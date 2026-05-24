Alulmúlta a várakozásokat a Premier League-címvédő. Szoboszlai Dominik csapattársa minden eddiginél őszintébben nyilatkozott, Andy Robertson a szezon utolsó bajnoki meccse előtt — vasárnap 17 órakor a Berntford látogat az Anfieldre — azon okokat fejtegette, miért sikerült ennyire félre az idény. A balhátvéd elárulta, olyan problémáról van szó, amelyet a játékosok és a stáb nem mondtak ki, mivel képtelenek nyilvánosan megfogalmazni.

Kitálalt Szoboszlai csapattársa: kimondta, miért alakult így a Liverpool szezonja

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Minden bizonnyal megható délutánja lesz vasárnap a Liverpool csapatának és szurkolóinak. Ugyanakkor most nem azért, mint egy évvel korábban, amikor a Vörösök 35 év után először emelhették magasba a bajnoki trófeát. Elbúcsúzik az Anfield közönségétől Andy Robertson és Mohamed Szalah is.

A Liverpool még az utolsó fordulóban elbukhatja a Bajnokok Ligája-indulás jogát, de erre nagyon kicsi az esély. Szinte elképzelhetetlen, hogy Szoboszlaiék vereséget szenvedjenek, a Bournemouth pedig úgy nyerjen, hogy ledolgozza jelenlegi hatgólos hátrányát. Arne Slot csapata jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban, egy esetleges győzelemmel még megelőzhetik az Aston Villát, amennyiben a friss Európa-liga-győztes vereséget szenved az Etihad Stadionban a Manchester Citytől, Pep Guardiola búcsúmeccsén.

A szurkolók fényesebb szezonra számítottak csapatuktól a bajnoki cím megszerzését követően. A legtöbben igyekeznek elemezni a történteket és megvizsgálni, miért esett vissza ennyire a csapat teljesítménye. Robertson a hét folyamán viszont egy olyan okra világított rá, amely átértékelheti az eseményeket.

A Liverpool a 2025/2026-os idényben eddig összesen 19 alkalommal szenvedett vereséget:

Premier League: 12 vereség

Bajnokok Ligája: 4 vereség (csoportkörben a Galatasaray és a PSV, a negyeddöntőben oda-vissza a PSG ellen)

FA-kupa: 1 vereség (0–4 a Manchester City ellen)

EFL-kupa: 1 vereség (0–3 a Crystal Palace ellen)

Angol Szuperkupa (Community Shield): 1 vereség (a Crystal Palace büntetőkkel)

A helyettes csapatkapitány, Robertson elmondta, szerinte mikor kezdődtek a gondok, de meglehetősen megrázó magyarázattal szolgált.