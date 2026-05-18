A Liverpool idényének egyik legkényesebb pillanatában Mohamed Szalah olyan üzenetet tett közzé, amelyet Angliában sokan már nem egyszerű kritikaként, hanem Arne Slot munkájának nyílt bírálataként értelmeznek. Az egyiptomi klasszis az Aston Villa elleni 4-2-es vereség után arról írt, fájdalmas volt látni, ahogy a csapat újabb vereségbe futott bele, majd egyértelműen megfogalmazta, mit hiányol.

Mohamed Szalah a Liverpool történetének az egyik legjobb játékosa, ha megszólal, arra mindenki odafigyel

„Azt akarom látni, hogy a Liverpool visszatér ahhoz a heavy metal támadófutballhoz, amelytől féltek az ellenfelek” – írta Szalah, aki szerint ezt az identitást vissza kell szerezni, és végleg meg kell tartani.

Liverpool: Szalah posztja után már az öltözőről beszélnek

A poszt legerősebb része mégsem csak a nosztalgia volt Jürgen Klopp futballja iránt, hanem az üzenet keménysége. Szalah azt írta: „Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki ehhez a klubhoz csatlakozik, alkalmazkodnia kell hozzá.” Vagyis a klublegendának számító támadó nem egyszerűen jobb eredményeket kért, hanem azt állította: a Liverpool letért arról az útról, amelyen szerinte járnia kellene.

Az ok-okozati lánc ezért lett ennyire veszélyes Slot számára. Előbb jött a fájdalmas vereség az Aston Villa ellen, amely után a Liverpool BL-indulása sem tűnik már teljesen biztosnak. Ezután Szalah nem belső körben, hanem a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy a csapat elveszítette a korábbi támadó identitását. Majd a The Athletic szerint kilenc liverpooli csapattársa is kedvelte a bejegyzését, közülük öten az Aston Villa elleni 4-2-es vereségen is pályára léptek. A lap név szerint Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost emelte ki: ők egy nappal később Florian Wirtz társaságában egy közös vacsorás fotón is feltűntek Szalah mellett. Ez kívülről úgy hatott, mintha nem csak Szalah gondolná úgy, hogy komoly gond van a Liverpool öltözőjében.

Szalah ugyan nem nevezte meg Slotot, de nem kellett Hercule Poirot-nak lenni ahhoz, hogy világos legyen, kinek szól az üzenet. A lap azt is kiemelte: a poszt és a csapattársak reakciója együtt „lázadás hangulatát” keltheti a klub magjában, különösen úgy, hogy a Liverpoolnak még el kell végeznie a munkát a Brentford ellen.