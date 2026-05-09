Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter: pótköltségvetést készítene

Sztár

Váratlan fordulat Szabó Zsófi terhessége kapcsán – erre mi sem számítottunk

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 36. fordulójában Szoboszlai Dominikék a Chelsea-t fogadták az Anfielden. A Liverpool már a meccs elején vezetést szerzett egy bombagóllal, ám a londoni rivális fél óra múlva egyenlíteni tudott. A második félidőben Szoboszlai többször is közel állt a gólhoz, de újabb találat már nem esett, a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget.

A Liverpool kezdőjében a magyar válogatott két klasszisa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Premier League szombati rangadóján. A formahanyatlással küzdő és egészen a kilencedik pozícióig visszacsúszott londoniak elleni találkozót Arne Slot együttese esélyesként várhatta annak ellenére is, hogy a legutóbbi fordulóban 3-2-es vereséget szenvedett a Manchester United vendégeként. A Liverpool egy győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatta BL-indulását, míg a Chelsea-nél valamelyik európai kupaszereplést érő hely eléréseben reménykedhettek.

Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik is ott volt a Liverpool kezdőjében
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Bombagóllal vezetett a Liverpool

Jobban kezdett a Liverpool, a 4. percben Kerkez harcolt ki szabadrúgást, a labda mögé pedig természetesen Szoboszlai állt. A magyar középpályás – aki ezúttal kedvenc posztján, irányítóként futballozott – lövése ugyan elakadt a sorfalban, de nem sokkal később Ngumoha passzolt Gravenberch-hez, aki hatalmas bombagólt ragasztott a kapu bal oldalába. Majdnem egyenlített a Chelsea, Mac Allisternek kellett mentenie nagyot, de alapvetően továbbra is a hazai csapat dominált. 

A 11. percben egy szöglet után Szoboszlai kapta vissza a labdát és emelt Van Dijkhez, de a holland válogatott védő óriási helyzetben a kapu fölé lőtt – megfosztva ezzel egy gólpassztól a magyar játékost. 

Kezdetben a Liverpool uralta a játékot, majd a Chelsea igyekezett átvenni az irányítást, de helyzetig nem jutott el a londoni együttes.

Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (R) celebrates scoring the opening goal Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones during the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on May 9, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ryan Gravenberch bombagóljával korán vezetést szerzett a Liverpool
Fotó: PETER POWELL / AFP

Érdekes góllal egyenlített a Chelsea

A 35. percben egyenlített a Chelsea, Enzo Fernández veszélyes beadása után Fofana még egy zavaró mozdulatot tett a labda irányába, amely a jobb alsó sarokban kötött ki. Vérszemet kaptak a londoniak, a góljuk után támadásban maradtak és a kapujuk elé szorították a Liverpoolt. A 38. percben Mamardashvilinek kellett védenie Enzo lövése után, kis hiján fordított a Chelsea. 

A szünetig már újabb gól nem esett, maradt az 1-1, 

amelynek a teljes első félidőt tekintve inkább a Liverpool örülhetett jobban.

Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez (2L) celebrates after scoring the equalising goal during the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on May 9, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Enzo Fernández góljával egyenlített a Chelsea
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlainak nem volt szerencséje

Úgy tűnt, góllal kezdi a Chelsea a második félidőt. A 49. percben Cucurella lépett ki a bal oldalon, majd Palmer lőtte a kapuba az elé kerülő labdát, ám az akció során a spanyol védő lesen tartózkodott, így ezt megúszta a Liverpool. Nagy iramban folytatódott a találkozó, Frimpong került helyzetbe, de éles szögből már nem tudott elég erőt adni a lövésbe. A Chelsea-hez hasonlóan a Liverpool is szerzett egy lesgólt, az 58. percben Szoboszlai beadása után Gakpo állt minimálisan előrébb a védőjénél, majd a magyar középpályás bombáját védte bravúrral Jörgensen. Slot együttese magához ragadta a kezdeményezést, majd némileg leült az iram, a holland edző pedig Isakot hozta be Ngumoha helyére. 

A 71. percben Szoboszlai óriási lövése a kapufán csattant, a magyar középpályás nagyon közel volt ahhoz, hogy gyönyörű gólt szerezzen, 

de ezúttal sem volt szerencséje.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) fouls Chelsea's English midfielder #10 Cole Palmer during the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on May 9, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez harciasan küzdött, hatalmas csatát vívott Palmerrel
Fotó: PETER POWELL / AFP

A 79. percben Szoboszlai szöglete után Van Dijk fejelhetett, ám a felsőlécet találta el. A hajrában a Liverpool volt aktívabb, de a 7 perces hosszabbítás sem hozott újabb gólt, az olykor feszült hangulatú rangadó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Chelsea hat vereségből álló sorozata megszakadt.

Premier League, 36. forduló:

Liverpool FC-Chelsea 1-1 (1-1)

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlai Dominik üzent a drága holmijait kritizáló szurkolóknak
A Liverpool edzője megerősítette, Kerkez Milos riválist kap a posztján
Minden megváltozott: Szoboszlai Dominik már nem az a játékos, akinek sokan hiszik

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!