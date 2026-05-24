Alulmúlta a várakozásokat a Premier League-címvédő. Szoboszlai Dominik csapattársa minden eddiginél őszintébben nyilatkozott, Andy Robertson a szezon utolsó bajnoki meccse előtt — vasárnap 17 órakor a Berntford látogat az Anfieldre — azon okokat fejtegette, miért sikerült ennyire félre az idény. A balhátvéd elárulta, olyan problémáról van szó, amelyet a játékosok és a stáb nem mondtak ki, mivel képtelenek nyilvánosan megfogalmazni.
Kitálalt Szoboszlai csapattársa: kimondta, miért alakult így a Liverpool szezonja
Minden bizonnyal megható délutánja lesz vasárnap a Liverpool csapatának és szurkolóinak. Ugyanakkor most nem azért, mint egy évvel korábban, amikor a Vörösök 35 év után először emelhették magasba a bajnoki trófeát. Elbúcsúzik az Anfield közönségétől Andy Robertson és Mohamed Szalah is.
A Liverpool még az utolsó fordulóban elbukhatja a Bajnokok Ligája-indulás jogát, de erre nagyon kicsi az esély. Szinte elképzelhetetlen, hogy Szoboszlaiék vereséget szenvedjenek, a Bournemouth pedig úgy nyerjen, hogy ledolgozza jelenlegi hatgólos hátrányát. Arne Slot csapata jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban, egy esetleges győzelemmel még megelőzhetik az Aston Villát, amennyiben a friss Európa-liga-győztes vereséget szenved az Etihad Stadionban a Manchester Citytől, Pep Guardiola búcsúmeccsén.
A szurkolók fényesebb szezonra számítottak csapatuktól a bajnoki cím megszerzését követően. A legtöbben igyekeznek elemezni a történteket és megvizsgálni, miért esett vissza ennyire a csapat teljesítménye. Robertson a hét folyamán viszont egy olyan okra világított rá, amely átértékelheti az eseményeket.
A Liverpool a 2025/2026-os idényben eddig összesen 19 alkalommal szenvedett vereséget:
- Premier League: 12 vereség
- Bajnokok Ligája: 4 vereség (csoportkörben a Galatasaray és a PSV, a negyeddöntőben oda-vissza a PSG ellen)
- FA-kupa: 1 vereség (0–4 a Manchester City ellen)
- EFL-kupa: 1 vereség (0–3 a Crystal Palace ellen)
- Angol Szuperkupa (Community Shield): 1 vereség (a Crystal Palace büntetőkkel)
A helyettes csapatkapitány, Robertson elmondta, szerinte mikor kezdődtek a gondok, de meglehetősen megrázó magyarázattal szolgált.
„Nem rejtőzhetünk el előle” – mondta Robertson, utalva Diogo Jota tavaly júliusi szörnyű tragédiájára. „És ez nem kifogás, de amit nyáron átéltünk, azt soha egyetlen egy csapatnak sem kellen átélnie. Senkinek sem lenne szabad megtapasztalnia ezt a veszteséget. Pusztító volt számunkra. A foci nem számított.”
Robertson bővebben is visszaemlékezett, amikor az Arsenal legendájával, Ian Wrighttal beszélgetett. A portugál válogatott támadó tragikus halála nem volt része a képletnek, amikor minden a bajnokság megnyeréséről szólt. Jota és testvére, Andre Silva 2025. július 3-án Észak-Spanyolországban szenvedtek autóbalesetet.
A tavalyi szezon végén hatalmas volt az örömünk. Aztán amikor a trófeát átadó ünnepség után újra találkoztunk a srácokkal, egy repülőgépen ültünk és az egyik barátunk temetésére tartottunk. Végső soron, mi is csak emberek vagyunk. Azt hiszem, a futballvilág számára is nehéz volt, de nekünk ő az egyik legjobb barátunk volt”
— mondta Robertson, aki kilenc év után, 373 lejátszott mérkőzéssel, 14 góllal és 69 gólpasszal a háta mögött hagyja el az Anfieldet.
Ahogy Robertson vallomásából kiderül, a gyász nem lineáris folyamat, és a játékosok pénzügyi helyzete, valamint az elit sportolóként élvezett státuszuk semmit sem segített abban, hogy megóvja őket a barátjuk halála okozta fájdalomtól. A hatás valódi mértékét valószínűleg csak évek múlva fogjuk megérteni, és tény, hogy a Liverpool volt az egyetlen Premier League-klub, amelynek edzőtáborában tavaly nyáron, az idei szezonra való felkészülés során pszichológusok is dolgoztak.
A szezon utolsó mérkőzésén egy régi ismerős állhat majd a Brentford kapujában. Caoimhin Kelleher tavaly nyáron hagyta el a Liverpoolt, a kapus már a szezon elején, egy interjúban vetítette elő, miért volt a PL-bajnok ennyire formán kívül.
„Őszintén szólva, nem hiszem, hogy ez a szezon a futball szempontjából egyáltalán fontos lenne számukra” – mondta az ír kapus. „Szerintem a Liverpool számára ez a szezon nem a futballról fog szólni.”
A Liverpool ECHO szerint ez az az ok, amiért a csapat nem szerepelt jól az idényben. A lap szerint a játékosok és a stáb nem is tudja megfogalmazni nyilvánosan Jota elvesztésének súlyosságát, de az is előfordulhat, hogy kimondani sem merik. Ez lehet az oka annak is, hogy a vezetőség elnézőbb Arne Slot menedzser eredményeivel, és a csapat teljesítményével. Az empátia azonban nagyon régóta hiánycikk a sport világában. Robertson gondolatai megerősíthetik azon véleményeket, hogy a Slot-féle Liverpool értékelésével még várni kell.
A Liverpool vasárnap, 17 órától lép pályára a Premier League utolsó fordulójában a Brentford ellen.