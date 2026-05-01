Hétvégén jön az angol labdarúgás egyik, ha nem a legnagyobb rangadója, ugyanis a Manchester United a címvédő Liverpoolt fogadja az Old Traffordon. A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő két csapat vasárnapi találkozójának a presztízsen túl a dobogó a tétje, hiszen a Vörös Ördögök jelenleg 61 ponttal harmadikok, míg Arne Slot csapata három egységgel lemaradva negyedik a tabellán. A rekordbajnokok összecsapása magyar szempontból is különösen izgalmas lesz, hiszen a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett várhatóan Pécsi Ármin is ott lehet a keretben.
A Manchester United és a Liverpool közös történelme nagyon messzire nyúlik vissza, hiszen a mostani lesz a két csapat 219. találkozója minden sorozatot figyelembe véve. A két ipari város szurkolótábora – már csak a közelség miatt is – gyakorlatilag a 19. század óta rivalizál egymással. Ez a párosítás, amelyet az angol futball csúcsrangadójának tartanak, még a helyi derbiket is felülmúlja: sok United- és Liverpool szurkoló szerint ugyanis fontosabb, mint a Manchester City, vagy az Everton elleni városi rangadó.
Ha a számokat nézzük, nem véletlen a nagy felhajtás. Szoboszlai Dominikék a tavalyi szezonban utolérték a Manchester Unitedet a bajnoki címek számában, így a két gigász már egyaránt 20 elsőséggel rendelkezik és holtversenyben uralják az angol futballt.
A Manchester United és a Liverpool Anglia legnagyobb csapatai?
Röviden és tömören, igen. A bajnoki címek tekintetében a Premier League nem volt túl kegyes a Liverpoollal, hiszen az 1992-es megalakulása óta a Vörösök „csak” kétszer diadalmaskodtak, ám azt megelőzően 18 elsőséget zsebelt be az angol élvonalban. A Manchester Unitednek ekkor tájt hét bajnoki címe volt, ám Sir Alex Ferguson érkezésével alaposan megváltoztak az erőviszonyok. A legendás skót edzővel a Vörös Ördögök nyolcszor értek fel a csúcsra az első 11 PL-szezonjukban, 2009-ben előbb beállították a Liverpool rekordját, majd két szezonnal később le is taszították az ősi riválist a trónról. Az elmúlt években azonban már ismét a Mersey-parti együttes dominál: a 2019/20-as szezonban Jürgen Klopp-pal 30 év után első bajnoki címét szerezte, tavaly pedig Arne Slot csinált bajnokcsapatot a Liverpoolból, ráadásul az első idényében.
Kiegyenlített erőviszonyok, megjósolhatatlan versenyfutás a dobogóért
A Manchester United 1968 és 1991 között zsinórban 23-szor végzett a tabellán a Liverpool mögött, ami azóta is rekord. A bajnoki helyezéseket illetően a két csapat között a valaha látott legnagyobb különbség az 1954/55-ös szezonban volt, amikor a United az ötödik helyen végzett az első osztályban, a Liverpool viszont 11. lett a másodosztályban. Vélhetően ez a rekord jó darabig nem fog megdőlni: bár a United az elmúlt években zárt már a tabella második felében, mostanra úgy fest, sikerült kikecmeregnie a gödörből.
Amellett, hogy a Liverpool és a United nyerte a legtöbb bajnok címet az angol bajnokságban, a megnyert meccseket tekintve is élen állnak. A United 772 győzelemnél tart, míg a Liverpool 694-nél – utóbbit csak az Arsenal előzi meg (715) – ám ha a Premier League előtti időket is ide vesszük, akkor még lenyűgözőbb a statisztika, ugyanis ez a három csapat tudott csak kétezernél is több első osztályú bajnokin nyerni.
A Ferguson-korszakban a manchesteriek nemcsak a bajnoki címek, de pont/meccs-átlag tekintetében is jobban szerepeltek. A skót edzőlegenda visszavonulása óta a Liverpool átlagosan 10 ponttal gyűjtött többet, mint a United. Az idei szezonban hosszú idő után javíthat ezen a mutatón Michael Carrick együttese.
