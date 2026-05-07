A The Athletic elemzése szerint a Liverpoolnak ezen a nyáron elsősorban a középpályáját kell megerősítenie. A lap úgy látja, a Mohamed Szalah utáni korszak megtervezése és a szélsőhátvédposzt rendezése is fontos feladat, de a legnagyobb különbséget egy jól eltalált középpályás-igazolás jelentheti.
A Liverpool középpályája komoly erősítésre szorulhat
A The Athletic szerint a Liverpool középpályájának megerősítése kulcskérdés lehet a nyáron, mert Arne Slot csapata ebben a szezonban nem tudta megismételni a tavalyi stabil teljesítményét, amely Premier League-győzelmet jelentett. A lap úgy fogalmaz, hogy a Liverpool visszaesésének nem egyetlen oka van. A tavaly nyári nagybevásárlás egyelőre nem hozta meg a várt eredményt, több új játékos sem tudott azonnal meghatározó emberré válni, miközben Arne Slot korábban gyakran meccseket eldöntő döntései ebben az idényben már kevésbé működtek. A helyzetet tovább rontotta, hogy sérülések miatt többször is át kellett szervezni a csapatot, így Szoboszlai Dominiknak és Curtis Jonesnak például a jobbhátvédposzton is be kellett segítenie.
De a formahanyatlás is látványos: több olyan játékos teljesítménye esett vissza, aki az előző idényben még kulcsszerepet játszott a Liverpool sikerében. Közülük is Alexis Mac Allister helyzete a legfeltűnőbb, mert az argentin világbajnok korábban képes volt irányítani és stabilizálni a középpályát, ebben a szezonban viszont sokkal több hibával futballozik. Mac Allister már nem uralja úgy a középső területet, mint korábban, és a nagy meccseken sem tud olyan hatással lenni a játékra.
A Manchester United elleni 3-2-es vereség különösen rosszul sikerült számára. Több gólban is benne volt: az elsőnél szerencsétlenül pattant meg rajta a labda, a második előtt eladta a labdát, a harmadiknál pedig nem tudott megfelelően felszabadítani. Nem csoda, hogy Angliában már arról írnak, a klubnak át kell gondolnia, milyen szerepet szán neki a következő idényben.
Szoboszlai Dominik helyzetét is érintheti az átalakítás
A középpálya átalakítása természetesen Szoboszlai Dominik helyzetére is hatással lehet. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben a szezonban több szerepkörben is feltűnt, sőt sérülések miatt időnként olyan posztokon is be kellett segítenie, amelyek nem tartoznak a természetes feladatai közé.
Wataru Endo szintén sérüléssel bajlódott, a mindössze 18 éves Trey Nyoni pedig még fejlődő játékos, akire nem lehetett teljes középpályás terhet rakni.
A lap szerint a Liverpoolnak olyan védekező középpályásra lenne szüksége, aki egyszerre ad stabilitást, fizikális erőt és előrejátékot. Ez azért is fontos lehet, mert Ryan Gravenberch az előző idényben sokat profitált Mac Allister jó formájából, most viszont a körülötte lévő visszaesés az ő játékára is hatással volt.
Mac Allister szerződéséből két év van hátra, hosszabbításról pedig jelenleg nincs szó. Ez még nem jelenti azt, hogy biztosan távozik, de az új középpályás érkezése komolyabb versenyhelyzetet teremthet, és akár az argentin szerepét is átírhatja.
Nagy nevek csúsztak ki a Liverpool kezéből
A Liverpool az elmúlt években többször is próbált topkategóriás középpályást igazolni, de több fontos célpontról is lemaradt. A klub korábban szerette volna megszerezni Aurelien Tchouaménit, aki végül a Real Madridot választotta, majd Moisés Caicedo és Romeo Lavia is a Chelsea-hez került. Martin Zubimendi megszerzése sem jött össze, a spanyol középpályás később az Arsenalhoz igazolt.
Az Athletic szerint most sem lesz könnyű dolga a Liverpoolnak. Declan Rice és Rodri megszerzése gyakorlatilag elképzelhetetlen, a PSG és a Bayern München legjobb középpályásai szintén elérhetetlennek tűnnek, Adam Wharton nagyon drága lehet, Aurelien Tchouaméni pedig nemrég jelezte, hogy maradna Madridban.
Alternatívaként felmerülhet Sandro Tonali vagy Boubacar Kamara neve, de egyikük sem kockázatmentes megoldás. A Newcastle olasz középpályása drága és nehezen mozdítható lehet, Kamara fejlődését pedig sérülések hátráltatták az Aston Villánál.
A Liverpool tehát nehéz döntés előtt áll: vagy talál egy azonnal bevethető védekező középpályást, vagy kreatívabb megoldást kell keresnie a piacon. Egy azonban biztosnak tűnik: Szoboszlaiék középpályája a nyáron az átigazolási tervek középpontjába kerülhet, és a Manchester United ellen nagyokat hibázó Alexis Mac Allister helyzete sem lesz érinthetetlen.