A The Athletic elemzése szerint a Liverpoolnak ezen a nyáron elsősorban a középpályáját kell megerősítenie. A lap úgy látja, a Mohamed Szalah utáni korszak megtervezése és a szélsőhátvédposzt rendezése is fontos feladat, de a legnagyobb különbséget egy jól eltalált középpályás-igazolás jelentheti.

A Liverpool középpályája komoly erősítésre szorulhat

A The Athletic szerint a Liverpool középpályájának megerősítése kulcskérdés lehet a nyáron, mert Arne Slot csapata ebben a szezonban nem tudta megismételni a tavalyi stabil teljesítményét, amely Premier League-győzelmet jelentett. A lap úgy fogalmaz, hogy a Liverpool visszaesésének nem egyetlen oka van. A tavaly nyári nagybevásárlás egyelőre nem hozta meg a várt eredményt, több új játékos sem tudott azonnal meghatározó emberré válni, miközben Arne Slot korábban gyakran meccseket eldöntő döntései ebben az idényben már kevésbé működtek. A helyzetet tovább rontotta, hogy sérülések miatt többször is át kellett szervezni a csapatot, így Szoboszlai Dominiknak és Curtis Jonesnak például a jobbhátvédposzton is be kellett segítenie.

De a formahanyatlás is látványos: több olyan játékos teljesítménye esett vissza, aki az előző idényben még kulcsszerepet játszott a Liverpool sikerében. Közülük is Alexis Mac Allister helyzete a legfeltűnőbb, mert az argentin világbajnok korábban képes volt irányítani és stabilizálni a középpályát, ebben a szezonban viszont sokkal több hibával futballozik. Mac Allister már nem uralja úgy a középső területet, mint korábban, és a nagy meccseken sem tud olyan hatással lenni a játékra.

A Manchester United elleni 3-2-es vereség különösen rosszul sikerült számára. Több gólban is benne volt: az elsőnél szerencsétlenül pattant meg rajta a labda, a második előtt eladta a labdát, a harmadiknál pedig nem tudott megfelelően felszabadítani. Nem csoda, hogy Angliában már arról írnak, a klubnak át kell gondolnia, milyen szerepet szán neki a következő idényben.

Szoboszlai Dominik helyzetét is érintheti az átalakítás

A középpálya átalakítása természetesen Szoboszlai Dominik helyzetére is hatással lehet. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben a szezonban több szerepkörben is feltűnt, sőt sérülések miatt időnként olyan posztokon is be kellett segítenie, amelyek nem tartoznak a természetes feladatai közé.