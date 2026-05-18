A Liverpool idényének egyik legkényesebb pillanatában Mohamed Szalah olyan üzenetet tett közzé, amelyet Angliában sokan már nem egyszerű kritikaként, hanem Arne Slot munkájának nyílt bírálataként értelmeznek. Az egyiptomi klasszis az Aston Villa elleni 4-2-es vereség után arról írt, fájdalmas volt látni, ahogy a csapat újabb vereségbe futott bele, majd egyértelműen megfogalmazta, mit hiányol.
„Azt akarom látni, hogy a Liverpool visszatér ahhoz a heavy metal támadófutballhoz, amelytől féltek az ellenfelek” – írta Szalah, aki szerint ezt az identitást vissza kell szerezni, és végleg meg kell tartani.
Liverpool: Szalah posztja után már az öltözőről beszélnek
A poszt legerősebb része mégsem csak a nosztalgia volt Jürgen Klopp futballja iránt, hanem az üzenet keménysége. Szalah azt írta: „Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki ehhez a klubhoz csatlakozik, alkalmazkodnia kell hozzá.” Vagyis a klublegendának számító támadó nem egyszerűen jobb eredményeket kért, hanem azt állította: a Liverpool letért arról az útról, amelyen szerinte járnia kellene.
Az ok-okozati lánc ezért lett ennyire veszélyes Slot számára. Előbb jött a fájdalmas vereség az Aston Villa ellen, amely után a Liverpool BL-indulása sem tűnik már teljesen biztosnak. Ezután Szalah nem belső körben, hanem a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy a csapat elveszítette a korábbi támadó identitását. Majd a The Athletic szerint kilenc liverpooli csapattársa is kedvelte a bejegyzését, közülük öten az Aston Villa elleni 4-2-es vereségen is pályára léptek. A lap név szerint Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost emelte ki: ők egy nappal később Florian Wirtz társaságában egy közös vacsorás fotón is feltűntek Szalah mellett. Ez kívülről úgy hatott, mintha nem csak Szalah gondolná úgy, hogy komoly gond van a Liverpool öltözőjében.
Szalah ugyan nem nevezte meg Slotot, de nem kellett Hercule Poirot-nak lenni ahhoz, hogy világos legyen, kinek szól az üzenet. A lap azt is kiemelte: a poszt és a csapattársak reakciója együtt „lázadás hangulatát” keltheti a klub magjában, különösen úgy, hogy a Liverpoolnak még el kell végeznie a munkát a Brentford ellen.
Lineker szerint Szalah magát is menthette
A Rousing The Kop Gary Lineker véleményét idézve arról írt, hogy Szalah üzenete mögött nemcsak a klub iránti aggodalom állhatott, hanem sajátos önvédelmi szándék is. Lineker szerint az egyiptomi támadó részben „fedezhette magát” azzal, hogy a csapat játékstílusára hivatkozott, vagyis arra utalhatott: azért sem tudott olyan hatékony lenni, mert a Liverpool már nem úgy futballozik, ahogyan az az ő erősségeinek megfelelne.
Alan Shearer közben főleg az időzítést kritizálta: szerinte egy ilyen üzenetnek „megvan az ideje és a helye”, de nem biztos, hogy ez volt az. Lineker azt is „szomorú távozásként” írta le, ahogy Szalah liverpooli története lezárulhat, miközben Slot helyzetéről úgy fogalmazott: korábban minden jel arra utalt, hogy kitartanak mellette, de kérdés, változtat-e ezen a mostani vihar.
Szalah posztjának azért van különösen nagy súlya, mert nem egy elégedetlen kiegészítő ember szólalt meg, hanem a modern Liverpool egyik legfontosabb futballistája.
Ez egyszerre hat búcsúüzenetként és kemény figyelmeztetésként: Szalah nemcsak azt mondta, hogy jobb eredmények kellenek, hanem azt is, hogy szerinte a klub rossz irányba ment el.
Szoboszlai korábbi mondata most különösen fontos
Szoboszlai Dominik korábban a letámadásról beszélt a PSG elleni BL-meccs után. „Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk. De nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, hogy ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, még akkor sem, ha szeretnék. Ha én dönthetnék, folyamatosan letámadnék, ahogy a PSG is csinálta.”
A Klopp-korszakban a letámadás nemcsak taktikai elem volt, hanem a Liverpool motorja. A csapat abból élt, hogy az ellenfelek alig kaptak levegőt: labdavesztés után azonnal visszatámadott, a szélsők és a középpályások együtt nyomták rá az ellenfélre a játékot, a tempó pedig sokszor önmagában meccseket döntött el. Szalah most lényegében ezt kéri számon: nem egyszerűen jobb futballt akar, hanem a régi, agresszív klubidentitást.
Slot futballja papíron szintén nem passzivitásra épül, de a pályán ebben az idényben túl sokszor látszott úgy, mintha a régi intenzitásból már csak az emlék maradt volna meg. A baj akkor kezdődik, amikor ezt már nemcsak a szurkolók és a szakértők mondják, hanem a csapat legnagyobb sztárja is.
A kritikus hangok közé Wayne Rooney is beállt. A Goal.com beszámolója szerint a Manchester United korábbi csatára „önzőnek” és „tiszteletlennek” nevezte Szalah nyilvános üzenetét, és odáig ment, hogy Arne Slot helyében még az Anfielden esedékes búcsúmeccs keretéből is kihagyná az egyiptomi támadót.
Rooney szerint egy játékos nem hozhatja ilyen helyzetbe az edzőjét és a csapattársait a szezon legfontosabb napjai előtt.
Tóth Alexék elsüllyeszthetik, az Aston Villa megmentheti a Poolt
A Liverpool számára a Brentford elleni utolsó bajnoki így nemcsak egy szezonvégi mérkőzés lesz, hanem vizsga is. Szalah világossá tette, hogy a Bajnokok Ligája-indulás szerinte a minimum, és címvédőként valóban óriási bukás lenne, ha a Pool még ezt sem tudná elérni.
A Premier League-nek az európai teljesítmény alapján már biztosan jár az ötödik BL-hely, ezt jelenleg az 59 pontos Liverpool foglalja el. Slot csapata azonban még elbukhatja az indulást, ha nem veri meg a Brentfordot, miközben az 55 pontos, egy meccsel kevesebbet játszó Bournemouth (Tóth Alex klubja) mindkét hátralévő bajnokiját megnyeri.
Az Aston Villa Európa-liga-sikere jelenthetne plusz mentőövet az angoloknak, de erre a Liverpool nem építhet: a Poolnak saját kezében kell tartania a sorsát az utolsó fordulóban.
A nyári kérdés pedig egyre élesebb: a játékosok mennek, vagy az edző? Szalah posztja, a csapattársak reakciói, a Szoboszlaival és Kerkezzel közös fotó, valamint a kritikák együtt azt mutatják, hogy Liverpoolban már nem lehet mindent egy rossz formával elintézni. Az Anfielden most egyszerre feszíti a klubot Szalah távozó legendaként leadott üzenete, Slot megingó tekintélye és a vezetőség felelőssége – a Brentford elleni meccs pedig eldöntheti, hogy csendes lezárás vagy nyári földindulás jön Liverpoolban.
- Még több cikk