatvezérelt játékosmegfigyelési rendszernek, amelyet a klub használ. Az elmúlt tíz év átigazolási bevételeit vizsgálva látszik, hogy a Hearts nemcsak a Celtic és a Rangers mögött maradt le jelentősen, hanem több más skót klub mögött is. Tony Bloom ezt az egyik legfontosabb fejlesztendő területnek tartja.

Bár a Hearts az elmúlt évtizedben megjárta a másodosztályt is, játékoseladásokból mindössze 8 millió eurót termelt – ez például háromszor kevesebb, mint a rivális Hibernian bevétele. Eközben a Celtic évek óta kiválóan működik ezen a téren: rendszeresen nagy profittal ad el játékosokat.

Tony Bloom modellje már működik, James Penrice tavaly nyári eladása jól mutatta a klub szemléletváltását. A balhátvéd szívesen maradt volna a Hearts-nál, de a klub úgy döntött, hogy jelentős összegért értékesíti azt a játékost, aki korábban ingyen érkezett.

A Jamestown által ajánlott igazolások közül eddig három futballista játszott igazán fontos szerepet az idényben. Claudio Braga különösen nagy fogásnak bizonyult: piaci értéke 500 ezer euróról 6 millió euróra nőtt, és várható nyári eladása akár mintapéldája lehet a Hearts új üzleti modelljének. 

Belga és angol példa

Tony Bloom másik projektje, a belga Union Saint-Gilloise is érdekes. Amikor Bloom 2018-ban kisebbségi tulajdonrészt szerzett a klubban, a keret értéke mindössze 8,18 millió euró volt. Ma már 122,5 millió eurót ér – ez közel 1400 százalékos növekedés. A Jamestown rendszerének használata után a klub az alsóbb osztályokból indulva hét év alatt bajnok lett Belgiumban, ezért sokan úgy tekintenek rá, mint a Hearts jövőbeli mintájára.

Hearts fans celebrate their team's second goal of the game during the Scottish Premiership football match between Hearts and Rangers at Tynecastle Stadium in Edinburgh on May 4, 2026. Hearts are hoping to become the first club other than Celtic and Rangers to win the Scottish crown since Aberdeen in 1985.
A skót szurkolók el sem hiszik, ami történik
Tony Bloom vezetésével a Brighton az angol harmadosztályból jutott fel a Premier League-be, majd története során először európai kupaszereplést is kiharcolt. A Brighton 2017-es Premier League-feljutása óta az ötödik legnagyobb átigazolási bevételt termelte Angliában. Játékoseladásokból összesen 645 millió eurót keresett, köszönhetően többek között Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister vagy Yves Bissouma eladásának.

László Csaba szerint a fél ország szurkol a csodáért

„Azt mondanám, hogy a Hearts teljesítménye végig olyan 70 százalék fölött maradt, miközben a Celtic és a Rangers folyamatosan botladozott. Nagyon sok edzőváltás volt, ezek nem váltak be, a sok kirúgás pedig hozta az anyagi gondokat is. A Rangersnél nem tudtak a télen igazolni, mert olyan drága játékosokat igazoltak nyáron, ráadásul be se váltak. A Hearts eközben folyamatosan gyűjtötte a pontokat, nem veszített a nagyok ellen sem, ráadásul a harmadik-negyedik forduló óta folyamatosan vezetik a bajnokságot. Az sem meglepő, hogy fél Skócia nekik szurkol. Nagyjából a lakosság 25-25 százalék szorít a nagyoknak, de rajtuk kívül most mindenki más a Hearts-nak drukkol. Annak ellenére, hogy a Rangers az elmúlt időszakban volt a másodosztályban is, 

Sir Alex Ferguson és az Aberdeen, azaz 1984 óta nem nyert más bajnokságot, mint a Celtic vagy a Rangers” – mesélte László Csaba.

A Hearts előnye a beszélgetésünkkor három pont volt a tabellán, ez olvadt hétvégén egyre. Az utolsó körben pedig éppen a Celtic otthonában. A Celtic és a Rangers vasárnap egymás ellen játszott és a kelták nyertek. A következő körben a Hearts a felső házban utolsó Falkirk, a Celtic a Motherwell ellen szerepel.

„Most fél Skócia a Hearts-nak drukkol, mert történelmi év van. A válogatott 1998 után jutott ki először a nyári vb-re, most pedig megtörhet ez a sorozat is a bajnokságban. A Hearts esetében nem kiscsapatról beszélünk, egy népszerű csapat, ez a skótok igazi csapata. Az első világháborúban vezették a bajnokságot, majd mindenki elment katonának, sokan meghaltak, és így elbukták a bajnoki címet. Ez beleivódott az emberekbe. A Hearts az, ahol feláldozták magukat a skót szabadságért. Az egész országban nagyon sok szurkolója van a csapatnak, ez az a csapat, amelynek minden idegenbeli mérkőzésen tele van a szektora.”

De mire megy a Hearts, ha bajnok lesz?

