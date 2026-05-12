Óriási a feszültség a Liverpool háza táján, különösen, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata csak 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea ellen az Anfielden, így már két meccs óta nyeretlen a Premier League-ben. A szurkolók nehezen viselik, hogy idén trófea nélkül marad a csapat, az újabb csalódást keltő eredmény után pedig füttykoncerttel adtak hangot az elégedetlenségüknek.

Arne Slot sorsa továbbra is bizonytalan a Liverpoolnál

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool szurkolók Arne Slot kirúgását követelik

Az elmúlt napokban arról szóltak a hírek, hogy a Vörösöknél nincs napirenden az edzőváltás, sőt Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy a klubot birtokló Fenway Sports Group továbbra is időt adna a holland szakembernek, egyelőre azonban nincs hivatalos döntés Slot jövőjéről. A szurkolók türelme viszont úgy fest, a szezon végére teljesen elfogyott.

A Chelsea elleni döntetlent követően egy „Arne Slot Out” néven futó online petíció kezdett villámgyorsan terjedni az interneten, amit alig néhány nap alatt már közel egymillióan „írtak alá”. A cikk írásakor 969 ezernél is több voks érkezett, és ez a szám folyamatosan csak nő.

Persze, ezt érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel lehetetlen ellenőrizni, hogy ebből hány szavazat érkezett ténylegesen a Liverpool szurkolóitól, és nem mondjuk a rivális klubok drukkereitől, vagy mondjuk Timbuktuból. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a petíció aláírásához mindössze egy kattintásra van szükség, tehát semmiféle személyes adatot nem kell megadni.

Nearly ONE MILLION fans have signed this petition to get #SlotOut #LFC pic.twitter.com/h5YFjRHrSp — 𝕬𝖓𝖓𝖎𝖊'𝖘 𝕬𝖓𝖋𝖎𝖊𝖑𝖉 (@AnnieHarte21) May 11, 2026

A petíció egyébként azt követően kapott szárnyra, hogy a Real Madrid feldühödött szurkolói hasonló kampányt indítottak, amelyben Kylian Mbappé kirúgását követelték.

Ki válthatja Slotot a Liverpoolnál?

Arne Slot helyzete azért vált bizonytalanná, mert a címvédő roppant gyengén szerepelt ebben a szezonban, minden sorozatot figyelembe véve ugyanis 19 vereségnél tart a Liverpool, márpedig ennél többször egy szezon belül egyszer sem kapott ki ebben az évszázadban. Ráadásul két fordulóval az idény vége előtt még a Bajnokok Ligája-szereplést sem biztosította be a bajnokságban negyedik helyen álló Mersey-parti együttes. Az eredmények mellett a drukkereknek az is csalódást okozott, hogy szerintük a csapat játéka visszaesett az elmúlt évekhez képest, noha múlt nyáron 446 millió fontot költött a klub hét új játékosra.