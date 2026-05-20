Kedden este a magyar válogatott Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel, ezzel története során először jutott ki az európai kupaporondra. Bournemouth történelmet írt a Premier League-ben, a csapat edzője, a baszk Andoni Iraola azonban már korábban bejelentette, hogy távozik a szezon végén, és még az is előfordulhat, hogy a Liverpool kispadján fog kikötni.

A Liverpoollal kapcsolatba hozott Andoni Iraola még áprilisban jelentette be, hogy három szezont követően távozik a Bournemouth együttesétől. A 43 éves baszk szakember szenzációs munkát végzett a Premier League-ben: hároméves regnálása alatt stabil középcsapatot csinált a Bournemouth-ból.

Iraola Európa legkeresettebb edzői között van, nem csoda, hogy Liverpoolban is figyelik
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Iraola első szezonjában több pontot szerzett a Bournemouth-szal az élvonalban, mint korábban bárki, ráadásul jelölték az év edzője díjra is. Az előző idényben a kilencedik helyen végzett a csapatával a Premier League-ben, ami a Bournemouth történetének legsikeresebb bajnoki szereplése volt – ezt sikerült most megdönteni a most futó szezonban. 

​A baszk csodaedző Liverpoolba tart?

Iraola a Manchester City elleni pontszerzés után gratulált honfitársának és gyerekkori barátjának, a szintén baszk Mikel Artetának az Arsenal bajnoki címéhez, mellette pedig szót ejtett a jövőjéről is. 

Iraola a lefújás után elmondta a Sky Sportsnak, hogy még nem kötelezte el magát sehova, és teljes mértékben csapata utolsó fordulós mérkőzésére koncentrál, amelynek megnyerésével és egy extrém forgatókönyv valóra válása esetén a Bournemouth akár a BL-szereplést érő ötödik helyre is odaérhet. 

Jelenleg semmi nincs a jövőmmel kapcsolatban a fejemben, most csak ünnepelni akarok. Ott van az Európa-liga, most megpróbáljuk maximalizálni a lehetőségeinket. Még mindig nem tudom, hova megyek, de nem sietek, a lényeg, hogy jól fejezzük be a szezont” 

mondta Iraola, akit esélyesnek tartanak a La Ligában szereplő Athletic Bilbao kispadjára, de egyre többször bukkan fel a neve a Liverpool csapatával kapcsolatos hírekben is. 

Bournemouth's Spanish manager Andoni Iraola (C) and his players celebrate on the pitch after the English Premier League football match between Fulham and Bournemouth at Craven Cottage in London on May 9, 2026. Bournemouth won the game 1-0. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andoni Iraola kedden este irányította utoljára a Bournemouth csapatát hazai környezetben
Fotó: AFP/Adrian Dennis

A napokban Mohamed Szalah, a Liverpool szezon végén távozó legendája fogalmazott meg egy üzenetet, melyben hangsúlyozta, szeretné, ha csapata visszatérne arra az útra, amikor még az intenzív heavy metal futballt játszotta. 

Ha a borzalmas szezon után a Liverpool vezetősége úgy döntene, hogy megválik a holland Arne Slottól, akkor Iraola tökéletes választás lehetne, ugyanis remekül építi fel a fiatal játékosokat, nem mellesleg a Premier League-ben a Bournemouth játssza az egyik legintenzívebb futballt, így a baszk edző stílusa tökéletesen érvényesülhetne a Mersey-parti klubnál.

  • Iraola (4/1) jelenleg a második legesélyesebb jelölt a fogadóirodáknál a Liverpool kispadjára,
  •  Paris Saint-Germaint irányító Luis Enrique a favorit (7/2). 
  • A harmadik helyen a VfB Stuttgart edzője, Sebastian Hoeness áll (9/2), 
  • negyedik Julian Nagelsmann (6/1), 
  • míg meglepetésre Pepijn Lijnders holtversenyben van Oliver Glasnerrel az ötödik helyen (mindkettő 9/1).

