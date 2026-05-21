A Liverpool számára nem csupán a szezon utolsó mérkőzése következik vasárnap délután a Brentford ellen, hanem egy érzelmekkel teli búcsúnap is. Az már korábban biztossá vált, hogy két klublegenda, Mohamed Szalah és Andy Robertson távozik a nyáron, de rajtuk kívül további hét játékos jövője kérdéses. Könnyen lehet, hogy a csapat sztárjai közül többen is utoljára szerepelnek majd az Anfield közönsége előtt Liverpool-mezben.

Akik biztosan távoznak a Liverpooltól: Szalah és Robertson

Az egyiptomi támadó ugyan tavaly még szerződést hosszabbított, de a felek megállapodtak arról, hogy a nyáron szabadon távozhat. Szalah kilenc év után hagyja el a klubot, ez idő alatt a Liverpool egyik legnagyobb legendájává vált. Bár utolsó liverpooli idényét több nyilvános vita és kritikus megszólalás is beárnyékolta, az Anfield közönsége minden bizonnyal méltóképpen búcsúzik majd tőle.

Szalah mellett Robertson is biztosan távozik, miután a klub nem ajánlott számára új szerződést. A skót válogatott balhátvéd 2017 óta meghatározó alakja volt a Liverpool sikerkorszakának, és a szurkolók szemében az egyik legnagyobb modern kori ikonként búcsúzhat a klubtól. Az elmúlt napokban még egy falfestmény is készült a tiszteletére Liverpoolban, amelyet Robertson személyesen is megtekintett és aláírt.

A BL-győztes Alisson és az Európa-bajnok Chiesa is távozhat Liverpoolból

A francia válogatott Ibrahima Konaté jövője hónapok óta kérdéses. A 26 éves középhátvéd tavasszal még úgy nyilatkozott, közel áll a megállapodás a szerződéshosszabbításról, azóta több forrás szerint sem haladnak jól a tárgyalások. Emiatt egyáltalán nem biztos, hogy a világbajnokság után is Liverpool-játékosként tér majd vissza, hiszen jelenlegi megállapodása csak június végéig érvényes.

A Vörösök brazil válogatott kapusát, a BL-győztes Alissont egyre gyakrabban hozzák hírbe a Juventusszal.

A Liverpool ugyan rendelkezik opcióval a 2027 nyarán lejáró szerződése meghosszabbítására, de továbbra sem világos, hogy a klub elengedi-e egyik legfontosabb játékosát. Ha a jelenleg combsérüléssel bajlódó kapus valóban távozik, akkor nem biztos, hogy a Brentford elleni mérkőzésen elbúcsúzhat a szurkolóktól. Egyelőre nem derült ki, hogy Alisson időben felépül-e és ott lehet-e a kapuban a vasárnapi mérkőzésen.