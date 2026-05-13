A 31 éves Emiliano Martínez nemcsak a teljesítménye, hanem a személyisége miatt is különleges figura. Az argentin válogatottal világbajnoki címet nyerő kapus régóta a Premier League egyik legmegosztóbb, ugyanakkor leghatékonyabb játékosa, akiről saját válogatottbeli csapattársa, az egyébként liverpooli Alexis Mac Allister is egészen különleges véleményt fogalmazott meg, írja a Rousing the Kop.

Emiliano Martínez, az Aston Villa világbajnok argentin kapusa a Nottingham Forest elleni Európa-liga-elődöntő visszavágóján így ünnepelte csapata vezető gólját Birminghamben.

Liverpool kiszemelte a világbajnok argentin kapust

A Liverpool kapusposzton kényszerülhet komoly döntésre a nyári átigazolási időszakban, mivel Alisson Becker jövője bizonytalanná vált.

A brazil kapus szerződése a 2026/27-es idény után lejár, és a beszámolók szerint a Juventus élénken érdeklődik iránta.

Az angol sajtóban már több lehetséges utód neve is felmerült, köztük Premier League-ben szereplő kapusoké is. Most azonban Emiliano Martínez neve került előtérbe, aki az Aston Villa egyik legfontosabb játékosa, és az argentin válogatottal is a világ elitjébe emelkedett.

A TeamTalk értesülései szerint egy esetleges liverpooli átigazolás egyre komolyabb lendületet kaphat, amennyiben Alisson valóban távozik az Anfieldről. Martínez érkezése azért is lenne különösen érdekes, mert a Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister jól ismeri őt az argentin válogatottból.

Mac Allister szerint Martínez a legőrültebbek közé tartozik

Mac Allister korábban a The Players’ Tribune-nak adott interjújában beszélt Martíneztől, és nem mindennapi szavakkal jellemezte honfitársát. A Liverpool középpályása szerint Martínez az egyik legőrültebb futballista, akivel valaha együtt játszott.

Az argentin középpályás úgy fogalmazott, hogy „Dibu” Martínezben egy gyerek lelke él, amikor futballozik. Szerinte

a kapus olyan dolgokat csinál a pályán, amelyek csak egy gyereknek jutnának eszébe, mert teljesen ösztönösen, a pillanatnak élve játszik.

Ez a mentalitás tette Martínezt a világbajnokság egyik hősévé is, különösen a döntőben bemutatott emlékezetes védése után. A kapus nemcsak reflexeivel és bravúrjaival, hanem pszichológiai hadviselésével, kiszámíthatatlan mozdulataival és rendkívüli önbizalmával is kitűnik a mezőnyből.