Hatalmas fordulat: megvan, ki dönt Lisztes Krisztián jövőjéről

A Bundesliga nyolcadik helyén záró csapat azért menesztette Albert Rierát, mert nem sikerült elérnie a hőn áhított európai kupaindulás jogát. Ezenfelül pedig olyan dolgok is álltak a háttérben, amelyek szerint a spanyol szakember időnként megosztó nyilatkozatokat tett, sőt, megromlott a kapcsolata a játékosokkal is. Az Eintracht Frankfurt azt az 56 éves Adi Hüttert nevezte ki a vezetőedzői posztra, aki korábban már irányította a csapatot 2018 és 2021 között. Az új szakmai stáb kinevezése, - az előző szezont a Ferencvárosnál kölcsönben töltő - Lisztes Krisztián előtt is megnyithatja a kaput.

Lisztes Krisztián beküzdi magát a Frankfurtba?

Adi Hüttner legutóbb a francia bajnokságban szereplő Monacót irányította, az Eintracht Frankfurtnál pedig hároméves szerződést írt alá. Előző vezetőedzői időszaka remekül sikerült, első idényében Európa-liga elődöntőbe vezette a csapatot, a következőben pedig a Német Kupa elődöntőjében búcsúztak.

Különleges élmény és megható érzés, hogy újra itt lehetek. Az előző itt töltött időszak mély nyomokat hagyott bennem, sosem fogom elfelejteni. Mindig ott motoszkált bennem a gondolat, hogy ez egy lezáratlan ügy”

— mondta Hüttner, akinek a két segítője Christian Peintinger és Klaus Schmidt lesz.

Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026

Lisztes Krisztián tavaly augusztusban érkezett vissza a Fradihoz, amikor a Frankfurt egy szezonra kölcsönadta, hogy újra formába lendüljön. A 21 éves támadó nagy ígéretekkel igazolt a Bundesligába, azonban a hozzá fűzött reményeket sorozatos sérülései miatt nem tudta beváltani. A német élvonalban nem tudott bemutatkozni, a transfermarkt.com oldal szerint összesen három meccsen szerepelt a Frankfurt II-ben, 198 percet töltött a pályán - egy gólpasszt osztott ki - a 2024/2025-ös idényben.

Az akkor még Robbie Keane által irányított FTC mentőövet dobott neki, Lisztes azonban az első csapatban hét alkalommal kapott lehetőséget. Az éppen új névre váró NB I-ben ötször, a Magyar Kupában pedig kétszer játszott, összesen 97 percet. A magyar utánpótlás-válogatott játékos az FTC második csapatában négyszer lépett pályára - a Dombóvár FC ellen 3—0-ra megnyert összecsapáson két gólt szerzett.

Lisztes a nyáron visszatér Németországba, ahol az új idény előtt bizonyítania kell a szakmai stábnak. Ezt azonban tiszta lappal teheti meg az új vezetőedző, Adi Hüttner irányítása alatt. Vélhetően nem lesz könnyű dolga, és amennyiben nem tudja meggyőzni a szakmai stábot, újra kölcsönadhatják.

A 21 éves támadónak 2029 nyaráig van érvényes megállapodása az Eintracht Frankfurttal.