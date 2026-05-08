Nehéz mérkőzés vár a Liverpoolra az angol Premier League 36. fordulójában, mely során a Vörösök hazai környezetben fogadják a szebb napokat is megélt Chelsea-t. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata egy fájó, Manchester United elleni vereség után lépnek ismét pályára, hogy tovább folytassák harcukat a negyedik helyért.

Kerkez Milos a Liverpool-PSG BL-negyeddöntőben

A Liverpool edzőjének a Bajnokok Ligája a célja

A holland menedzser megerősítette, hogy Alexander Isak ismét a csapattal edzett, ugyanígy tett Giorgi Mamardashvili és Florian Wirtz is, aki kisebb betegségből lábadozott. Ami Pécsi Ármint nézve fontos lehet még, hogy Alisson továbbra sem elérhető, így minden bizonnyal a magyar kapus ott lesz a Liverpool kispadján.

Alissonhoz hasonlóan Szalah is közel áll a visszatéréshez. Konaté személyes okok miatt nem volt jelen az edzésen, de nincs semmi baj.”

„Az elsődleges és legfontosabb cél, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Sajnos úgy alakult a szezon, hogy amennyiben mindhárom hátralevő mérkőzésünket is megnyerjük, akkor is csalódásként fogunk erre visszagondolni. Fontos, hogy legalább egy győzelmet arassunk a célegyenesben, az talán elég lesz, de tudom, hogy három győzelem sem fogja elhallgattatni a kritizálókat” − idézte Slotot a Liverpool Echo.

Mint ismert, a Paris Saint-Germain játssza a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt az Arsenal ellen, miután egy őrületes odavágó után a második mérkőzésen is legyőzte a Bayern Münchent. Slot ezzel kapcsolatban a negyeddöntőt hozta fel, azon belül is a hazai mérkőzésüket a franciákkal.

A Bajnokok Ligájában a szokásos színvonalunkon játszottunk. Az elmúlt két évben két mérkőzésen keresztül egyetlen klub sem tudta legyőzni a PSG-t. Az Anfieldben közel járhattunk volna a győzelemhez, ha a VAR nem változtatja meg a döntést (a tizenegyesről - a szerk.), amit általában nem szokott.”

Nem csak a sérültek térnek vissza

Slot Kerkez poszttársairól is beszélt a sajtótájékoztatón, mely során nem nevezte meg, de minden bizonnyal a klublegenda Andy Robertson szezon végi távozására gondolt, majd egy visszatérőt is megerősített.