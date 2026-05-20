A Liverpoollal kapcsolatba hozott Andoni Iraola még áprilisban jelentette be, hogy három szezont követően távozik a Bournemouth együttesétől. A 43 éves baszk szakember szenzációs munkát végzett a Premier League-ben: hároméves regnálása alatt stabil középcsapatot csinált a Bournemouth-ból.

Iraola Európa legkeresettebb edzői között van, nem csoda, hogy Liverpoolban is figyelik

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Iraola első szezonjában több pontot szerzett a Bournemouth-szal az élvonalban, mint korábban bárki, ráadásul jelölték az év edzője díjra is. Az előző idényben a kilencedik helyen végzett a csapatával a Premier League-ben, ami a Bournemouth történetének legsikeresebb bajnoki szereplése volt – ezt sikerült most megdönteni a most futó szezonban.

​A baszk csodaedző Liverpoolba tart?

Iraola a Manchester City elleni pontszerzés után gratulált honfitársának és gyerekkori barátjának, a szintén baszk Mikel Artetának az Arsenal bajnoki címéhez, mellette pedig szót ejtett a jövőjéről is.

Iraola a lefújás után elmondta a Sky Sportsnak, hogy még nem kötelezte el magát sehova, és teljes mértékben csapata utolsó fordulós mérkőzésére koncentrál, amelynek megnyerésével és egy extrém forgatókönyv valóra válása esetén a Bournemouth akár a BL-szereplést érő ötödik helyre is odaérhet.

Jelenleg semmi nincs a jövőmmel kapcsolatban a fejemben, most csak ünnepelni akarok. Ott van az Európa-liga, most megpróbáljuk maximalizálni a lehetőségeinket. Még mindig nem tudom, hova megyek, de nem sietek, a lényeg, hogy jól fejezzük be a szezont”

– mondta Iraola, akit esélyesnek tartanak a La Ligában szereplő Athletic Bilbao kispadjára, de egyre többször bukkan fel a neve a Liverpool csapatával kapcsolatos hírekben is.

Andoni Iraola kedden este irányította utoljára a Bournemouth csapatát hazai környezetben

Fotó: AFP/Adrian Dennis

A napokban Mohamed Szalah, a Liverpool szezon végén távozó legendája fogalmazott meg egy üzenetet, melyben hangsúlyozta, szeretné, ha csapata visszatérne arra az útra, amikor még az intenzív heavy metal futballt játszotta.

Ha a borzalmas szezon után a Liverpool vezetősége úgy döntene, hogy megválik a holland Arne Slottól, akkor Iraola tökéletes választás lehetne, ugyanis remekül építi fel a fiatal játékosokat, nem mellesleg a Premier League-ben a Bournemouth játssza az egyik legintenzívebb futballt, így a baszk edző stílusa tökéletesen érvényesülhetne a Mersey-parti klubnál.

Iraola (4/1) jelenleg a második legesélyesebb jelölt a fogadóirodáknál a Liverpool kispadjára,

Paris Saint-Germaint irányító Luis Enrique a favorit (7/2).

A harmadik helyen a VfB Stuttgart edzője, Sebastian Hoeness áll (9/2),

negyedik Julian Nagelsmann (6/1),

míg meglepetésre Pepijn Lijnders holtversenyben van Oliver Glasnerrel az ötödik helyen (mindkettő 9/1).

