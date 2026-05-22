Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Szoboszlai Dominikék a Brentford ellen zárják a szezont. A Premier League utolsó fordulója előtt a Liverpool edzője, Arne Slot a búcsúzó klublegendáról, Mohamed Szalahról beszélt a meccs előtt, és a csapat magyarjairól is véleményt mondott.

A Liverpool a Brentford ellen zárja a nem túl fényesen sikerült idényt. Az Anfielden azonban várhatóan így is örömünnep lesz, mert két klublegendát, Mohamed Szalah-t és Andy Robertsont is elbúcsúztatják a Vörösök szurkolói. Az egyiptomi és a skót válogatott klasszis is távozik a nyáron, ám a mérkőzés előtt felmerült, hogy a csapatot élesen kritizáló Szalah vajon játszani fog-e a szezonzárón.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (L) substitutes in Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) in the second half during the English Premier League football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on March 15, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
Mohamed Szalah az utolsó meccsére készül Liverpoolban
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot reagált a Liverpool-legenda Szalah kritikájára

Arne Slot nem akart beszélni az érzéseiről az Aston Villa elleni vereséget követően, és azt sem árulta el, kezdeni fog-e Mohamed Szalah a Brentford ellen.

„Nem hiszem, hogy az a fontos, én mit érzek, az a lényeg, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Ezért felkészítem Mo-t és a csapat többi tagját, hogy készen álljanak. Mo-nak és nekem ugyanazok az érdekeink, azt akarjuk, hogy a klub sikeres legyen. Mindketten részesei voltunk annak, hogy tavaly bajnoki címet szereztünk, de idén nem tudtuk megismételni azt a teljesítményt. 

Játszani fog? Soha nem nyilatkozom a csapat összeállításáról, így most sem fogok” 

– szögezte le Slot, aki reagált a Szalah által megfoglmazott kritikákra

„Te feltételezed, hogy Szalah azt a ‚heavy metal’ stílust hiányolja, ami Jürgen Kloppnál volt, és azt mondod, hogy az nem az enyém. Az én stílusomnak köszönhető, hogy tavaly megnyertük a bajnokságot, és Mo szívesen játszott ebben a rendszerben. Változott a stílusom? A futball változott. A bajnokság ma már sokkal erősebb, a City sem győzi le 5-6 gólokkal a kisebb csapatokat” – felelte az egyik újságíró kérdésére a holland tréner.

Arne Slot dicsérte a Liverpool magyar játékosait

A magyar játékosokat, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint érintő kérdéssel kapcsolatban Slot a következőt mondta: „Ármin még nem lépett pályára. Az edzéseken szépen fejlődik, az első csapattal edz. Xavi Valero a kapusedző, így jó kezekben van. Aztán ott van Milos, aki sok mérkőzésen játszott, rengeteget fejlődött. Soha nem könnyű egy új játékosnak beilleszkedni és felvenni azt a szintet, amelyen a tavalyi szezonban játszottunk. Most 22 éves, nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével, most pedig itt az ideje, hogy a következő szintre lépjen. Szoboszlai a legnagyszerűbb példa a folyamatos fejlődésre. Az első szezonja jó volt, a második nagyon jó, a harmadik pedig – bár a csapat nem volt kiváló – neki egyénileg egészen kiválóra sikeredett” – mondta a Liverpool edzője, aki azt nem erősítette meg, hogy Szoboszlai lehet a jövőbeli csapatkapitány. 

Ő az új csapatkapitány? Nem. Virgil van Dijk velünk van. Ne tekintsünk még túlzottan előre, de megvan benne a potenciál, hiszen a magyar válogatottnak is ő a kapitánya. 

Egy edző is csak három napra tervezhet előre, szóval még ne siessünk ezzel” – tette hozzá Slot.

Manager Arne Slot, the manager of Liverpool, talks to Dominik Szoboszlai, number 8 for Liverpool, during an injury break in the Premier League match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium in Stratford, England, on November 30, 2025. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Arne Slot egyelőre nem tekint csapatkapitányként Szoboszlaira
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool vasárnap 17 órától fogadja az Anfielden a Brentford együttesét a Premier League zárófordulójában, a mérkőzést Darren England vezeti majd.

