A Manchester United és a Liverpool FC összecsapása mindig több mint egyszerű bajnoki mérkőzés: történelmi rivalizálás, kulturális ellentét és futballfilozófiai párharc egyszerre, arról nem is beszélve, hogy mindkét klub 20-20-szoros bajnoknak mondhatja magát, toronymagasan vezetve a riválisok előtt az örökrangsort. A vasárnapi rangadó az angol élvonal 2025/26-os idényének hajrájában különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen mindkét csapatnak komoly céljai vannak a tabellán, egészen pontosan a realitásokat figyelembe véve szeretné mindkét együttes megcsípni a dobogó harmadik fokát. Márpedig itt nagy a harc, négy fordulóval a vége előtt mindössze három pont választja el egymástól az éppen harmadik Vörös Ördögöket és az ötödik Aston Villát (a negyedik Poolnak és az ötödik Villának szintén 58-58 pontja van).

Mindig nagy csatát hoz a Manchester United és a Liverpool párharca

A Manchester United és a Liverpool is hullámzó formát mutat

A Manchester United formája hullámzó, de összességében azt mondhatjuk, hogy pozitív képet mutat: az utóbbi hetekben több győzelmet is arattak, bár becsúsztak döntetlenek és vereségek is. Az elmúlt öt mérkőzésük (mind bajnoki) mérlege három győzelem, egy döntetlen és egy vereség. A támadójátékuk hatékonysága mellett a védekezés időnként ingadozó, ami különösen egy Liverpool elleni rangadón lehet kritikus. A Vörösök szintén vegyes formát mutattak: három győzelem és két vereség az utóbbi öt találkozón (ebből egy Bajnokok Ligája vereség a PSG ellen). Arne Slot csapata képes domináns teljesítményekre – például több gólos sikerekre –, ugyanakkor a nagy rangadókon és nemzetközi meccseken időnként megtorpan.

Az idei szezonban már találkozott a két csapat: 2025 októberében a Manchester United idegenben 2–1-re nyert az Anfielden. Ez akár pszichológiai előnyt is jelenthet a hazaiak számára, hiszen bizonyították, hogy képesek legyőzni ősi riválisukat. Ráadásul a Manchester most hazai pályán bizonyíthat, és az sem elhanyagolható tényező, hogy a szebb napokat is látott klub egészen megtáltosodott, mióta Amorim távozását követően január közepén Michael Carrick lett a vezetőedző. A korábbi játékos akkor úgy vette át a Unitedet, hogy a manchesteriek 21 forduló után 32 ponttal a hetedik helyen álltak a Premier League-ben, azonban a már dobogós Aston Villától éppúgy 11 pont választotta el őket, mint a még éppen bennmaradást érő helyen álló Nottingham Foresttől. Ahhoz képest nagyot lépett előre a csapat, hiszen most a harmadik helyről várhatja a találkozót a Liverpool ellen.