A Liverpool kezdőjében a magyar válogatott két klasszisa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Premier League szombati rangadóján. A formahanyatlással küzdő és egészen a kilencedik pozícióig visszacsúszott londoniak elleni találkozót Arne Slot együttese esélyesként várhatta annak ellenére is, hogy a legutóbbi fordulóban 3-2-es vereséget szenvedett a Manchester United vendégeként. A Liverpool egy győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatta BL-indulását, míg a Chelsea-nél valamelyik európai kupaszereplést érő hely eléréseben reménykedhettek.

Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőjében

Bombagóllal vezetett a Liverpool

Jobban kezdett a Liverpool, a 4. percben Kerkez harcolt ki szabadrúgást, a labda mögé pedig természetesen Szoboszlai állt. A magyar középpályás – aki ezúttal kedvenc posztján, irányítóként futballozott – lövése ugyan elakadt a sorfalban, de nem sokkal később Ngumoha passzolt Gravenberch-hez, aki hatalmas bombagólt ragasztott a kapu bal oldalába. Majdnem egyenlített a Chelsea, Mac Allisternek kellett mentenie nagyot, de alapvetően továbbra is a hazai csapat dominált.

A 11. percben egy szöglet után Szoboszlai kapta vissza a labdát és emelt Van Dijkhez, de a holland válogatott védő óriási helyzetben a kapu fölé lőtt – megfosztva ezzel egy gólpassztól a magyar játékost.

Kezdetben a Liverpool uralta a játékot, majd a Chelsea igyekezett átvenni az irányítást, de helyzetig nem jutott el a londoni együttes.

Ryan Gravenberch bombagóljával korán vezetést szerzett a Liverpool

Érdekes góllal egyenlített a Chelsea

A 35. percben egyenlített a Chelsea, Enzo Fernández veszélyes beadása után Fofana még egy zavaró mozdulatot tett a labda irányába, amely a jobb alsó sarokban kötött ki. Vérszemet kaptak a londoniak, a góljuk után támadásban maradtak és a kapujuk elé szorították a Liverpoolt. A 38. percben Mamardashvilinek kellett védenie Enzo lövése után, kis hiján fordított a Chelsea.

A szünetig már újabb gól nem esett, maradt az 1-1,

amelynek a teljes első félidőt tekintve inkább a Liverpool örülhetett jobban.

Enzo Fernández góljával egyenlített a Chelsea

Szoboszlainak nem volt szerencséje

Úgy tűnt, góllal kezdi a Chelsea a második félidőt. A 49. percben Cucurella lépett ki a bal oldalon, majd Palmer lőtte a kapuba az elé kerülő labdát, ám az akció során a spanyol védő lesen tartózkodott, így ezt megúszta a Liverpool. Nagy iramban folytatódott a találkozó, Frimpong került helyzetbe, de éles szögből már nem tudott elég erőt adni a lövésbe. A Chelsea-hez hasonlóan a Liverpool is szerzett egy lesgólt, az 58. percben Szoboszlai beadása után Gakpo állt minimálisan előrébb a védőjénél, majd a magyar középpályás bombáját védte bravúrral Jörgensen. Slot együttese magához ragadta a kezdeményezést, majd némileg leült az iram, a holland edző pedig Isakot hozta be Ngumoha helyére.

A 71. percben Szoboszlai óriási lövése a kapufán csattant, a magyar középpályás nagyon közel volt ahhoz, hogy gyönyörű gólt szerezzen,

de ezúttal sem volt szerencséje.