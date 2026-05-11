„Most fél Skócia a Hearts-nak drukkol, mert történelmi év van. A válogatott 1998 után jutott ki először a nyári vb-re, most pedig megtörhet ez a sorozat is a bajnokságban. A Hearts esetében nem kiscsapatról beszélünk, egy népszerű csapat, ez a skótok igazi csapata. Az első világháborúban vezették a bajnokságot, majd mindenki elment katonának, sokan meghaltak, és így elbukták a bajnoki címet. Ez beleivódott az emberekbe. A Hearts az, ahol feláldozták magukat a skót szabadságért. Az egész országban nagyon sok szurkolója van a csapatnak, ez az a csapat, amelynek minden idegenbeli mérkőzésen tele van a szektora.”

De mire megy a Hearts, ha bajnok lesz?

„Ha a Celtic vagy a Rangers lenne bajnok, akkor egyből csoportkörbe jutna a BL-ben, de a Hearts esetében ez nem igaz. Mindenki kicsit szkeptikus, sokan örülnének a Celtic sikerének, mert akkor lenne BL-csoportkörben csapat, míg a Hearts-nak inkább a Konferencia-ligát tartanák otthonosnak. A BL-csoportkör szerintem is nagy falat lenne, egy-két játékos van, aki a válogatottba játszik, és van nemzetközi tapasztalata. Összességében azt mondom, mindenkinek példát mutatna, ha a Hearts lenne a bajnok” – mondta László Csaba, akivel a Fradi is szóba került természetesen.

Bíznak a csodában a skót szurkolók

„Én azért tartom érdekesebbnek a skót bajnokságot, mert külön válik az elő és a második hatos. Az első hat a bajnoki címért és a nemzetközi kupaindulásért küzd, a második hatos pedig a kiesés ellen. A rendszer bizonyos szempontból kedvez az első osztályos csoportnak, mert csak az utolsó esik ki, akinek a helyére jön a másodosztály bajnoka. Az utolsó előtti osztályozót játszik, de a másodosztályból a második, harmadik és negyedik is feljuthat, ők még rájátszásban döntik el, ki mehet az osztályozóra. Skóciában végig hatalmas a feszültség, ezeken a mérkőzéseken nagyon jó a hangulat, nagyon sok néző van. A felsőház is izgalmasabb, hiszen a a legjobb csapatok játszanak egymással, folyamatosan van tét és a legjobbak játszanak egymással. Ezzel ellentétben a magyar bajnokságban már hetek óta tudjuk, hogy ki a kieső. És azt is hetek óta tudjuk, hogy a Győr bajnoki címéről döntő Kisvárda elleni meccsen az ellenfélnek már hetek óta nincs tétmeccse – és ezt nem fradistaként mondom. Rengeteg a tét nélküli meccs, ez igaz az utolsó körre is.

Ami a Fradi bajnoki címét illeti, nyilván a remény még él, és nem szabad soha sem feladni, de az igazság az, hogy nem a saját kezében van a sorsa.

Meglepetés lenne, ha a Győr a Kisvárda elleni meccset kiengedné a kezéből. A csapat sérülésmentes, pozitív a hozzáállásuk. Láttam a Debrecen elleni meccset, ott arra számítottam, hogy a Győr fáradtabb lesz mentálisan. Fizikálisan persze az volt, a Fradi elleni 120 perces kupameccs után, de meglepően jót bírták, sőt, ők voltak azok, akik irányították 70 percig a mérkőzést, és egy döntetlent el tudtak vinni. Sportszerű vagyok, nem mondom, hogy Kisvárdán félvállról veszik a meccset, de inkább most azzal foglalkoznak, hogy ki fog maradni, mi lesz az új keret. Olvastuk az utóbbi időben, hogy már játékosoktól köszöntek el, ilyenkor a fiataloknak is nehezebb pont erre a mérkőzésre koncentrálni. Révész Attila is arról beszélt, hogy a téma az, mi lesz a jövőben Kisvárdán. Úgy érzem, hogy a Győr ezt a mérkőzést meg fogja nyerni, és magyar bajnok lesz. Van egy kis hasonlóság most a magyar és a skót bajnokság között, mert a Fradinak is most lenne a legkönnyebb bekerülni a BL-be, de erre persze nem marad esély, ha a Győr lesz a bajnok, ahogy a Hearts is elveheti az esélyt a nagyok elől. De ez most mindegy, ez a sport szépsége, azt is el kell ismerjük, hogy tényleg egy nagyon jó szezon futott a Győr. Bárki bármit mond, a Ferencvárosnak a hazai meccseit kell majd megnézni, mert a Groupamában veszített nagyon sok pontot" – mondta a mester, aki azt is elmondta, miért nem edzősködik.