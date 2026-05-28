Andy Robertson karrierje új fejezethez érkezett. A Liverpool legendás balhátvédje a Tottenham Hotspur csapatánál folytatja pályafutását, bár az utolsó pillanatban a Juventus megpróbálta megakadályozni az üzletet.

A 32 éves futballista kilenc év után intett búcsút a Liverpoolnak, az angol csapatban az évek során igazi klubikonná vált. Robertson 2017-ben érkezett a Hull Citytől, és rövid idő alatt a Premier League egyik legjobb balhátvédje vált belőle. A Vörösökkel többek között Bajnokok Ligáját és két angol bajnoki címet is nyert, miközben elképesztő munkabírásával és harcosságával a szurkolók egyik kedvence lett. A nemrég véget ért idényben a magyar válogatott Kerkez Milos kiszorította a kezdőből Robertsont, aki úgy döntött, nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését és új kihívás elé néz.

Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah clap the fans on the pitch after the English Premier League football match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 24, 2026.
Andy Robertson és Mohamed Szalah is búcsút intett Liverpoolnak
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool legendája majdnem a Juventushoz igazolt?

A Tottenham Hotspur már januárban szerette volna megszerezni Robertsont, de akkor a Liverpool nem engedte el. Most azonban lejárt a szerződése, így szabadon igazolhatóvá vált, ezt pedig a londoniak azonnal kihasználták. Az átigazolási piac legismertebb szakértője, Fabrizio Romano szerint már megszületett a szóbeli megállapodás, a hivatalos bejelentés pedig hamarosan megtörténhet.

A hírek szerint a Juventus még megpróbálta megfúrni az átigazolást, 

az olasz sajtó arról számolt be, hogy a torinóiak intenzív tárgyalásokat folytattak a skót válogatott játékos képviselőivel, ám nem jártak sikerrel. Robertson végül a Premier League-ben maradás mellett döntött, így Roberto De Zerbi együttese – amely kis híján kiesett az élvonalból – hatalmas erősítéssel kezdheti meg az új idényt.

