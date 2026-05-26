Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas volt az aggodalom. Mint ismert, az argentin focilegenda, Lionel Messi aggasztó módon hagyta el a pályát az Inter Miami legutóbbi mérkőzésén, azonban a hírek szerint a vizsgálatok megnyugtató eredménnyel zárultak.

Mint arról mi is beszámoltunk, Lionel Messi a Philadelphia Union elleni, 6-4-re megnyert találkozó második félidejében a bal hátsó combizmához kapott, majd kérte a cserét. 

Kiderült, mennyire súlyos Lionel Messi sérülése
Kiderült, mennyire súlyos Lionel Messi sérülése
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Veszélybe került Lionel Messi vb-szereplése?

A megdöbbentő jelenetek pillanatok alatt bejárták Argentínát, sőt, az egész világot, és sokakban felmerült az aggasztó kérdés: veszélybe került Messi foci-vb-szereplése?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu.

Az Inter Miami a vizsgálatok után közleményt adott ki: 

a sztár bal combizmában túlterhelésből fakadó izomfáradást állapítottak meg. A klub hangsúlyozta, hogy a visszatérés pontos időpontja Messi klinikai és funkcionális javulásától függ.

Az argentin sajtó – köztük a La Nación napilap – már korábban kizárta a súlyos sérülést. A lapértesülések szerint Messi körülbelül tíz napig könnyebb edzésmunkát végez majd, mielőtt visszatérhet a teljes értékű térningekhez.

A cél egyértelmű: Messi százszázalékosan fitt legyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságra (június 11. – július 19.). Ez az argentin csapatkapitány számára karrierjének hatodik vb-je lenne – és egy lehetőség arra, hogy megvédje a hazájával a világbajnoki címet.

Az Inter Miami csatára egyébként kiváló formában van: az idei MLS-szezonban eddig 14 mérkőzésen 12 gólt szerzett.

Az argentin válogatott június 17-én kezdi meg a világbajnoki szereplését Algéria ellen, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia lesz a címvédő ellenfele a csoportkörben.

Sírás kerülgeti a futballvilágot: nem látjuk Lionel Messit a vb-n?
Az Arsenal Messije 18 éves rekordot döntött meg a Premier League-ben
Eldőlt, Ronaldo 41 évesen érez-e még magában egy vb-t

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!