El-Hadji Diouf 2002-ben a francia Lenstól került a Liverpoolba, ahol minden sorozatot figyelembe véve 80 tétmérkőzésen hat gólt és 13 asszisztot jegyzett. A Vörösökkel megnyerte az angol Ligakupát, majd a Szigetországon belül több csapatnál is megfordult, mielőtt Malajziába igazolt volna, ahonnan 2016-ban visszavonult.

Michael Owen és El-Hadji Diouf ünneplik a Liverpool gólját

Bajba került a Liverpool korábbi sztárja

A 60-szoros szenegáli válogatott támadót beperelte a felesége, miután 14 ezer fontot nem fizetett be gyerektartásra. A The Sun szerint Diouf 2023-ban vált el akkori feleségétől, egyetlen lányuk felügyeleti jogát pedig nem az egykori futballista kapta meg. Ezt követően a szenegálinak havonta 670 fontot kellett volna fizetnie, ám ezt 2024 márciusa óta nem tette meg, ezért is perelte be az exfeleség.

Mint ismert, Szenegál törvényszéke szigorú büntetést ír elő a családjog megsértése esetén, Diouf ezért is kapott felfüggesztett börtönbüntetést. Állítólag több tárgyaláson sem jelent meg, az ítéletet pedig a távollétében hozták meg.

Diouf teljes mértékben fizetőképes. Megvannak az eszközei a fizetéshez, de nem hajlandó fizetni”

− mondta az exfeleség jogi tanácsadója.

Diouf tizennyolc gólt lőtt a szenegáli válogatottban

A 45 éves egykori játékos pályafutását több esetben is beárnyékolták a pályán kívüli botrányai, a 2022-es labdarúgó-világbajnokságon viszont maradandót alkotott, amikor a franciák elleni negyeddöntőben az ő gólpassza jelentette a továbbjutást.