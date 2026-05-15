A Liverpool győzelme azt jelentené, hogy Szoboszlaiék biztosan a legjobb öt között végeznek, így jövőre ismét a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetnek. A találkozó ugyanakkor a Bournemouth számára is kulcsfontosságú, mert Tóth Alex csapata abban bízik, hogy az Aston Villa az Európa-liga megnyerése mellett az ötödik helyen marad a bajnokságban. Ebben az esetben ugyanis a Premier League hatodik helyezettje is BL-induló lehetne, ami történelmi sikert jelentene a Bournemouthnak. A forgatókönyvekről bővebben ebben a cikkben olvashat.

Szoboszlai Dominik idén megint kezd a Liverpool csapatában

Két magyarral kezd a Liverpool

A Liverpool a Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez –Gravenberch, Mac Allister, Jones – Szoboszlai, Gakpo, Ngumoha összeállításban kezd. A kispadon ott van a szezon végén távozó egyiptomi Mohamed Szalah, valamint Robertson és Wirtz is.

Az Aston Villa a Martinez – Cash, Konsa, Pau, Digne – Tielemans, Lindelöf – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins összeállításban kezdi majd a meccset, magyar idő szerint 21.00 órakor.