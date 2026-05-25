„Ismét nem kaptuk meg azt, amit megérdemeltünk, szóval ez egy visszatérő téma volt ebben a szezonban. Győzelmet érdemeltünk volna, bár a 100. percben akár el is veszíthettük volna a meccset. Oly sokszor láttuk már ezt ebben a szezonban: megvoltak a lehetőségeink a győztes gól megszerzésére, aztán a hosszabbítás 10. percében az ellenfélnek adódott egy komoly helyzete” – mondta Arne Slot, a Liverpool edzője a meccs után.
A Liverpool ávonszolta magát a célvonalon
„Azért jöttünk ma ide, hogy elérjük a minimumot, a kötelező minimumot, ami a Bajnokok Ligája-kvalifikáció. Ha vetnek egy pillantást a tabellára, láthatják, hogy óriási kluboknak sem sikerült kijutniuk a Bajnokok Ligájába vagy Európába. Büszke vagyok a játékosokra és arra, amit ebben a szezonban tettek, mert ez egy rendkívül, rendkívül nehéz szezon volt számunkra. Mindazzal együtt, amit meg kellett tapasztalnunk, a rengeteg sérüléssel – hosszan sorolhatnám a dolgokat, amiken keresztül kellett mennünk. Nem ez az, amit a szezon kezdete előtt el szerettem volna érni, de mindent egybevetve, ami ebben a szezonban történt velünk, ma boldog vagyok, hogy kvalifikáltunk a Bajnokok Ligájára” – mondta Slot, aki szerint méltón búcsúzott a két legenda.
„Ó, igen, sok mindent. Mi, illetve én sem voltam tökéletes, de pontosan ugyanezt válaszoltam volna abban az évben is, amikor megnyertük a bajnokságot, mert menedzserként soha nem lehetsz tökéletes, és egy játékos sem lehet soha tökéletes” – mondta Slot arra a kérdésre, hogy csinálna-e bármi mást másképp.
„Azt hiszem, többet sírtam, mint egész életemben összesen.
Nem vagyok igazán érzelmes típus. Itt éltük le a fiatalságunkat, mindent megosztva egymással a kezdetektől a végéig. Visszajuttattuk ezt a klubot oda, ahová tartozik. Őt [Andy Robertsont] azért szeretik, mert mindent kiad magából a pályán. Ezért imádják. Különös dolog elhagyni a Liverpoolt. Igazán megtisztelő, hogy megoszthattam vele az öltözőt. Mindig ott volt a csapatért. Ilyen az élet. Visszatekintek, és azon gondolkodom, vajon akartam volna-e többet, mint amit elértem. Nem igazán. Mindent megnyertünk. Látjuk a szurkolók szeretetét, és ez a legfontosabb dolog számomra” – mondta a meccs után Szalah.
„Ezek a srácok minden egyes héten eljönnek és támogatnak minket. Kilenc éve vagyok itt, és minden meccsen telt ház előtt játszottunk az Anfielden, az idegenbeli szektorok pedig minden mérkőzésen teljesen megteltek. Ez egy óriási csalódást keltő szezon volt ahhoz képest, ahogyan szerettük volna, hogy alakuljon. Már karácsony előtt egyértelmű volt, hogy nem úgy fog elsülni, ahogy szerettük volna. A végén valahogy átvonszoltuk magunkat a célvonalon. Nagyon remélem, hogy a srácok innen magasabb fokozatba tudnak kapcsolni. Amikor először idejöttünk, még álom volt a Bajnokok Ligája vagy a Premier League megnyerése; mostanra ez már elvárás. Érzelmileg teljesen kimerültem. Sűrű hét volt, próbáltam kordában tartani az érzelmeimet, és búcsút mondani azoknak, akiknek kellett. Pep Guardiola teljesen új határokig hajszolt minket. Azt hiszem, mindketten egyetértünk abban, hogy több Premier League-címet kellett volna nyernünk, ha az az ember nincs” – tette hozzá Robertson.
