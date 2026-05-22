A Liverpool a Brentford ellen zárja a nem túl fényesen sikerült idényt. Az Anfielden azonban várhatóan így is örömünnep lesz, mert két klublegendát, Mohamed Szalah-t és Andy Robertsont is elbúcsúztatják a Vörösök szurkolói. Az egyiptomi és a skót válogatott klasszis is távozik a nyáron, ám a mérkőzés előtt felmerült, hogy a csapatot élesen kritizáló Szalah vajon játszani fog-e a szezonzárón.
Arne Slot reagált a Liverpool-legenda Szalah kritikájára
Arne Slot nem akart beszélni az érzéseiről az Aston Villa elleni vereséget követően, és azt sem árulta el, kezdeni fog-e Mohamed Szalah a Brentford ellen.
„Nem hiszem, hogy az a fontos, én mit érzek, az a lényeg, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Ezért felkészítem Mo-t és a csapat többi tagját, hogy készen álljanak. Mo-nak és nekem ugyanazok az érdekeink, azt akarjuk, hogy a klub sikeres legyen. Mindketten részesei voltunk annak, hogy tavaly bajnoki címet szereztünk, de idén nem tudtuk megismételni azt a teljesítményt.
Játszani fog? Soha nem nyilatkozom a csapat összeállításáról, így most sem fogok”
– szögezte le Slot, aki reagált a Szalah által megfoglmazott kritikákra.
„Te feltételezed, hogy Szalah azt a ‚heavy metal’ stílust hiányolja, ami Jürgen Kloppnál volt, és azt mondod, hogy az nem az enyém. Az én stílusomnak köszönhető, hogy tavaly megnyertük a bajnokságot, és Mo szívesen játszott ebben a rendszerben. Változott a stílusom? A futball változott. A bajnokság ma már sokkal erősebb, a City sem győzi le 5-6 gólokkal a kisebb csapatokat” – felelte az egyik újságíró kérdésére a holland tréner.
Arne Slot dicsérte a Liverpool magyar játékosait
A magyar játékosokat, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint érintő kérdéssel kapcsolatban Slot a következőt mondta: „Ármin még nem lépett pályára. Az edzéseken szépen fejlődik, az első csapattal edz. Xavi Valero a kapusedző, így jó kezekben van. Aztán ott van Milos, aki sok mérkőzésen játszott, rengeteget fejlődött. Soha nem könnyű egy új játékosnak beilleszkedni és felvenni azt a szintet, amelyen a tavalyi szezonban játszottunk. Most 22 éves, nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével, most pedig itt az ideje, hogy a következő szintre lépjen. Szoboszlai a legnagyszerűbb példa a folyamatos fejlődésre. Az első szezonja jó volt, a második nagyon jó, a harmadik pedig – bár a csapat nem volt kiváló – neki egyénileg egészen kiválóra sikeredett” – mondta a Liverpool edzője, aki azt nem erősítette meg, hogy Szoboszlai lehet a jövőbeli csapatkapitány.
Ő az új csapatkapitány? Nem. Virgil van Dijk velünk van. Ne tekintsünk még túlzottan előre, de megvan benne a potenciál, hiszen a magyar válogatottnak is ő a kapitánya.
Egy edző is csak három napra tervezhet előre, szóval még ne siessünk ezzel” – tette hozzá Slot.
A Liverpool vasárnap 17 órától fogadja az Anfielden a Brentford együttesét a Premier League zárófordulójában, a mérkőzést Darren England vezeti majd.