A különböző címeket tekintve is a United és a Liverpool Anglia két legsikeresebb klubja, hiszen a szuperkupákat leszámítva a Vörösök 47 jelentős trófeát nyertek eddig, ami hárommal több, mint amennyit a Manchester Unitedet szerzett az elmúlt évtizedekben. Különösen Ferguson távozása óta szembetűnő a különbség, hiszen a United azóta két-két FA-kupa- és Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett a hazai versenysorozatokban, a Liverpool viszont kétszer nyerte meg a Premier League-et, ugyanennyiszer a Ligakupát és 2022-ben az FA-kupát is elhódította. A nemzetközi kupaporondon is több siker érte a Liverpoolt az elmúlt években, hiszen megnyerte a Bajnokok Ligáját, 2019-ben pedig az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, a United viszont „csak” Európa-ligát tudott nyerni 2017-ben.
Ebben a párosításban a legutóbbi 19 bajnoki mérkőzésből csak hármat nyert meg az Man United, a Liverpool az előző öt manchesteri vendégjátékán háromszor is nyerni tudott. Ugyanakkor a szezon első találkozóját az Anfielden a Vörös Ördögök nyerték, akiknek legutóbb tíz évvel ezelőtt sikerült a duplázás ősi riválisuk ellen. A Opta szuperszámítógépe szerint 42,8%-os az esélye annak, hogy a szezon során másodszor is legyőzik a Liverpoolt.
Viszont figyelemre méltó, hogy Michael Carrick irányításával új lendületet kapott a United, amely a klub egykori játékosának kinevezése óta a legtöbb pontot szerezte a Premier League-ben. A Manchester United az egész idényt tekintve a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte be saját közönsége előtt, miközben a hazai tabellán az előző kiírásban csak a 14. volt, és az előző hét összecsapásából hatot megnyert az Old Traffordon.
Ezzel szemben a Liverpool – amelynek győzelmére 30,5% esélyt jósolnak – hárommeccses győzelmi sorozatban van, a legutóbbi hét banokijából pedig csak egyszer szenvedett vereséget az Old Traffordon, még 2022 augusztusában. Nem véletlen, hogy a forma és a múlt alapján is komoly esély mutatkozik a döntetlenre. A döntetlen egyébként egyik csapatnak sem lenne rossz, hiszen bebiztosíthatnák a Bajnokok Ligája-indulást, ha a többi mérkőzésen kedvező eredmény születik.
Kik lehetnek a főszereplők a Manchester United-Liverpool rangadón?
Bruno Fernandes, a Manchester United csapatkapitánya múlt héten beérte Cristiano Ronaldót, és már csak egyetlen gólpasszra van attól, hogy beállítsa Thierry Henry és Kevin De Bruyne 20-as Premier League-rekordját, míg a túloldalon az előző fordulóban eredményes Alexander Isak a 100. PL-meccsére készül.
Könnyen lehet, hogy Mohamed Szalah már a hétvégén visszatérhet, annak ellenére, hogy a szezon végén távozó egyiptomi támadónak egy hónapos kihagyást jósoltak, miután megsérült a Crystal Palace elleni bajnokin. A 33 éves csatár játékára nagy szüksége lenne a Liverpoolnak, hiszen nála többször egyetlen játékos sem volt eredményes a PL történetében a United ellen (hét gól) idegenben. A klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa viszont nincs éppen csúcsformában, hiszen ebben az idényben 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott.
Az elmúlt meccseken Cody Gakpo is főszereplővé vált, hiszen három meccsen négy gólt lőtt, igaz mindannyiszor az Anfielden. Az elmúlt hónap legjobb liverpooli játékosának megválasztott Szoboszlai Dominiknak ugyancsak jó emlékei lehetnek a Uniteddel kapcsolatban, hiszen eddig négyszer játszott ellenük, 2024 szeptemberében pedig gólpasszt jegyzett az Old Traffordon, ahol még sosem kapott ki a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki profi pályafutása során először fog trófea nélkül zárni egy idényt, a mostani szezonban már 12 gólt és 9 gólpasszt jegyzett, azonban a United ellen még egyszer sem talált be, így akár ez a sorozat is megszakadhat a hétvégén.
Alexander Isak következő Premier League-szereplése lesz a századik a sorozatban. Arra törekszik, hogy először szerezzen gólt egymást követő élvonalbeli mérkőzéseken a Liverpool színeiben.
A „vörösök” U21-es csapatában rendszeresen szerephez jutó Pécsi Ármin ismét közel kerülhet a felnőttcsapat keretéhez a kapusproblémák miatt. Viszont a pályára lépése reálisan nézve nem valószínű, de Arne Slot dicsérte a napokban, és könnyen lehet, hogy a kispadra már leülhet az Old Traffordban, ahol így akár három magyar futballistának is szoríthatunk.
