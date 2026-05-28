A 32 éves futballista kilenc év után intett búcsút a Liverpoolnak, az angol csapatban az évek során igazi klubikonná vált. Robertson 2017-ben érkezett a Hull Citytől, és rövid idő alatt a Premier League egyik legjobb balhátvédje vált belőle. A Vörösökkel többek között Bajnokok Ligáját és két angol bajnoki címet is nyert, miközben elképesztő munkabírásával és harcosságával a szurkolók egyik kedvence lett. A nemrég véget ért idényben a magyar válogatott Kerkez Milos kiszorította a kezdőből Robertsont, aki úgy döntött, nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését és új kihívás elé néz.

Andy Robertson és Mohamed Szalah is búcsút intett Liverpoolnak

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool legendája majdnem a Juventushoz igazolt?

A Tottenham Hotspur már januárban szerette volna megszerezni Robertsont, de akkor a Liverpool nem engedte el. Most azonban lejárt a szerződése, így szabadon igazolhatóvá vált, ezt pedig a londoniak azonnal kihasználták. Az átigazolási piac legismertebb szakértője, Fabrizio Romano szerint már megszületett a szóbeli megállapodás, a hivatalos bejelentés pedig hamarosan megtörténhet.

🚨 EXCL: Tottenham reach verbal agreement to sign Andy Robertson, here we go!



Pact expected to be respected and deal to be signed soon despite Juventus proposal to try hijack the deal.



Robertson, wanted by #THFC last January and again now with De Zerbi.



It’s happening. ✅🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/62vY9Y3AUL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

A hírek szerint a Juventus még megpróbálta megfúrni az átigazolást,

az olasz sajtó arról számolt be, hogy a torinóiak intenzív tárgyalásokat folytattak a skót válogatott játékos képviselőivel, ám nem jártak sikerrel. Robertson végül a Premier League-ben maradás mellett döntött, így Roberto De Zerbi együttese – amely kis híján kiesett az élvonalból – hatalmas erősítéssel kezdheti meg az új idényt.