„Ismét nem kaptuk meg azt, amit megérdemeltünk, szóval ez egy visszatérő téma volt ebben a szezonban. Győzelmet érdemeltünk volna, bár a 100. percben akár el is veszíthettük volna a meccset. Oly sokszor láttuk már ezt ebben a szezonban: megvoltak a lehetőségeink a győztes gól megszerzésére, aztán a hosszabbítás 10. percében az ellenfélnek adódott egy komoly helyzete” – mondta Arne Slot, a Liverpool edzője a meccs után.

A Liverpool legendái elbúcsúztak

A Liverpool ávonszolta magát a célvonalon

„Azért jöttünk ma ide, hogy elérjük a minimumot, a kötelező minimumot, ami a Bajnokok Ligája-kvalifikáció. Ha vetnek egy pillantást a tabellára, láthatják, hogy óriási kluboknak sem sikerült kijutniuk a Bajnokok Ligájába vagy Európába. Büszke vagyok a játékosokra és arra, amit ebben a szezonban tettek, mert ez egy rendkívül, rendkívül nehéz szezon volt számunkra. Mindazzal együtt, amit meg kellett tapasztalnunk, a rengeteg sérüléssel – hosszan sorolhatnám a dolgokat, amiken keresztül kellett mennünk. Nem ez az, amit a szezon kezdete előtt el szerettem volna érni, de mindent egybevetve, ami ebben a szezonban történt velünk, ma boldog vagyok, hogy kvalifikáltunk a Bajnokok Ligájára” – mondta Slot, aki szerint méltón búcsúzott a két legenda.

„Ó, igen, sok mindent. Mi, illetve én sem voltam tökéletes, de pontosan ugyanezt válaszoltam volna abban az évben is, amikor megnyertük a bajnokságot, mert menedzserként soha nem lehetsz tökéletes, és egy játékos sem lehet soha tökéletes” – mondta Slot arra a kérdésre, hogy csinálna-e bármi mást másképp.

„Azt hiszem, többet sírtam, mint egész életemben összesen.

Nem vagyok igazán érzelmes típus. Itt éltük le a fiatalságunkat, mindent megosztva egymással a kezdetektől a végéig. Visszajuttattuk ezt a klubot oda, ahová tartozik. Őt [Andy Robertsont] azért szeretik, mert mindent kiad magából a pályán. Ezért imádják. Különös dolog elhagyni a Liverpoolt. Igazán megtisztelő, hogy megoszthattam vele az öltözőt. Mindig ott volt a csapatért. Ilyen az élet. Visszatekintek, és azon gondolkodom, vajon akartam volna-e többet, mint amit elértem. Nem igazán. Mindent megnyertünk. Látjuk a szurkolók szeretetét, és ez a legfontosabb dolog számomra” – mondta a meccs után Szalah.