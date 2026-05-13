Az argentin klasszis nemcsak az MLS legnagyobb sztárja, hanem messze az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság legjobban kereső játékosa. A friss információk szerint Lionel Messi teljes éves bevétele elérheti a 70-80 millió dollárt is, ami mai árfolyamon számítva körülbelül 21-25 milliárd forintnak felel meg. Ebbe természetesen nem csupán az alapfizetés tartozik bele, hanem a különböző bónuszok, kereskedelmi megállapodások és részesedések is.

Lionel Messi továbbra is kimagasaló összegeket keres

Lionel Messi fizetése: brutális fölény az MLS-ben

Az MLS játékos-szakszervezetének adatai alapján Lionel Messi garantált éves fizetése 28,3 millió dollár körül mozog, ami nagyjából 8,6 milliárd forint.

Ezzel Messi több mint kétszer annyit keres, mint a liga második legjobban fizetett játékosa,

a Los Angeles FC-ben szereplő dél-koreai támadó, Szon Hung Min (11,1 millió dollár – kb 3,5 milliárd forint). A bajnokságban szereplő összes játékos közül csupán kettejük fizetése haladja meg a 10 millió dollárt.

Az Inter Miami tulajdonosa, Jorge Mas szerint azonban Messi „minden centet megér”, hiszen az érkezése teljesen megváltoztatta az amerikai futball üzleti értékét. A klub bevételei, szponzori szerződései és globális ismertsége óriásit nőttek azóta, hogy a világbajnok argentin Miamiba igazolt.

Lionel Messi nemcsak fizetést, hanem üzleti részesedést is kap

A 38 éves szupersztár szerződése azért is különleges, mert több bevételi forrást tartalmaz. A klasszis labdarúgó részesedést kap az Apple MLS-közvetítési bevételeiből, valamint az Adidas eladásaiból is. Emellett opciója lehet arra, hogy tulajdonrészt szerezzen az Inter Miamiban.

A klub értéke Messi érkezése óta hatalmasat emelkedett: egyes becslések szerint már meghaladja az 1,45 milliárd dollárt, ami több mint 400 milliárd forintot jelent.

A nyolcszoros aranylabdás támadó továbbra is óriási hatással van az amerikai futballra,

és úgy tűnik, Lionel Messi pénzügyi szempontból is totálisan új szintre emelte az MLS-t.