A 38 éves Lionel Messi egy Adidas-eseményen beszélt a következő generáció legnagyobb tehetségeiről, és egyértelművé tette, hogy számára jelenleg Lamine Yamal a világ legígéretesebb fiatal futballistája.

Lionel Messi kimondta: Lamine Yamal a világ legnagyobb tehetsége

Lionel Messi kimondta: de miért éppen Yamal?

„Van egy új generáció, tele nagyon jó játékosokkal… de

ha egyet kell választanom a kora és a jövője miatt, akkor Lamine Yamalt mondom. Számomra nincs kérdés, ő a legjobb. Emlékeztet engem arra, amikor fiatal voltam”

– idézte Messit a Marca.

Az összehasonlítás óriási súlyt jelent, hiszen Messi minden idők egyik legnagyobb futballistája, így különösen nagy elismerés, hogy éppen Yamalban látja saját örökösét.

A mindössze 18 éves szélső már most elképesztő számokat produkál a FC Barcelona színeiben. Eddig 154 tétmérkőzésen lépett pályára a katalánoknál, ezeken 49 gólt szerzett, miközben sorra dönti meg a klub és a nemzetközi futball rekordjait.

Yamal lett például a Barcelona történetének legfiatalabb játékosa, aki elérte a 40 gólos határt minden sorozatot figyelembe véve, megdöntve a még 1915-ben felállított rekordot, amelyet Paulino Alcántara tartott. Márciusban pedig ő lett a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb játékosa is, aki legalább tíz gólt szerzett a sorozatban.

A fiatal támadó már most történelmet írt Barcelonában: ő a klub legfiatalabb debütálója, legfiatalabb gólszerzője, és a leggyorsabb játékos, aki eljutott 100 mérkőzésig. Összesen már 16 rekord fűződik a nevéhez a katalán óriásnál.

Igaz, Messi azonos számú mérkőzés után jobb gólátlaggal rendelkezett, ugyanakkor Yamal ezeket az eredményeket jóval fiatalabban érte el, ami még különlegesebbé teszi a teljesítményét.

A trófeák terén sincs oka panaszra: a Barcelonával már háromszoros spanyol bajnok. A spanyol válogatottal megnyerte a 2024-es Európa-bajnokságot, ráadásul 25 mérkőzésen már hat gólt szerzett nemzeti színekben.

Egyéni elismerésekből is jutott bőven: kétszer nyerte el a Kopa-trófeát, amelyet a világ legjobb 21 év alatti játékosa kap, és a legutóbbi Aranylabda-szavazáson is második lett Ousmane Dembélé mögött.