„Ha a Celtic vagy a Rangers lenne bajnok, akkor egyből csoportkörbe jutna a BL-ben, de a Hearts esetében ez nem igaz. Mindenki kicsit szkeptikus, sokan örülnének a Celtic sikerének, mert akkor lenne BL-csoportkörben csapat, míg a Hearts-nak inkább a Konferencia-ligát tartanák otthonosnak. A BL-csoportkör szerintem is nagy falat lenne, egy-két játékos van, aki a válogatottba játszik, és van nemzetközi tapasztalata. Összességében azt mondom, mindenkinek példát mutatna, ha a Hearts lenne a bajnok” – mondta László Csaba, akivel a Fradi is szóba került természetesen.

Hearts' English back Dujon Sterling scores the opening goal of the match during the Scottish Premiership football match between Hearts and Rangers at Tynecastle Stadium in Edinburgh on May 4, 2026. Hearts are hoping to become the first club other than Celtic and Rangers to win the Scottish crown since Aberdeen in 1985.
Bíznak a csodában a skót szurkolók
„Én azért tartom érdekesebbnek a skót bajnokságot, mert külön válik az elő és a második hatos. Az első hat a bajnoki címért és a nemzetközi kupaindulásért küzd, a második hatos pedig a kiesés ellen. A rendszer bizonyos szempontból kedvez az első osztályos csoportnak, mert csak az utolsó esik ki, akinek a helyére jön a másodosztály bajnoka. Az utolsó előtti osztályozót játszik, de a másodosztályból a második, harmadik és negyedik is feljuthat, ők még rájátszásban döntik el, ki mehet az osztályozóra. Skóciában végig hatalmas a feszültség, ezeken a mérkőzéseken nagyon jó a hangulat, nagyon sok néző van. A felsőház is izgalmasabb, hiszen a a legjobb csapatok játszanak egymással, folyamatosan van tét és a legjobbak játszanak egymással. Ezzel ellentétben a magyar bajnokságban már hetek óta tudjuk, hogy ki a kieső. És azt is hetek óta tudjuk, hogy a Győr bajnoki címéről döntő Kisvárda elleni meccsen az ellenfélnek már hetek óta nincs tétmeccse – és ezt nem fradistaként mondom. Rengeteg a tét nélküli meccs, ez igaz az utolsó körre is. 

Ami a Fradi bajnoki címét illeti, nyilván a remény még él, és nem szabad soha sem feladni, de az igazság az, hogy nem a saját kezében van a sorsa.

Meglepetés lenne, ha a Győr a Kisvárda elleni meccset kiengedné a kezéből. A csapat sérülésmentes, pozitív a hozzáállásuk. Láttam a Debrecen elleni meccset, ott arra számítottam, hogy a Győr fáradtabb lesz mentálisan. Fizikálisan persze az volt, a Fradi elleni 120 perces kupameccs után, de meglepően jót bírták, sőt, ők voltak azok, akik irányították 70 percig a mérkőzést, és egy döntetlent el tudtak vinni. Sportszerű vagyok, nem mondom, hogy Kisvárdán félvállról veszik a meccset, de inkább most azzal foglalkoznak, hogy ki fog maradni, mi lesz az új keret. Olvastuk az utóbbi időben, hogy már játékosoktól köszöntek el, ilyenkor a fiataloknak is nehezebb pont erre a mérkőzésre koncentrálni. Révész Attila is arról beszélt, hogy a téma az, mi lesz a jövőben Kisvárdán. Úgy érzem, hogy a Győr ezt a mérkőzést meg fogja nyerni, és magyar bajnok lesz. Van egy kis hasonlóság most a magyar és a skót bajnokság között, mert a Fradinak is most lenne a legkönnyebb bekerülni a BL-be, de erre persze nem marad esély, ha a Győr lesz a bajnok, ahogy a Hearts is elveheti az esélyt a nagyok elől. De ez most mindegy, ez a sport szépsége, azt is el kell ismerjük, hogy tényleg egy nagyon jó szezon futott a Győr. Bárki bármit mond, a Ferencvárosnak a hazai meccseit kell majd megnézni, mert a Groupamában veszített nagyon sok pontot" – mondta a mester, aki azt is elmondta, miért nem edzősködik.

„Kevesen tudják, de másfél éve volt egy műtétem, térdprotézist kaptam. Muszáj volt ezt meglépnem, és tudtam, hogy legalább egy-másfél évre így kiesek, de már nem tudtam állni, menni. Nagyon jól sikerült a műtét, úgyhogy most már minden nap futok, teljesen normális életet tudok élni, és közben a Debreceni Egyetemen előadok, képviselem az egyetemet különböző nemzetközi fórumokon. Most már szeretnék visszatérni a kispadra. Az adrenalin az dolgozik, működik, pláne, hogy most újra egészséges vagyok. Nagy köszönettel tartozom a magyar orvosoknak, akik remek munkát végeztek, segítettek, és rábeszéltek, és tényleg most azt mondom, hogy fájdalombentesen tudok élni. Vissza szeretnék térni újra a futball vérkeringésébe" – zárta az interjút László Csaba.

 

 

