Hétvégén jön az angol labdarúgás egyik, ha nem a legnagyobb rangadója, ugyanis a Manchester United a címvédő Liverpoolt fogadja az Old Traffordon. A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő két csapat vasárnapi találkozójának a presztízsen túl a dobogó a tétje, hiszen a Vörös Ördögök jelenleg 61 ponttal harmadikok, míg Arne Slot csapata három egységgel lemaradva negyedik a tabellán. A rekordbajnokok összecsapása magyar szempontból is különösen izgalmas lesz, hiszen a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett várhatóan Pécsi Ármin is ott lehet a keretben.

Októberben a Manchester United 2-1-re nyerni tudott Liverpoolban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Manchester United és a Liverpool közös történelme nagyon messzire nyúlik vissza, hiszen a mostani lesz a két csapat 219. találkozója minden sorozatot figyelembe véve. A két ipari város szurkolótábora – már csak a közelség miatt is – gyakorlatilag a 19. század óta rivalizál egymással. Ez a párosítás, amelyet az angol futball csúcsrangadójának tartanak, még a helyi derbiket is felülmúlja: sok United- és Liverpool szurkoló szerint ugyanis fontosabb, mint a Manchester City, vagy az Everton elleni városi rangadó.

Ha a számokat nézzük, nem véletlen a nagy felhajtás. Szoboszlai Dominikék a tavalyi szezonban utolérték a Manchester Unitedet a bajnoki címek számában, így a két gigász már egyaránt 20 elsőséggel rendelkezik és holtversenyben uralják az angol futballt.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Manchester United és a Liverpool Anglia legnagyobb csapatai?

Röviden és tömören, igen. A bajnoki címek tekintetében a Premier League nem volt túl kegyes a Liverpoollal, hiszen az 1992-es megalakulása óta a Vörösök „csak” kétszer diadalmaskodtak, ám azt megelőzően 18 elsőséget zsebelt be az angol élvonalban. A Manchester Unitednek ekkor tájt hét bajnoki címe volt, ám Sir Alex Ferguson érkezésével alaposan megváltoztak az erőviszonyok. A legendás skót edzővel a Vörös Ördögök nyolcszor értek fel a csúcsra az első 11 PL-szezonjukban, 2009-ben előbb beállították a Liverpool rekordját, majd két szezonnal később le is taszították az ősi riválist a trónról. Az elmúlt években azonban már ismét a Mersey-parti együttes dominál: a 2019/20-as szezonban Jürgen Klopp-pal 30 év után első bajnoki címét szerezte, tavaly pedig Arne Slot csinált bajnokcsapatot a Liverpoolból, ráadásul az első idényében.