Lionel Messi az Inter Miami Philadelphia Union elleni, 6–4-re megnyert mérkőzésén kért cserét. A 38 éves támadó a hajrá előtt jelezte a kispad felé, hogy nem tudja folytatni, majd a pályát elhagyva az öltöző felé indult.

Lionel Messi kiosztott két gólpasszt, majd lecserélték

Lionel Messi sérülése: mi történt pontosan?

A mérkőzés önmagában is őrült forgatókönyvet hozott: a csapatok pedig már az első félidőben nyolc gólt szereztek, ami MLS-rekordnak számít.

Messi két gólpasszt adott a találkozón, Luis Suárez mesterhármast szerzett, a meccs mégis teljesen más miatt marad emlékezetes.

A második félidőben, az egyre hevesebb esőben Messi előbb még szabadrúgást végzett el, majd néhány perccel később látványosan visszavett a tempóból. A 73. percben cserét kért, miközben több beszámoló szerint a bal combhajlító környékét fogta.

A beszámolók szerint a sérülés pontos jellege egyelőre nem ismert, de izomprobléma gyanúja merült fel. Több helyen a bal comb, illetve a combhajlító környékét említik, hivatalos diagnózis azonban még nincs. Ez az a bizonytalanság, amely most az egész futballvilágot nyugtalanítja.

Az Inter Miami részéről egyelőre óvatosan fogalmaztak. A klubnál a mérkőzés után azt jelezték, hogy még nincs végleges orvosi jelentés Messi állapotáról, így a következő vizsgálatok dönthetik el, mennyire súlyos sérülésről lehet szó.

A helyzetet az is árnyalja, hogy a mérkőzést nehéz körülmények között, esőben játszották, a pálya állapota pedig a hajrára egyre több terhet róhatott a játékosokra. Egyelőre tehát az sem kizárt, hogy elővigyázatosságból cserélték le az argentin klasszist.

Argentína is figyel: közeleg a világbajnokság

A hír azért kapott azonnal kiemelt figyelmet, mert Argentína címvédőként készül a világbajnokságra, Messi pedig továbbra is a válogatott arca és vezére.

Egyetlen rossz mozdulat, egy korai csere, egy megválaszolatlan orvosi kérdés — és máris milliókban merül fel ugyanaz a félelem: mi lesz, ha a torna egyik legnagyobb alakja nem lesz ott teljes értékűen a vb-n?

Pánikról egyelőre korai beszélni, de aggodalomról már nem. Messi állapotát a következő napokban klubja, az argentin válogatott és a futballvilág is feszülten figyeli majd.