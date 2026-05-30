Újabb fájdalmas búcsú közeleg a Liverpoolnál, hiszen a Vörösök francia válogatott középhátvédje, Ibrahima Konaté nem tudott megállapodni az új szerződéséről, ezért minden bizonnyal a nyáron búcsút int az Anfieldnek.

Ibrahima Konaté távozik Liverpoolból

Fájó veszteség lehet a Liverpool számára

Mohamed Szalah és Andy Robertson után újabb liverpooli sztárjátékos válthat csapatot a nyáron, miután nem sikerült megállapodni a június 30-án lejáró szerződésről. Ibrahima Konaté öt éve érkezett az Anfieldre, a mostani szezonban pedig 51 tétmérkőzésen lépett pályára, szinte kivétel nélkül kezdőként. Vele kapcsolatban a Real Madridot, valamint az átigazolási bombát robbantó Barcelonát írák, mint potenciális kérők, de a Paris Saint-Germain érdeklődéséről is lehet olvasni.

Mivel Konaté szerződése lejár, így a klubváltásért nem kap átigazolási díjat a Liverpool, hasonló történt Trent Alexander-Arnold esetében is, aki tavaly nyáron tette át a székhelyét Madridba.

A Liverpool.com nevű oldalnál már kész tényként kezelik a francia válogatott futballista távozását. Mint írták, kisebb csoda kellene ahhoz, hogy Konaté mégis meghosszabbítsa a megállapodását.

🚨 Ibrahima Konaté will now assess options to pick his next club with 4 possibilities open.



Real Madrid were keen on Konaté but left talks before Christmas to respect Liverpool; now Konaté is free to decide his next club without #LFC involved.



Négy jelölt, akik pótolhatják Konaté-t

Arne Slot rendelkezésére jelenleg négy középhátvéd áll Liverpoolban, de közülük kettő is friss sérülésből lábadozik. Jeremy jacquet csak most érkezik meg Angliába, míg Giovanni Leoni még szeptemberben szakította el a keresztszalagját, így a korai bizalom még kockázatos lenne. Maradt Virgil van Dijk, aki 34 éves és 2027-ig van szerződése, valamint a többnyire csereként bevetett Joe Gomez.

Az említett oldal szerint Liverpoolban alap feladat lenne megtalálni legalább egy alapembert, és ehhez négy jelöltet is hoztak. Az első Micky van de Ven, a kis híján kieső Tottenham Hotspur játékosa, a transzfert azonban megnehezítheti, hogy Londonban hihetetlenül sok pénzt kérnének a holland védő játékjogáért.