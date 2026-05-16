Mohamed Szalah új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi médiában, miután a Liverpool péntek este újabb vereséget szenvedett a Premier League-ben az Aston Villa ellen. Mohamed Szalah úgy tűnik, odaszúrt Arne Slotnak azzal, hogy kijelentette: szeretné újra azt a „heavy metal támadófocit” látni a Liverpooltól, amitől az ellenfelek félnek.

Liverpool: újabb balhé Szalah és Slot között?

Szalah szerint váltania kéne a Liverpool csapatának?

Szalah sosem félt kimondani a véleményét, és szombat délután új üzenetet tett közzé, amelyben felszólította a Liverpoolt, hogy „szerezze vissza az identitását” az újabb vereséget követően. A 33 éves játékos a csapat péntek esti meccsét követően „összeomlásról” írt, és arról beszélt, hogy nagyon fájdalmas volt nézni, ahogy a csapat elszenvedi 12. bajnoki vereségét a szezonban.

A Liverpoolnak még van esélye a Bajnokok Ligája-indulás megszerzésére, ami akár a következő napokban eldőlhet, de saját kezükbe is vehetik a sorsukat, ha az utolsó fordulóban legyőzik a Brentfordot.

Szalah, aki a szezon végén távozik a Vörösöktől, egyértelmű üzenetet küldött a klub vezetőinek. „Láttam ezt a klubot bajnokká válni. Ehhez kemény munka kellett, és én mindig mindent megtettem azért, hogy segítsem a klubot ezen az úton. Semmi sem tölt el nagyobb büszkeséggel ennél. Az, hogy ebben a szezonban ismét egy összeomlottunk, nagyon fájdalmas volt, és nem ezt érdemlik a szurkolóink. Azt szeretném látni, hogy a Liverpool visszatér ahhoz a heavy metal támadófocihoz, amitől az ellenfelek félnek, és újra olyan csapat lesz, amely trófeákat nyer. Ez az a futball, amit én ismerek és játszani tudok, és ezt az identitást kell visszahozni és hosszú távon megtartani. Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki ehhez a klubhoz csatlakozik, alkalmazkodnia kell ehhez. Néhány itt-ott megnyert meccs nem az, amiről a Liverpoolnak szólnia kell. Minden csapat nyer meccseket. A Liverpool mindig is nagyon sokat fog jelenteni nekem és a családomnak. Azt szeretném látni, hogy a klub még jóval azután is sikeres lesz, hogy én már továbbléptem. Ahogy mindig is mondtam, a következő szezonbeli Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása a minimum, és én mindent meg fogok tenni azért, hogy ez sikerüljön” – olvasható Szalah bejegyzésében, amit egyébként elsőként kedvelt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.