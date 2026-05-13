Továbbra is az Inter Miami sztárja a világ egyik legjobban fizetett sportolója. Lionel Messi új szerződésének részletei nemrég nyilvánosságra kerültek, a számok egészen döbbenetesek.

Az argentin klasszis nemcsak az MLS legnagyobb sztárja, hanem messze az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság legjobban kereső játékosa. A friss információk szerint Lionel Messi teljes éves bevétele elérheti a 70-80 millió dollárt is, ami mai árfolyamon számítva körülbelül 21-25 milliárd forintnak felel meg. Ebbe természetesen nem csupán az alapfizetés tartozik bele, hanem a különböző bónuszok, kereskedelmi megállapodások és részesedések is.

(FILES) Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi gives a thumbs-up during the friendly football match between Peru's Alianza Lima and the US' Inter Miami at the Alejandro Villanueva Stadium in Lima on January 24, 2026. Argentine football player Lionel Messi remains the highest-paid player in MLS, according to an updated salary list released on May 12, 2026, which revealed the salaries of new arrivals such as James Rodriguez, German Berterame, and Timo Werner. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Fotó: CONNIE FRANCE / AFP

Lionel Messi fizetése: brutális fölény az MLS-ben

Az MLS játékos-szakszervezetének adatai alapján Lionel Messi garantált éves fizetése 28,3 millió dollár körül mozog, ami nagyjából 8,6 milliárd forint. 

Ezzel Messi több mint kétszer annyit keres, mint a liga második legjobban fizetett játékosa, 

a Los Angeles FC-ben szereplő dél-koreai támadó, Szon Hung Min (11,1 millió dollár – kb 3,5 milliárd forint). A bajnokságban szereplő összes játékos közül csupán kettejük fizetése haladja meg a 10 millió dollárt. 

Az Inter Miami tulajdonosa, Jorge Mas szerint azonban Messi „minden centet megér”, hiszen az érkezése teljesen megváltoztatta az amerikai futball üzleti értékét. A klub bevételei, szponzori szerződései és globális ismertsége óriásit nőttek azóta, hogy a világbajnok argentin Miamiba igazolt.

Lionel Messi nemcsak fizetést, hanem üzleti részesedést is kap

A 38 éves szupersztár szerződése azért is különleges, mert több bevételi forrást tartalmaz. A klasszis labdarúgó részesedést kap az Apple MLS-közvetítési bevételeiből, valamint az Adidas eladásaiból is. Emellett opciója lehet arra, hogy tulajdonrészt szerezzen az Inter Miamiban.

A klub értéke Messi érkezése óta hatalmasat emelkedett: egyes becslések szerint már meghaladja az 1,45 milliárd dollárt, ami több mint 400 milliárd forintot jelent.

A nyolcszoros aranylabdás támadó továbbra is óriási hatással van az amerikai futballra, 

és úgy tűnik, Lionel Messi pénzügyi szempontból is totálisan új szintre emelte az MLS-t.

