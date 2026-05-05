Hihetetlen végjátékkal ért véget a Manchester City liverpooli vendégjátéka, mely során az Everton egy 3-3-as döntetlennel tudott egy pontot otthon tartani. Pep Guardiola csapata a hétfő esti bajnoki 81. percében ráadásul kétgólos hátrányba került, de végül Erling Haaland és Jeremy Doku góljával elkerülte a vereséget.

Antoine Semenyo rémálomszerű liverpooli estéje

Liverpoolban bukhatta el a bajnoki címet a Manchester City

A hétfő esti eredmény miatt az Arsenal lehetett a legboldogabb, hiszen az Ágyúsok előnye így ötpontosra nyúlt, s amennyiben a Manchester meg is nyeri a második találkozót, akkor sem lesz pontegyenlőség. Az egyik legnagyobb hibát Marc Guéhi vétette el, aki a találkozón gyakorlatilag gólpasszt adott az Everton futballistájának. A The Guardian cikke szerint a középhátvédet a közösségi médiában rengeteg utálkozó üzenetet kapott, míg Antoine Semenyóra már a helyszínen rászállt egy ellendrukker.

Mint írták, egy 71 éves férfit rasszista támadások miatt tartóztatott le a rendőrség, miután a Hill Dickinson Stadionban több szurkoló is jelzett a szervezőknek. A gyanúsítottat óvadék ellenében szabadlábra helyezték, viszont mérkőzés napján nem tartózkodhat a stadionnál.

A szurkolótársak, a versenybírók és a helyi rendőrség gyors reagálásának köszönhetően azonosították az illetőt, és megtették a megfelelő intézkedéseket. A klub továbbra is szorosan együttműködik a hatóságokkal a nyomozás támogatása érdekében, és a lehető legszigorúbb intézkedéseket teszi meg”

− olvasható az Everton közleményében.

Kedden a Manchester City is kiadott egy közleményt, melyben határozottan elítélte a történteket, sőt a Guéhi elleni online-támadásokra is rávilágítottak.

„Hihetetlenül csalódottak vagyunk, amiért Marc Guéhi tegnap este számos aljas, rasszista közösségi médiás üzenet érte. Továbbra is teljes mértékben támogatni fogjuk Antoine-t és Marcot, diszkriminációt nem fogadunk el a játékunkban” − foglalták össze.