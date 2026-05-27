A Liverpool 33 éves kapusát hónapok óta csábítgatja a torinói klub, amely komoly erőforrásokat mozgósított annak érdekében, hogy megszerezze a világ egyik legjobb kapusát. Alisson ráadásul korábban már bizonyított a Serie A-ban, amikor az AS Roma játékosa volt.
A Liverpool kapusa nem megy sehová?
A brazil válogatott kapus állítólag már megegyezett a Juventusszal, és úgy tűnt, még annak ellenére is a torinói klubhoz szerződne, hogy a csapat a következő idényben nem indulhat a Bajnokok Ligájában. A This is Anfield értesülései szerint azonban fordulat várható az ügyben: a Sky Sports merseyside-i riportere, Vinny O’Connor, valamint az átigazolási hírek szakértőjeként ismert olasz újságíró, Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy Alisson maradni fog Liverpoolban.
O’Connor szerint a 33 éves futballista – akinek 2027 nyaráig érvényes a szerződése – „várhatóan a következő szezonban is a Liverpool játékosa marad”,
míg Romano az X-en azt posztolta, hogy a klub közölte első számú kapusával: „még egy évre megtartják”.
Ennek fényében nem valószínű, hogy Alisson erőltetni fogja a távozást, mivel korábban többször is hangoztatta, hogy csak akkor távozna, ha a Liverpool már nem tartana igényt a szolgálataira.
A Juventus ugyanakkor továbbra sem tett le Alisson megszerzéséről, így a következő hetek egyik legnagyobb kérdése lehet, hogy az olasz csapat vezetőinek sikerül-e meggyőzniük a Liverpool illetékeseit, illetve magát a kapust a klubváltásról.
