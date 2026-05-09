„Nem sérült meg. Már három perccel korábban a földre került görcsök miatt. Beszéltem vele, és azt mondta, ennyi volt számára, ezért cseréltem le” – mondta Slot, de a közönség szerint nem volt ennyire egyértelmű a helyzet, ezért többen fütyültek a lecserélésekor, ami a Liverpool edzője szerint érthető volt abban a helyzetben.

Arne Slot szerint a Liverpool megint megújul majd

„Teljesen logikus, hogy ha lecserélsz egy jól játszó futballistát, aki ráadásul gólpasszt adott, akkor a szurkolók nem értik, miért veszed le. Nem is akartam lecserélni. Jó játékos, de szerintem még nem tart ott, hogy 50-60 százalékos állapotban is különbséget tudjon jelenteni ezen a szinten” – mondta a holland, aki már akkor tudta, hogy fütty lesz, amikor megjelent Ngumoha száma a cseretáblán.

„De ez nem lehet ok arra, hogy pályán hagyjak egy játékost, aki azt mondja nekem, hogy nem tudja folytatni.”

Slot határozottan visszautasította azt az állítást, hogy direkt visszaálltak volna védekezni. „Komolyan azt gondolják, hogy azt mondtam a játékosaimnak: álljunk vissza és védekezzünk? Persze hogy nem.”

Szerinte a Chelsea egyszerűen átvette az irányítást a középpályán. „Sok középpályásuk volt, kontrollálták a játékot, egyre többször játszották át a pressingünket” – mondta Slot, aki szerint egyértelmű, mi a Liverpool gondja.

„Amit a szurkolók látni akarnak – és én is –, az az, hogy a csapat helyzeteket alakítson ki a labdabirtoklásból. Ebben nem vagyunk elég jók. A kapott gólok száma nem sokkal rosszabb, mint tavaly. A legnagyobb különbség a rúgott gólokban van.”

Ibrahima Konaté sántítva hagyta el a pályát, de Slot reméli, hogy csak görcs áll a háttérben. „Azt mondta nekem, hogy görcs volt, reméljük, igaza van” – mondta a holland, aki szerint Mohamed Szalah és Alisson Becker közel állnak a visszatéréshez, Florian Wirtz viszont még betegeskedik.

Slot szerint nyáron nagy változások jöhetnek. „Ha olyan nyarunk lesz, amilyet tervezünk, akkor száz százalékig biztos vagyok benne, hogy jövőre más csapat leszünk” – tette hozzá a meccs után.