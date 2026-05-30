Hihetetlen fordulat Liverpoolban: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét

Videón a brutális pesti tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Váratlan fordulat a Vörösöknél. Több egybehangzó sajtóértesülés szerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az angol Premier League 2025-2026-os kiírását az ötödik helyen záró Liverpool azonnali hatállyal meneszti Arne Slot menedzsert. A hírt azóta a klub is megerősítette, amely hamarosan az utódot is bejelentheti.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az angol Premier League-ben szereplő Liverpool szombaton jelentette be, hogy távozik Arne Slot a csapat éléről, és hamarosan az utódot is bejelenthetik.

Már nem Arne Slot a Liverpool edzője
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Menesztette Arne Slotot a Liverpool

Az eddigi sajtóhírek egyértelműen arról szóltak, hogy Arne Slot megőrizheti állását Liverpoolban, ám a budapesti Bajnokok Ligája-döntő napján bombaként robbant a hír, miszerint mégis távoznia kell a holland menedzsernek. 

„A Liverpool FC megerősítheti, hogy Arne Slot azonnali hatállyal távozik a vezetőedzői posztjáról, és folyamatban van az utód kinevezése. Ő egy angol bajnoki címmel, valamint a legmélyebb hálánkkal és elismerésünkkel távozik a csapattól” − olvasható a szombati X-posztban.

Magától értetődik, hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt a klub számára. Arne hozzájárulása a Liverpoolhoz az itt töltött idő alatt jelentős, értékes és sikeres volt. Éppen ezért a hálánk mindazért, amit elért, nem is lehetne nagyobb, különösen azért, mert munkáját olyan munkamorál, szorgalom és szakértelem jellemezte, amelyek tovább erősítették azt a meggyőződésünket, hogy szakmája egyik kiemelkedő vezetője.”

„Mindazonáltal a levont következtetésünk azon a meggyőződésen alapul, hogy a csapat irányát leginkább egy váltással lehetne megváltoztatni. Ez nem csökkenti Arne munkáját, sem az iránta érzett tiszteletünket. Nem is a tehetségét tükrözi. Inkább egy másfajta megközelítés szükségességét jelzi” − teszik hozzá.

Arne Slot 2024-ben, Jürgen Klopp távozása után vette át a Liverpool irányítását, amelyet rögtön az első idényében bajnoki címig repített, de a mostani szezon már közel sem bizonyult annyira sikeresnek. Szoboszlaiék csupán az ötödik lettek a bajnokságban, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást.

