Mint arról mi is beszámoltunk, Lionel Messi a Philadelphia Union elleni, 6-4-re megnyert találkozó második félidejében a bal hátsó combizmához kapott, majd kérte a cserét.

Kiderült, mennyire súlyos Lionel Messi sérülése

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Veszélybe került Lionel Messi vb-szereplése?

A megdöbbentő jelenetek pillanatok alatt bejárták Argentínát, sőt, az egész világot, és sokakban felmerült az aggasztó kérdés: veszélybe került Messi foci-vb-szereplése?

Az Inter Miami a vizsgálatok után közleményt adott ki:

a sztár bal combizmában túlterhelésből fakadó izomfáradást állapítottak meg. A klub hangsúlyozta, hogy a visszatérés pontos időpontja Messi klinikai és funkcionális javulásától függ.

Az argentin sajtó – köztük a La Nación napilap – már korábban kizárta a súlyos sérülést. A lapértesülések szerint Messi körülbelül tíz napig könnyebb edzésmunkát végez majd, mielőtt visszatérhet a teljes értékű térningekhez.

A cél egyértelmű: Messi százszázalékosan fitt legyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságra (június 11. – július 19.). Ez az argentin csapatkapitány számára karrierjének hatodik vb-je lenne – és egy lehetőség arra, hogy megvédje a hazájával a világbajnoki címet.

Az Inter Miami csatára egyébként kiváló formában van: az idei MLS-szezonban eddig 14 mérkőzésen 12 gólt szerzett.

Az argentin válogatott június 17-én kezdi meg a világbajnoki szereplését Algéria ellen, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia lesz a címvédő ellenfele a csoportkörben.