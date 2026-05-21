A Liverpool számára nem csupán a szezon utolsó mérkőzése következik vasárnap délután a Brentford ellen, hanem egy érzelmekkel teli búcsúnap is. Az már korábban biztossá vált, hogy két klublegenda, Mohamed Szalah és Andy Robertson távozik a nyáron, de rajtuk kívül további hét játékos jövője kérdéses. Könnyen lehet, hogy a csapat sztárjai közül többen is utoljára szerepelnek majd az Anfield közönsége előtt Liverpool-mezben.
Akik biztosan távoznak a Liverpooltól: Szalah és Robertson
Az egyiptomi támadó ugyan tavaly még szerződést hosszabbított, de a felek megállapodtak arról, hogy a nyáron szabadon távozhat. Szalah kilenc év után hagyja el a klubot, ez idő alatt a Liverpool egyik legnagyobb legendájává vált. Bár utolsó liverpooli idényét több nyilvános vita és kritikus megszólalás is beárnyékolta, az Anfield közönsége minden bizonnyal méltóképpen búcsúzik majd tőle.
Szalah mellett Robertson is biztosan távozik, miután a klub nem ajánlott számára új szerződést. A skót válogatott balhátvéd 2017 óta meghatározó alakja volt a Liverpool sikerkorszakának, és a szurkolók szemében az egyik legnagyobb modern kori ikonként búcsúzhat a klubtól. Az elmúlt napokban még egy falfestmény is készült a tiszteletére Liverpoolban, amelyet Robertson személyesen is megtekintett és aláírt.
A BL-győztes Alisson és az Európa-bajnok Chiesa is távozhat Liverpoolból
A francia válogatott Ibrahima Konaté jövője hónapok óta kérdéses. A 26 éves középhátvéd tavasszal még úgy nyilatkozott, közel áll a megállapodás a szerződéshosszabbításról, azóta több forrás szerint sem haladnak jól a tárgyalások. Emiatt egyáltalán nem biztos, hogy a világbajnokság után is Liverpool-játékosként tér majd vissza, hiszen jelenlegi megállapodása csak június végéig érvényes.
A Vörösök brazil válogatott kapusát, a BL-győztes Alissont egyre gyakrabban hozzák hírbe a Juventusszal.
A Liverpool ugyan rendelkezik opcióval a 2027 nyarán lejáró szerződése meghosszabbítására, de továbbra sem világos, hogy a klub elengedi-e egyik legfontosabb játékosát. Ha a jelenleg combsérüléssel bajlódó kapus valóban távozik, akkor nem biztos, hogy a Brentford elleni mérkőzésen elbúcsúzhat a szurkolóktól. Egyelőre nem derült ki, hogy Alisson időben felépül-e és ott lehet-e a kapuban a vasárnapi mérkőzésen.
Az Európa-bajnok olasz válogtott szélső, Federico Chiesa két év alatt sem tudott alapemberré válni a csapatban. Bár ebben a szezonban több lehetőséget kapott, mint korábban, Arne Slot vezetőedző továbbra sem számított rá kulcsjátékosként. Liverpooli sajtóhírek szerint szerint szinte biztosra vehető, hogy a nyáron visszatér a Serie A-ba.
A rendkívül hosszú ideje, 2015 óta Liverpoolban szereplő játékosok egyikeként Joe Gomez számos sikert és nehéz időszakot megélt már a klubnál. Jövője részben Konaté helyzetétől is függhet, hiszen ha a francia távozik, a Liverpoolnak szüksége lehet a tapasztalatára. Ugyanakkor a sérülékeny középhátvéd szerződése jövő nyáron lejár, így a klub számára most jöhet el az utolsó lehetőség, hogy komolyabb átigazolási díjat kapjon érte.
Mi a helyzet Szoboszlai Dominik posztriválisaival?
A saját nevelésű középpályás, Curtis Jones hosszú ideig a Liverpool jövőjének egyik fontos alakjának számított, de Arne Slot rendszerében nem tudott stabil kezdővé válni, jelenleg közelebb áll a távozáshoz, mint a maradáshoz. Az Inter érdeklődéséről már több helyen is beszámoltak, és a klub állítólag hajlandó lenne megválni tőle megfelelő ajánlat esetén.
A japán Endo Vataru szerepe jelentősen csökkent az idény során. Mivel szerződéséből már csak egy év van hátra, a Liverpool számára most jött el az utolsó alkalom pénzhez jutni az eladásából. A jelenleg bokasérülés miatt harcképtelen Endo a több játéklehetőség reményében várhatóan új klubot keres majd a nyáron.
A középpályásokat illetően Alexis Mac Allister helyzete lehet a legérdekesebb.
A világbajnok argentin játékost nem hozták komolyabban hírbe más klubokkal, ugyanakkor a Liverpool még nem kezdett tárgyalásokat egy új szerződésről, miközben Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik esetében már állítólag történt előrelépés. Mac Allister a magyar válogatott csapatkapitányához hasonlóan 2023 nyarán érkezett, majd azonnal alapemberré vált, de az idei szezonban Szoboszlai teljesítménye magasan túlszárnyalta az övét.
Mit hozhat a jövő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára?
A felsorolt játékosok távozása befolyásolhatja a két magyar válogatott futballista helyzetét. Szoboszlai Dominik pozíciója kifejezetten erősödhet. Ha Jones, Endo vagy akár Mac Allister is távozik, a magyar középpályás még nagyobb szerepet kaphat a Liverpool játékának szervezésében. A Real Madrid ugyan érdeklődik iránta, de a Liverpool egyértelműen hosszú távon számít rá, amit az is jelez, hogy a vezetőség új szerződést készül kötni vele.
Szoboszlai a Liverpool egyik legjobban kereső játékosa lehet, nem beszélve arról, hogy sokan a jövő csapatkapitányát látják benne.
Kerkez Milos számára Robertson távozása nyithatja meg az utat a stabilitás, az állandóság felé. A skót legenda helyének betöltése óriási kihívás, ugyanakkor Kerkez lehet a hosszú távú megoldás a balhátvéd posztjára a Liverpoolnál. A 22 éves játékos már ebben a szezonban is kiszorította a kezdőből Robertsont, de a jövőben akár a BL-győztes skót focistához hasonló ikonná válhat, ha így folytatja. Mindemellett Szoboszlaival jól megértik egymást a pályán, ami erősítheti a Liverpool stabilitását, és a magyar válogatott is profitálhat belőle.
A Brentford elleni bajnoki mérkőzés tehát nem csupán egy szezonzáró lesz, hanem egy korszak lezárása és egy új időszak kezdete az Anfielden. Több legendás játékos búcsúzhat, miközben a jövő Liverpoolja egyre inkább Szoboszlai Dominikhoz, Kerkez Miloshoz és a következő generációhoz kötődhet.
