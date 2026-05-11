A Liverpool körül egyre feszültebb a hangulat, miután Szoboszlai Dominik csapata csak 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea ellen az Anfielden, a hazai közönség pedig ismét füttyel fejezte ki az elégedetlenségét. A brit sajtóban egyre gyakrabban írnak Arne Slot jövőjéről, Fabrizio Romano szerint azonban a klubnál jelenleg nincs napirenden az edzőváltás, a Fenway Sports Group továbbra is időt adna a holland szakembernek.

Arne Slot Liverpoolja a pocsék formában Chelsea-t sem tudta legyőzni a Premier League-ben

Liverpool: Fabrizio Romano szerint még nem rúgják ki Arne Slotot

A nemzetközi átigazolási hírekben rendszerint jól értesült Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a Liverpool vezetősége továbbra is kitart Arne Slot mellett. A klubnál tisztában vannak vele, hogy a szezon messze nem úgy alakult, ahogy azt korábban remélték, de egyelőre nem gondolkodnak drasztikus lépésben.

A Liverpoolnak az elmúlt hetekben nemcsak az eredményekkel, hanem a csapat játékával is komoly gondjai voltak. A Chelsea elleni döntetlen után különösen nagy visszhangot váltott ki, hogy Slot lecserélte a fiatal Rio Ngumohát, aki gólpasszt adott a mérkőzésen. A döntést az Anfield közönsége hangos füttyel fogadta, a holland edző pedig később azzal magyarázta a cserét, hogy a 17 éves játékos görcsöt jelzett, és már nem tudta volna teljes értékűen folytatni a meccset.

Slot a találkozó után elismerte, hogy megérti a szurkolók csalódottságát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a nyári átalakítás után más képet mutathat majd a csapat.

A Liverpoolnál abban bíznak, hogy a következő átigazolási időszakban sikerül olyan változtatásokat végrehajtani, amelyekkel új lendületet kaphat az együttes.

A szurkolók már elvesztették a türelmüket

A Liverpool drukkerei számára különösen fájdalmas, hogy a csapat a szezon döntő szakaszában sem tudott stabil teljesítményt nyújtani. Az Anfielden ritkán hallani ilyen egyértelmű elégedetlenséget, de a Chelsea elleni meccs után már nemcsak az eredmény, hanem Slot több döntése is komoly kritikát kapott.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Szoboszlai Dominikék problémái nem csupán néhány rossz eredményre vezethetők vissza. A Liverpool játéka sokak szerint elveszítette korábbi lendületét, a védekezés és a támadójáték is hullámzó, a szurkolók pedig egyre nehezebben fogadják el, hogy a csapat egyre távolodik a tavalyi, bajnoki aranyat jelentő formájától.