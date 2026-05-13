A 31 éves Emiliano Martínez nemcsak a teljesítménye, hanem a személyisége miatt is különleges figura. Az argentin válogatottal világbajnoki címet nyerő kapus régóta a Premier League egyik legmegosztóbb, ugyanakkor leghatékonyabb játékosa, akiről saját válogatottbeli csapattársa, az egyébként liverpooli Alexis Mac Allister is egészen különleges véleményt fogalmazott meg, írja a Rousing the Kop.
Liverpool kiszemelte a világbajnok argentin kapust
A Liverpool kapusposzton kényszerülhet komoly döntésre a nyári átigazolási időszakban, mivel Alisson Becker jövője bizonytalanná vált.
A brazil kapus szerződése a 2026/27-es idény után lejár, és a beszámolók szerint a Juventus élénken érdeklődik iránta.
Az angol sajtóban már több lehetséges utód neve is felmerült, köztük Premier League-ben szereplő kapusoké is. Most azonban Emiliano Martínez neve került előtérbe, aki az Aston Villa egyik legfontosabb játékosa, és az argentin válogatottal is a világ elitjébe emelkedett.
A TeamTalk értesülései szerint egy esetleges liverpooli átigazolás egyre komolyabb lendületet kaphat, amennyiben Alisson valóban távozik az Anfieldről. Martínez érkezése azért is lenne különösen érdekes, mert a Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister jól ismeri őt az argentin válogatottból.
Mac Allister szerint Martínez a legőrültebbek közé tartozik
Mac Allister korábban a The Players’ Tribune-nak adott interjújában beszélt Martíneztől, és nem mindennapi szavakkal jellemezte honfitársát. A Liverpool középpályása szerint Martínez az egyik legőrültebb futballista, akivel valaha együtt játszott.
Az argentin középpályás úgy fogalmazott, hogy „Dibu” Martínezben egy gyerek lelke él, amikor futballozik. Szerinte
a kapus olyan dolgokat csinál a pályán, amelyek csak egy gyereknek jutnának eszébe, mert teljesen ösztönösen, a pillanatnak élve játszik.
Ez a mentalitás tette Martínezt a világbajnokság egyik hősévé is, különösen a döntőben bemutatott emlékezetes védése után. A kapus nemcsak reflexeivel és bravúrjaival, hanem pszichológiai hadviselésével, kiszámíthatatlan mozdulataival és rendkívüli önbizalmával is kitűnik a mezőnyből.
Miért adná el az Aston Villa az egyik legjobbját?
Elsőre meglepő lenne, ha az Aston Villa megválna Martíneztől, hiszen az argentin kapus ebben az idényben is alapember volt. A beszámolók szerint 42 mérkőzésen lépett pályára, 13-szor nem kapott gólt, miközben a Villa az Európa-liga döntőjéig menetelt, és a Premier League élmezőnyében is stabilan szerepelt.
A háttérben azonban pénzügyi szempontok is állhatnak. Martínez az Aston Villa egyik legjobban kereső játékosa, a klubnak pedig a keret bérstruktúrája és a nyári költekezési tervek miatt mozgásteret kell teremtenie. Ezért kerülhetett egyáltalán napirendre a kapus esetleges eladása.
A Liverpool számára Martínez óriási fogás lenne, de egyben kockázatos húzás is. Alisson évek óta a világ egyik legmegbízhatóbb kapusa, az argentin pedig egészen más karakter: látványos, provokatív, érzelmes és néha kiszámíthatatlan. Pontosan ezért lehetne belőle az Anfield új közönségkedvence, egyúttal a Premier League egyik legnagyobb átigazolási sztorija.
Pénteken egyébként a Liverpool éppen az Aston Villa otthonában lép pályára a Premier League-ben.