A 32 éves futballista kilenc év után intett búcsút a Liverpoolnak, az angol csapatban az évek során igazi klubikonná vált. Robertson 2017-ben érkezett a Hull Citytől, és rövid idő alatt a Premier League egyik legjobb balhátvédje vált belőle. A Vörösökkel többek között Bajnokok Ligáját és két angol bajnoki címet is nyert, miközben elképesztő munkabírásával és harcosságával a szurkolók egyik kedvence lett. A nemrég véget ért idényben a magyar válogatott Kerkez Milos kiszorította a kezdőből Robertsont, aki úgy döntött, nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését és új kihívás elé néz.
A Liverpool legendája majdnem a Juventushoz igazolt?
A Tottenham Hotspur már januárban szerette volna megszerezni Robertsont, de akkor a Liverpool nem engedte el. Most azonban lejárt a szerződése, így szabadon igazolhatóvá vált, ezt pedig a londoniak azonnal kihasználták. Az átigazolási piac legismertebb szakértője, Fabrizio Romano szerint már megszületett a szóbeli megállapodás, a hivatalos bejelentés pedig hamarosan megtörténhet.
A hírek szerint a Juventus még megpróbálta megfúrni az átigazolást,
az olasz sajtó arról számolt be, hogy a torinóiak intenzív tárgyalásokat folytattak a skót válogatott játékos képviselőivel, ám nem jártak sikerrel. Robertson végül a Premier League-ben maradás mellett döntött, így Roberto De Zerbi együttese – amely kis híján kiesett az élvonalból – hatalmas erősítéssel kezdheti meg az új idényt.
